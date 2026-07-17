Рецепта на деня: Сочни рибни кюфтенца с тиквички

Необходими продукти:
- филе от бяла риба - 500 г;
- тиквички - 400 г;
- яйца - 2 бр.;
- галета - 80 г;
- брашно - 3 с.л.;
- лук - 1 малка глава;
- чесън - 1 скилидка;
- копър - 1/2 връзка;
- лимон - 1 бр.;
- сол - 1 ч.л.;
- черен пипер - 1/2 ч.л.;
- олио - 120 мл.
Начин на приготвяне:
Тиквичките се измиват, настъргват се на едро ренде и се посоляват леко. Оставят се за около 10 минути, за да пуснат излишната вода.
След това се изстискват много добре с ръце или през чиста кърпа. Това е важна стъпка, защото ако сместа остане водниста, рибните кюфтенца ще се разпадат при пържене.
Рибното филе се подсушава с кухненска хартия и се нарязва на дребно или се смила за кратко в кухненски робот. Не е нужно да стане на гладка паста - по-добре е да остане леко текстурирано, за да се усеща приятно в готовите кюфтенца.
В голяма купа се смесват рибата, добре отцедените тиквички, яйцата, ситно нарязаният лук, пресованият чесън, копърът, галетата, солта и черният пипер.
Добавя се и малко настъргана лимонова кора по желание за по-свеж вкус. Сместа се разбърква добре и се оставя за 10 минути, за да може галетата да поеме влагата.
Ако сместа е прекалено мека, се добавя още малко галета. С леко навлажнени ръце се оформят плоски кюфтенца със средна големина. Всяко се овалва съвсем леко в брашно, за да получи апетитна коричка при пържене.
Олиото се загрява в широк тиган на умерена температура. Кюфтенцата се пържат на порции по 4-5 минути от всяка страна, докато станат златисти и стегнати. Не бива тиганът да се препълва, защото температурата на мазнината пада и кюфтенцата поемат повече олио.
Готовите рибни кюфтенца с тиквички се изваждат върху кухненска хартия за кратко, за да се отцеди излишната мазнина. Проверяват се за готовност, като вътрешността трябва да е сочна, но без сурова риба.
Сервират се топли с резени лимон, свежа салата или лек млечен сос, пише gotvach.bg.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да обобщим
10:13 17.07.2026
2 Уфффф
10:25 17.07.2026
3 мхъм
10:32 17.07.2026