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60-годишна падна от върха на било в Стара планина

60-годишна падна от върха на било в Стара планина

1 Август, 2026 15:50 579 7

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Шестима души са се движели по пътеката от хижа „Козя стена” към хижа „Ехо”

60-годишна падна от върха на било в Стара планина - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

60-годишна жена от Панагюрище загина на място при падане от върха на било в Стара планина, предаде БТА. Група от шестима души са се движели по пътеката от хижа „Козя стена” към хижа „Ехо”. При инцидента няма други пострадали.

Сигналът е получен в 11:07 часа. Христо Сливков от Планинската спасителна служба в Троян заяви, че в района има стръмен участък, обезопасен с парапет. Жената се е подхлъзнала и е паднала, въпреки че туристите са били подсигурени с въже. В акцията са участвали спасители от отрядите в Ловеч, Троян и Сопот.

Планинският спасител допълни, че преди години на същото място се е случил подобен инцидент. Тогава тежко е пострадал мъж, който обаче е бил спасен.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Объркан свят

    10 0 Отговор
    Вместо до копае градина тръгнала чукари да изкачва.

    15:51 01.08.2026

  • 2 Силни Преживявания !

    3 0 Отговор
    Преживяла ги е !

    Коментиран от #3

    15:52 01.08.2026

  • 3 А Га Бях Млада !

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Силни Преживявания !":

    ----------- !

    15:53 01.08.2026

  • 4 Евгени от Алфапласт

    3 0 Отговор
    Мерила е 60-те метра. Да тръсне крушата.

    15:54 01.08.2026

  • 5 Седи мирен

    5 0 Отговор
    Аз като малък не слизах от колелото, преди години викам дай с колелото да ида до язовира в една жега колко и щях да припадна.

    15:55 01.08.2026

  • 6 Така е

    2 0 Отговор
    Всяко нещо с времето.

    15:58 01.08.2026

  • 7 Доротея

    0 0 Отговор
    Какво са само 60 години!? Младост! Смеете се, но при мен бе точно така! Сега отивам на 2 пъти по 50-60 и хич не се запирам! А тя още не се е пенсионирала! Почти момиче! Отидете, когато набор 1965-66 имат среща и ги наблюдавайте в по късните часове! Отново стават на 18!

    16:04 01.08.2026

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