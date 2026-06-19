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19 юни 1862 г.: Конгресът на САЩ забранява робството в страната

19 юни 1862 г.: Конгресът на САЩ забранява робството в страната

19 Юни, 2026 15:26 500 9

  • робство-
  • сащ-
  • закон-
  • конгрес

Този ход директно отменя скандалното решение на Върховния съд по делото „Дред Скот“ от 1857 г.

19 юни 1862 г.: Конгресът на САЩ забранява робството в страната - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 19 юни 1862 г. Конгресът на САЩ приема Закона за робството в териториите, който забранява робството във всички настоящи и бъдещи федерални територии на САЩ. Цялостното и окончателно премахване на робството в САЩ става по-късно чрез Тринадесетата поправка през 1865 г.

Нормативният акт изрично постановява, че в нито една от териториите на САЩ (земите, които все още нямат статут на отделни щати, главно на Запад) няма да съществува робство или принудителен труд, освен като наказание за доказано престъпление.

Този ход директно отменя скандалното решение на Върховния съд по делото „Дред Скот“ от 1857 г.. Тогава съдът отсъжда, че Конгресът няма конституционното право да забранява робството във федералните територии.

С подписването на закона президентът Ейбрахам Линкълн изпълнява ключово обещание от своята кампания през 1860 г. – да спре разпространението на робството извън Юга, за да може то постепенно „да умре от естествена смърт“.

Конгресът гласува и приема законодателството на 9 юни 1862 г., а Линкълн го подписва официално на 19 юни 1862 г.

Законът от 19 юни 1862 г. е само една от многото междинни стъпки по време на Гражданската война САЩ. Робството е премахнато първо във федералната столица Вашингтон, окръг Колумбия чрез програма за финансово компенсиране на собствениците.

През юни 1862 г. забраната обхваща западните територии (като Юта, Небраска, Дакота). През януари 1863 г. влиза в сила историческата Прокламация за еманципация на Линкълн, която обявява за свободни робите, намиращи се на територията на отцепилите се южни щати (Конфедерацията).

През декември 1865 г.: робството е окончателно и напълно забранено на територията на цялата страна с ратифицирането на Тринадесетата поправка на Конституцията на САЩ

Датата 19 юни е символична в американската история. Три години след този закон – на 19 юни 1865 г. – съюзническите войски достигат до Галвестън, Тексас, за да обявят и наложат свободата на последните останали чернокожи роби в Юга. Днес 19 юни се чества като официален федерален празник в САЩ, наричан Juneteenth (Ден на свободата или Ден на еманципацията).


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    5 5 Отговор
    И до ден днешен робският труд из американските затвори си е всекидневна практика, а в САЩ всеки може да мине през затвора, за щяло и нещяло.

    15:28 19.06.2026

  • 2 Сила

    7 1 Отговор
    Жалко ....
    От скука и безделие станаха рапъри ....

    15:32 19.06.2026

  • 3 провинциалист

    1 0 Отговор
    "Цялостното и окончателно премахване на робството в САЩ става по-късно чрез Тринадесетата поправка през 1865 г." ОБАЧЕ "Въпреки че 13-ата поправка на Конституцията премахва робството в страната още през 1865 г., Мисисипи първоначално отказва да я ратифицира. Щатът гласува символично за премахването му чак през 1995 г., но поради административна грешка документите не са изпратени на Националния архив. Пропускът е поправен и ратификацията става официално и напълно завършена на 7 февруари 2013 г."

    15:44 19.06.2026

  • 4 Бен Вафлек

    3 0 Отговор
    В русия продължава до 50те години на следващия век.

    15:45 19.06.2026

  • 5 Психиатър

    0 2 Отговор
    Една от големите грешки

    15:48 19.06.2026

  • 6 1234

    3 0 Отговор
    Заглавието е подвеждащо: на 19 юни 1862 г. Конгресът не забранява робството в цялата страна, а само във федералните територии. Окончателната общонационална забрана идва с Тринадесетата поправка през декември 1865 г.
    Има и още един показателен факт: Мисисипи отхвърля поправката през 1865 г. и гласува ратификацията ѝ едва през 1995 г. Поради неизпратени документи тя е официално регистрирана чак на 7 февруари 2013 г. пред Архивиста на САЩ.
    Неточно е и твърдението, че обикновен закон „отменя“ решението по делото „Дред Скот“. Законът от 1862 г. му се противопоставя политически и законодателно, но конституционният му фундамент е окончателно разрушен от Тринадесетата и Четиринадесетата поправка.

    15:49 19.06.2026

  • 7 хаха

    2 0 Отговор
    Реално бритишите прехнаха робството...колкото и да се напъвате.

    16:11 19.06.2026

  • 8 хаха

    0 1 Отговор
    „Робският дълг“ на Британската империя се отнася до огромния финансов заем, който британското правителство е взело през 1833 г., за да компенсира собствениците на бели роби – не поробените – за загубата им на „имущество“ след премахването на робството. Британските данъкоплатци са приключили с изплащането на този дълг през 2015 г.

    16:12 19.06.2026

  • 9 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Всеки път като чета за великите кравари се чудя защо, аджеба, като сме такива подлоги, при нас ги няма тези "поправки"? 2-рата, най-вече.😎

    16:23 19.06.2026