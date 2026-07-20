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Сидни Суини ще участва в еротична версия на хорър класиката "Слийпи Холоу"

Сидни Суини ще участва в еротична версия на хорър класиката "Слийпи Холоу"

20 Юли, 2026 16:58 943 9

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  • хорър-
  • еротичен филм-
  • римейк

Русата актриса се очаква да изиграе главната роля

Сидни Суини ще участва в еротична версия на хорър класиката "Слийпи Холоу" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Сидни Суини е избрана за главната роля в „Hollow“ – нова и доста по-пиперлива филмова интерпретация на класическия разказ „Легендата за Слийпи Холоу“ на Уошингтън Ървинг.

Проектът е базиран на едноименния дебютен роман на сценаристката и режисьор Линдзи Андерсън Биър. Тя ще адаптира книгата за големия екран, ще режисира филма и ще участва в продуцирането му. Суини също е сред продуцентите на продукцията.

28-годишната актриса ще изиграе нова версия на Катрина ван Тасъл – героиня, която попада в центъра на свръхестествен любовен триъгълник. Историята е описвана като феминистки прочит на произведението от 1820 г., съчетаващ готическа атмосфера, психологическа интрига и елементи на еротичен трилър.

Романът „Hollow“ все още не е публикуван и се очаква да излезе през есента на 2027 г. На този етап не са обявени останалите актьори, началото на снимките или премиерна дата на филма.

Разказът на Уошингтън Ървинг е екранизиран многократно. Сред най-известните адаптации е филмът „Слийпи Холоу“ на Тим Бъртън от 1999 г. с Джони Деп и Кристина Ричи. По историята беше създаден и телевизионен сериал, излъчван между 2013 и 2017 г.

Новата роля продължава присъствието на Сидни Суини в психологически и еротични трилъри. Актрисата участва във „Воайорите“ и „Прислужницата“, а сред предстоящите ѝ проекти са продължението на романа на Фрида Макфадън и игрална продукция по японската научнофантастична поредица „Mobile Suit Gundam“.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тишката ще гледа филма два пъти подред

    6 0 Отговор
    тишка докато гледаш филма яко ще лъскашМАЛКАТА сиПИШКАА нали?

    17:13 20.07.2026

  • 2 Сатана Z

    4 2 Отговор
    Тая не съм я чувал,но ако ще друса цици през цялото време нямам против.

    17:14 20.07.2026

  • 3 Бети пръдлата

    2 0 Отговор
    Пия хапчета против пръдни че в Хепи много пърдя пред хората 🤣🍺

    Коментиран от #5, #6

    17:15 20.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Дзак

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Бети пръдлата":

    Алфагея се изпуска без да разбере!

    17:46 20.07.2026

  • 6 Значи

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Бети пръдлата":

    ти е стегната.

    17:47 20.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Кобра Кай 🥋

    1 0 Отговор
    Ще се гледа 😛

    18:27 20.07.2026