19 юни 1862 г.: Конгресът на САЩ забранява робството в страната

На 19 юни 1862 г. Конгресът на САЩ приема Закона за робството в териториите, който забранява робството във всички настоящи и бъдещи федерални територии на САЩ. Цялостното и окончателно премахване на робството в САЩ става по-късно чрез Тринадесетата поправка през 1865 г.

Нормативният акт изрично постановява, че в нито една от териториите на САЩ (земите, които все още нямат статут на отделни щати, главно на Запад) няма да съществува робство или принудителен труд, освен като наказание за доказано престъпление.

Този ход директно отменя скандалното решение на Върховния съд по делото „Дред Скот“ от 1857 г.. Тогава съдът отсъжда, че Конгресът няма конституционното право да забранява робството във федералните територии.

С подписването на закона президентът Ейбрахам Линкълн изпълнява ключово обещание от своята кампания през 1860 г. – да спре разпространението на робството извън Юга, за да може то постепенно „да умре от естествена смърт“.

Конгресът гласува и приема законодателството на 9 юни 1862 г., а Линкълн го подписва официално на 19 юни 1862 г.

Законът от 19 юни 1862 г. е само една от многото междинни стъпки по време на Гражданската война САЩ. Робството е премахнато първо във федералната столица Вашингтон, окръг Колумбия чрез програма за финансово компенсиране на собствениците.

През юни 1862 г. забраната обхваща западните територии (като Юта, Небраска, Дакота). През януари 1863 г. влиза в сила историческата Прокламация за еманципация на Линкълн, която обявява за свободни робите, намиращи се на територията на отцепилите се южни щати (Конфедерацията).

През декември 1865 г.: робството е окончателно и напълно забранено на територията на цялата страна с ратифицирането на Тринадесетата поправка на Конституцията на САЩ

Датата 19 юни е символична в американската история. Три години след този закон – на 19 юни 1865 г. – съюзническите войски достигат до Галвестън, Тексас, за да обявят и наложат свободата на последните останали чернокожи роби в Юга. Днес 19 юни се чества като официален федерален празник в САЩ, наричан Juneteenth (Ден на свободата или Ден на еманципацията).