Рени за втори път отменя концерта си, вероятно поради "мижав интерес"

10 Октомври, 2025 08:37 1 342 12

"Много е лошо, когато човек няма реална представа за себе си и възможностите си.", коментират в социалните мрежи

Снимка: Инстаграм
Поп фолк изпълнителката Рени излезе с официално изявление относно предстоящ неин концерт, видя Plovdiv24.bg.

От думите ѝ става ясно, че някой или нещо е провалило дълго готвен и чакан концерт. Загадката остава, тъй като не е ясно какво точно е станало, но почитателите ѝ няма да могат да я видят. Ето какво написа певицата от близкото минало:

"Скъпи приятели, налага се да споделя с огромно съжаление и разочарование, че концерт на 11.11.2025 г. в Зала 1 на НДК няма да има, поради независещи от мен причини.

Извинявам се на всички, които вече имат билети, както и на тези, които тепърва щяха да си закупят.

Благодаря за разбирането и подкрепата, която винаги съм получавала от Вас, но аз нямам вина, че този дългоочакван концерт няма да се състои!

Имам уверението на организатора, че сумите за закупените билети ще се възстановяват от 15.10.2025 г. до 15.11.2025 г."




Прави впечатление, че негативните коментари преобладаваха и почти всички предполагаха "мижав" интерес.

"Независещи от мен причини", тоест скандално нисък интерес... два пъти го отменя, пак не успяха да се съберат достатъчно хора в зала с не толкова голям капацитет.

-Крайно време е Рени да слезе на земята и да потуши неадекватно високото си самочувствие. Да, имаЛА е успехи преди 20 години, и то по-скоро в Сърбия, но към днешна дата лежи на стари лаври, новите ѝ проекти не са по никакъв начин конкурентоспособни.

-Много е лошо, когато човек няма реална представа за себе си и възможностите си.


  • 1 Анти чалга общество

    18 1 Отговор
    Чалгата трябва да се накаже със закон и да бъде преследвана, дай Боже и другите певачки да ги забранят или да не могат да гракат.

    08:41 10.10.2025

  • 2 Жиголо

    12 0 Отговор
    Вече имам мижав интерес и към личните и концерти!

    08:41 10.10.2025

  • 3 един

    17 2 Отговор
    Отдавна нямаше такава хубава новина. Може би намаляха чалгарите. То вече си свършиха делото с опростачаването, но винаги ще има подобни.....

    Коментиран от #6

    08:42 10.10.2025

  • 4 НОИ

    9 0 Отговор
    айде бабе не е срамно

    08:47 10.10.2025

  • 5 хаберих

    7 0 Отговор
    – Защо блондинката си носи стълба в магазина? – За да стигне до по-високите цени!

    08:47 10.10.2025

  • 6 име

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "един":

    По-скоро е от "класическите" поп-фолк певачки, а младите слушат разни тити, крисковци и всяква друга боза. Съсипаха я тая държава, и чалгата вече не е чалга!

    08:51 10.10.2025

  • 7 Анти чалга

    12 0 Отговор
    Хубава новина СУПЕР .

    08:53 10.10.2025

  • 8 ООрана държава

    7 1 Отговор
    Коя е рени?

    Коментиран от #9

    09:01 10.10.2025

  • 9 Грапав

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "ООрана държава":

    Си за да знаеш!

    09:03 10.10.2025

  • 10 Кой

    1 0 Отговор
    ще даде пари да я слуша ?

    09:31 10.10.2025

  • 11 Хохохох много насериозно се е взела тая

    0 0 Отговор
    Извинявам се на всички, които вече имат билети, както и на тези, които тепърва щяха да си закупят - няма нужда това, са под десет човека, при това на маррихуана и други опиати. Нормален човек няма да отиде да гледа и слуша тая дрта фъффла с една песен.

    09:36 10.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.