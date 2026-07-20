Сидни Суини ще участва в еротична версия на хорър класиката "Слийпи Холоу"

Сидни Суини е избрана за главната роля в „Hollow“ – нова и доста по-пиперлива филмова интерпретация на класическия разказ „Легендата за Слийпи Холоу“ на Уошингтън Ървинг.
Проектът е базиран на едноименния дебютен роман на сценаристката и режисьор Линдзи Андерсън Биър. Тя ще адаптира книгата за големия екран, ще режисира филма и ще участва в продуцирането му. Суини също е сред продуцентите на продукцията.
28-годишната актриса ще изиграе нова версия на Катрина ван Тасъл – героиня, която попада в центъра на свръхестествен любовен триъгълник. Историята е описвана като феминистки прочит на произведението от 1820 г., съчетаващ готическа атмосфера, психологическа интрига и елементи на еротичен трилър.
Романът „Hollow“ все още не е публикуван и се очаква да излезе през есента на 2027 г. На този етап не са обявени останалите актьори, началото на снимките или премиерна дата на филма.
Разказът на Уошингтън Ървинг е екранизиран многократно. Сред най-известните адаптации е филмът „Слийпи Холоу“ на Тим Бъртън от 1999 г. с Джони Деп и Кристина Ричи. По историята беше създаден и телевизионен сериал, излъчван между 2013 и 2017 г.
Новата роля продължава присъствието на Сидни Суини в психологически и еротични трилъри. Актрисата участва във „Воайорите“ и „Прислужницата“, а сред предстоящите ѝ проекти са продължението на романа на Фрида Макфадън и игрална продукция по японската научнофантастична поредица „Mobile Suit Gundam“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 тишката ще гледа филма два пъти подред
17:13 20.07.2026
2 Сатана Z
17:14 20.07.2026
3 Бети пръдлата
Коментиран от #5, #6
17:15 20.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Дзак
До коментар #3 от "Бети пръдлата":Алфагея се изпуска без да разбере!
17:46 20.07.2026
6 Значи
До коментар #3 от "Бети пръдлата":ти е стегната.
17:47 20.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Кобра Кай 🥋
18:27 20.07.2026