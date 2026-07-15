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Рецепта на деня: Гръцка картофена салата със сирене, червен лук и маслини
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Гръцка картофена салата със сирене, червен лук и маслини

15 Юли, 2026 10:05 575 5

  • картофена салата-
  • гръцка кухня-
  • сирене-
  • маслини-
  • червен лук-
  • какво да сготвя

Много ароматна и засищаща

Рецепта на деня: Гръцка картофена салата със сирене, червен лук и маслини - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • дребни пресни картофи - 900 г;
  • сирене - 180 г;
  • червен лук - 1 голяма глава;
  • маслини каламата без костилки - 120 г;
  • сушени домати в зехтин - 100 г;
  • пресен копър - 1/2 връзка;
  • зехтин - 60 мл;
  • лимонов сок - 2 с.л.;
  • червен винен оцет - 1 с.л.;
  • сух риган - 1 ч.л.;
  • сол - 1 ч.л.;
  • черен пипер - 1/2 ч.л.

Начин на приготвяне:

Картофите се измиват много добре, защото за тази гръцка картофена салата най-вкусни са с тънката си кора. Ако са по-едри, се разполовяват, за да се сварят равномерно.

Поставят се в тенджера със студена вода и 1/2 ч.л. сол, след което се варят 18-22 минути след завиране, докато нож влиза лесно в средата, но без да се разпадат.

Сварените картофи се отцеждат и се оставят за 10 минути да се охладят леко. Докато са още топли, се нарязват на половинки или дебели шайби. Така поемат по-добре дресинга и салатата става по-ароматна.

Червеният лук се обелва и се нарязва на тънки полумесеци. Ако вкусът му е много остър, може да се накисне за 5 минути в студена вода, след което се подсушава.

Маслините се разполовяват, сушените домати се нарязват на ивици, а копърът се наситнява.

В малка купа се разбъркват зехтинът, лимоновият сок, червеният винен оцет, сухият риган, останалата сол и черният пипер. Дресингът трябва да бъде свеж, леко кисел и добре балансиран, защото сиренето и маслините също добавят соленост.

В голяма купа се смесват топлите картофи, червеният лук, маслините и сушените домати. Поливат се с дресинга и се разбъркват внимателно, за да не се натрошат картофите.

Накрая се добавя натрошеното сирене и пресният копър, като салатата се обръща още веднъж леко.

Гръцката картофена салата със сирене и червен лук се сервира хладка или добре охладена. Добре е да престои поне 15 минути преди поднасяне, за да се смесят ароматите, пише gotvach.bg.


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  • 1 да добавим

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    и плочка сирене залято със зехтин и една ракия

    10:08 15.07.2026

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    Една мацка, която така прави нашата най обикновена картофена салата, че към друго не посягам!

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  • 3 на пръв поглед картофи със сирене

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  • 5 Механик

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    Обзалагам се, че всяка домакиня прочела рецептата, ей сега ще се затича до магазина да си купи продуктите. Вероятно повечето от тях в хладилника имат запас от сушени домати със зехтин.
    Само не разбрах защо салатата е по гръцки? вероятно заради маслините и зехтина, дето ги има също в Италия, Испания, Португалия, Кипър и пр.
    Ма щом сте рекли....

    10:53 15.07.2026