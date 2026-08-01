60-годишна падна от върха на било в Стара планина

60-годишна жена от Панагюрище загина на място при падане от върха на било в Стара планина, предаде БТА. Група от шестима души са се движели по пътеката от хижа „Козя стена” към хижа „Ехо”. При инцидента няма други пострадали.

Сигналът е получен в 11:07 часа. Христо Сливков от Планинската спасителна служба в Троян заяви, че в района има стръмен участък, обезопасен с парапет. Жената се е подхлъзнала и е паднала, въпреки че туристите са били подсигурени с въже. В акцията са участвали спасители от отрядите в Ловеч, Троян и Сопот.

Планинският спасител допълни, че преди години на същото място се е случил подобен инцидент. Тогава тежко е пострадал мъж, който обаче е бил спасен.