Рецепта на деня: Сочни рибни кюфтенца с тиквички

Необходими продукти:

филе от бяла риба - 500 г;

тиквички - 400 г;

яйца - 2 бр.;

галета - 80 г;

брашно - 3 с.л.;

лук - 1 малка глава;

чесън - 1 скилидка;

копър - 1/2 връзка;

лимон - 1 бр.;

сол - 1 ч.л.;

черен пипер - 1/2 ч.л.;

олио - 120 мл.

Начин на приготвяне:

Тиквичките се измиват, настъргват се на едро ренде и се посоляват леко. Оставят се за около 10 минути, за да пуснат излишната вода.

След това се изстискват много добре с ръце или през чиста кърпа. Това е важна стъпка, защото ако сместа остане водниста, рибните кюфтенца ще се разпадат при пържене.

Рибното филе се подсушава с кухненска хартия и се нарязва на дребно или се смила за кратко в кухненски робот. Не е нужно да стане на гладка паста - по-добре е да остане леко текстурирано, за да се усеща приятно в готовите кюфтенца.

В голяма купа се смесват рибата, добре отцедените тиквички, яйцата, ситно нарязаният лук, пресованият чесън, копърът, галетата, солта и черният пипер.

Добавя се и малко настъргана лимонова кора по желание за по-свеж вкус. Сместа се разбърква добре и се оставя за 10 минути, за да може галетата да поеме влагата.

Ако сместа е прекалено мека, се добавя още малко галета. С леко навлажнени ръце се оформят плоски кюфтенца със средна големина. Всяко се овалва съвсем леко в брашно, за да получи апетитна коричка при пържене.

Олиото се загрява в широк тиган на умерена температура. Кюфтенцата се пържат на порции по 4-5 минути от всяка страна, докато станат златисти и стегнати. Не бива тиганът да се препълва, защото температурата на мазнината пада и кюфтенцата поемат повече олио.

Готовите рибни кюфтенца с тиквички се изваждат върху кухненска хартия за кратко, за да се отцеди излишната мазнина. Проверяват се за готовност, като вътрешността трябва да е сочна, но без сурова риба.

Сервират се топли с резени лимон, свежа салата или лек млечен сос, пише gotvach.bg.