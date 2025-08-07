Есетрова луна изгрява този уикенд

През този уикенд ще се появи пълнолуние, наречено Луната на есетра, ще достигне официалната си фаза в 8.55 ч. сутринта на събота, 9 август, което ще предостави възможности за хората в Европа да наблюдават луната да се издига два поредни вечери.

Най-доброто време за наблюдаване на изгряването на пълнолунието е малко след залез слънце, обикновено в деня, когато то официално става пълно. Тогава луната е напълно осветена и се появява на източното небе, когато е достатъчно тъмно, за да я видите лесно, докато пейзажът все още е осветен от светлината на здрача.

Въпреки това, има месеци, в които две поредни вечери могат да предложат почти идентични и впечатляващи гледки на изгряването на пълнолунието.

Когато пълнолунието настъпи през нощта, както вечерта преди, така и вечерта след него могат да предложат почти същите наблюдения, но само през определени периоди от годината. Луната обикаля Земята на всеки 29 дни, а денят има 24 часа, което означава, че тя се издига средно с 50 минути по-късно всеки ден.

Това обаче не е вярно за август, когато пълнолунието се намира ниско в южното небе, наблюдавано от средни северни ширини на Северното полукълбо. Тъй като то е далеч на юг от небесния екватор, пълнолунието се издига под малък ъгъл към хоризонта и остава на небето за по-кратко време, като разликата във времето между изгряванията на луната се намалява до около 30 минути.

Какво означава това за наблюдателите на звездите? В петък, 8 август, в Лондон Есетровата Луна ще се издигне в 20:03 ч. местно време, само минута след залеза. В събота, 9 август, тя ще се издигне в 20:32 ч. местно време, 28 минути след залеза. И в двата случая луните ще се появят в здрача – въпреки това е добре да проверите точното време на изгряване на луната за вашето местоположение.

Макар че за наблюдение на пълнолуние е достатъчно да използвате голо око, бинокли и телескопи за астрономия ще помогнат да се видят повече детайли по лунната повърхност.

Според TimeandDate, августовското пълнолуние получава името си от есетровите риби, които са в изобилие в Големите езера през това време на годината. То е известно и като Луната на дивия ориз от народа Анишинаабег, според Центъра за изследвания на коренните американци, а в други части на Северна Америка се нарича Луната на зелената царевица и зърната, според NASA.

Пълнолунието през август ще бъде последвано от Луната на царевицата на 8 септември. От части на Азия, Австралия и Тихия океан ще се случи пълно лунно затъмнение, при което лунната повърхност ще придобие червеникав цвят за 82 минути. Въпреки това, Европа няма да бъде на нощната страна на Земята, така че ще наблюдава само обикновено пълнолуние.