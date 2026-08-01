60-годишна падна от върха на било в Стара планина

60-годишна жена от Панагюрище загина на място при падане от върха на било в Стара планина, предаде БТА. Група от шестима души са се движели по пътеката от хижа „Козя стена” към хижа „Ехо”. При инцидента няма други пострадали.
Сигналът е получен в 11:07 часа. Христо Сливков от Планинската спасителна служба в Троян заяви, че в района има стръмен участък, обезопасен с парапет. Жената се е подхлъзнала и е паднала, въпреки че туристите са били подсигурени с въже. В акцията са участвали спасители от отрядите в Ловеч, Троян и Сопот.
Планинският спасител допълни, че преди години на същото място се е случил подобен инцидент. Тогава тежко е пострадал мъж, който обаче е бил спасен.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Объркан свят
15:51 01.08.2026
2 Силни Преживявания !
Коментиран от #3
15:52 01.08.2026
3 А Га Бях Млада !
До коментар #2 от "Силни Преживявания !":----------- !
15:53 01.08.2026
4 Евгени от Алфапласт
15:54 01.08.2026
5 Седи мирен
15:55 01.08.2026
6 Така е
15:58 01.08.2026
7 Доротея
16:04 01.08.2026