Сидни Суини ще участва в еротична версия на хорър класиката "Слийпи Холоу"

Сидни Суини е избрана за главната роля в „Hollow“ – нова и доста по-пиперлива филмова интерпретация на класическия разказ „Легендата за Слийпи Холоу“ на Уошингтън Ървинг.

Проектът е базиран на едноименния дебютен роман на сценаристката и режисьор Линдзи Андерсън Биър. Тя ще адаптира книгата за големия екран, ще режисира филма и ще участва в продуцирането му. Суини също е сред продуцентите на продукцията.

28-годишната актриса ще изиграе нова версия на Катрина ван Тасъл – героиня, която попада в центъра на свръхестествен любовен триъгълник. Историята е описвана като феминистки прочит на произведението от 1820 г., съчетаващ готическа атмосфера, психологическа интрига и елементи на еротичен трилър.

Романът „Hollow“ все още не е публикуван и се очаква да излезе през есента на 2027 г. На този етап не са обявени останалите актьори, началото на снимките или премиерна дата на филма.

Разказът на Уошингтън Ървинг е екранизиран многократно. Сред най-известните адаптации е филмът „Слийпи Холоу“ на Тим Бъртън от 1999 г. с Джони Деп и Кристина Ричи. По историята беше създаден и телевизионен сериал, излъчван между 2013 и 2017 г.

Новата роля продължава присъствието на Сидни Суини в психологически и еротични трилъри. Актрисата участва във „Воайорите“ и „Прислужницата“, а сред предстоящите ѝ проекти са продължението на романа на Фрида Макфадън и игрална продукция по японската научнофантастична поредица „Mobile Suit Gundam“.