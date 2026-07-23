23 юли 1942 г.: Хитлер отприщва Ада в Треблинка и чертае съдбата на петрола в Баку

Днешната дата, 23 юли 2026 г., ни връща точно 84 години назад към един от най-мрачните и решителни дни в историята на Втората световна война. На 23 юли 1942 г. нацистка Германия задейства едновременно два коренно различни, но еднакво зловещи плана: индустриалното унищожение на човешки животи в Полша и мащабната военна експанзия за ресурси в Кавказ.

Треблинка II: Фабриката за смърт и искрата на бунта

На 23 юли 1942 г. в окупираната от нацистите Полша официално започват масовите обгазявания в концентрационния лагер Треблинка II. Изграден като част от секретната „Операция Райнхард“, лагерът се превръща във втория най-смъртоносен център за екзекуции след Аушвиц. Още в същия ден пристига първият железопътен транспорт с евреи, депортирани от Варшавското гето. Според исторически данни от United States Holocaust Memorial Museum, за по-малко от 16 месеца съществуване в газовите камери на Треблинка са брутално ликвидирани между 800 000 и 925 000 души.

Ужасът на лагера обаче ражда и едно от най-великите дела на съпротивата. Както сочат архивите на Yad Vashem, на 2 август 1943 г. затворниците организират въоръжено въстание. Оцелели свидетели, сред които легендарните Самуел Виленберг и Чил Райхман, описват в своите мемоари как затворниците подпалват част от лагера и щурмуват оградите с откраднати оръжия. От близо 850 души, около 300 успяват да избягат, макар че едва около 60 доживяват края на войната, за да разкажат на света за нацистките зверства.

Операция Еделвайс: Тактическите грешки в битката за Баку

В същия ден, хиляди километри на изток, Адолф Хитлер подписва съдбоносната Директива № 45, с която официално дава ход на Операция Еделвайс. Стратегическата цел на Вермахта е завладяване на Кавказ и окупиране на ключовите петролни полета в Баку, които осигуряват над 70% от горивото на СССР. Както отбелязват анализите, планът се превръща в една от най-големите логистични грешки на Третия райх.

Историческите изследвания на Imperial War Museums разкриват, че Хитлер допуска фатална тактическа грешка, като разделя силите на Група армии „Юг“ на две независими направления едновременно – към Сталинград и към Кавказ. Това разпилява ресурсите на Вермахта, а огромните разстояния и суровият планински терен прекъсват линиите за доставки. Липсата на достатъчно гориво за собствените им танкове спира германската Група армии „А“ пред подножието на Кавказ, без изобщо да достигне до заветните рафинерии на Азербайджан.

Тази двойна историческа годишнина остава в паметта на човечеството като символ на безмилостната идеология и икономическата алчност, променили хода на световната история.