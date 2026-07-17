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Рецепта на деня: Сочни рибни кюфтенца с тиквички
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Сочни рибни кюфтенца с тиквички

17 Юли, 2026 10:05 398 3

  • рибни кюфтенца-
  • бяла риба-
  • тиквички-
  • какво да сготвя

Сочни отвътре, хрупкави отвън

Рецепта на деня: Сочни рибни кюфтенца с тиквички - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • филе от бяла риба - 500 г;
  • тиквички - 400 г;
  • яйца - 2 бр.;
  • галета - 80 г;
  • брашно - 3 с.л.;
  • лук - 1 малка глава;
  • чесън - 1 скилидка;
  • копър - 1/2 връзка;
  • лимон - 1 бр.;
  • сол - 1 ч.л.;
  • черен пипер - 1/2 ч.л.;
  • олио - 120 мл.

Начин на приготвяне:

Тиквичките се измиват, настъргват се на едро ренде и се посоляват леко. Оставят се за около 10 минути, за да пуснат излишната вода.

След това се изстискват много добре с ръце или през чиста кърпа. Това е важна стъпка, защото ако сместа остане водниста, рибните кюфтенца ще се разпадат при пържене.

Рибното филе се подсушава с кухненска хартия и се нарязва на дребно или се смила за кратко в кухненски робот. Не е нужно да стане на гладка паста - по-добре е да остане леко текстурирано, за да се усеща приятно в готовите кюфтенца.

В голяма купа се смесват рибата, добре отцедените тиквички, яйцата, ситно нарязаният лук, пресованият чесън, копърът, галетата, солта и черният пипер.

Добавя се и малко настъргана лимонова кора по желание за по-свеж вкус. Сместа се разбърква добре и се оставя за 10 минути, за да може галетата да поеме влагата.

Ако сместа е прекалено мека, се добавя още малко галета. С леко навлажнени ръце се оформят плоски кюфтенца със средна големина. Всяко се овалва съвсем леко в брашно, за да получи апетитна коричка при пържене.

Олиото се загрява в широк тиган на умерена температура. Кюфтенцата се пържат на порции по 4-5 минути от всяка страна, докато станат златисти и стегнати. Не бива тиганът да се препълва, защото температурата на мазнината пада и кюфтенцата поемат повече олио.

Готовите рибни кюфтенца с тиквички се изваждат върху кухненска хартия за кратко, за да се отцеди излишната мазнина. Проверяват се за готовност, като вътрешността трябва да е сочна, но без сурова риба.

Сервират се топли с резени лимон, свежа салата или лек млечен сос, пише gotvach.bg.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да обобщим

    1 3 Отговор
    Запържени топки от котешко повръщано.

    10:13 17.07.2026

  • 2 Уфффф

    0 0 Отговор
    Много евтини ма Венке. А и много труд за риба с тиквички. По добре да си панирам рибката и да си грилна тиквичките. Да ви е сладко!

    10:25 17.07.2026

  • 3 мхъм

    1 0 Отговор
    Вместо да се пържат и да са тежки може да се изпекат във фурната върху хартия за печене😉

    10:32 17.07.2026