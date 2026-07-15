Рецепта на деня: Гръцка картофена салата със сирене, червен лук и маслини

Необходими продукти:
- дребни пресни картофи - 900 г;
- сирене - 180 г;
- червен лук - 1 голяма глава;
- маслини каламата без костилки - 120 г;
- сушени домати в зехтин - 100 г;
- пресен копър - 1/2 връзка;
- зехтин - 60 мл;
- лимонов сок - 2 с.л.;
- червен винен оцет - 1 с.л.;
- сух риган - 1 ч.л.;
- сол - 1 ч.л.;
- черен пипер - 1/2 ч.л.
Начин на приготвяне:
Картофите се измиват много добре, защото за тази гръцка картофена салата най-вкусни са с тънката си кора. Ако са по-едри, се разполовяват, за да се сварят равномерно.
Поставят се в тенджера със студена вода и 1/2 ч.л. сол, след което се варят 18-22 минути след завиране, докато нож влиза лесно в средата, но без да се разпадат.
Сварените картофи се отцеждат и се оставят за 10 минути да се охладят леко. Докато са още топли, се нарязват на половинки или дебели шайби. Така поемат по-добре дресинга и салатата става по-ароматна.
Червеният лук се обелва и се нарязва на тънки полумесеци. Ако вкусът му е много остър, може да се накисне за 5 минути в студена вода, след което се подсушава.
Маслините се разполовяват, сушените домати се нарязват на ивици, а копърът се наситнява.
В малка купа се разбъркват зехтинът, лимоновият сок, червеният винен оцет, сухият риган, останалата сол и черният пипер. Дресингът трябва да бъде свеж, леко кисел и добре балансиран, защото сиренето и маслините също добавят соленост.
В голяма купа се смесват топлите картофи, червеният лук, маслините и сушените домати. Поливат се с дресинга и се разбъркват внимателно, за да не се натрошат картофите.
Накрая се добавя натрошеното сирене и пресният копър, като салатата се обръща още веднъж леко.
Гръцката картофена салата със сирене и червен лук се сервира хладка или добре охладена. Добре е да престои поне 15 минути преди поднасяне, за да се смесят ароматите, пише gotvach.bg.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 да добавим
10:08 15.07.2026
2 Познавам
10:09 15.07.2026
3 на пръв поглед картофи със сирене
10:40 15.07.2026
4 Добре си беше
10:41 15.07.2026
5 Механик
Само не разбрах защо салатата е по гръцки? вероятно заради маслините и зехтина, дето ги има също в Италия, Испания, Португалия, Кипър и пр.
Ма щом сте рекли....
10:53 15.07.2026