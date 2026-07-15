Рецепта на деня: Гръцка картофена салата със сирене, червен лук и маслини

Необходими продукти:

дребни пресни картофи - 900 г;

сирене - 180 г;

червен лук - 1 голяма глава;

маслини каламата без костилки - 120 г;

сушени домати в зехтин - 100 г;

пресен копър - 1/2 връзка;

зехтин - 60 мл;

лимонов сок - 2 с.л.;

червен винен оцет - 1 с.л.;

сух риган - 1 ч.л.;

сол - 1 ч.л.;

черен пипер - 1/2 ч.л.

Начин на приготвяне:

Картофите се измиват много добре, защото за тази гръцка картофена салата най-вкусни са с тънката си кора. Ако са по-едри, се разполовяват, за да се сварят равномерно.

Поставят се в тенджера със студена вода и 1/2 ч.л. сол, след което се варят 18-22 минути след завиране, докато нож влиза лесно в средата, но без да се разпадат.

Сварените картофи се отцеждат и се оставят за 10 минути да се охладят леко. Докато са още топли, се нарязват на половинки или дебели шайби. Така поемат по-добре дресинга и салатата става по-ароматна.

Червеният лук се обелва и се нарязва на тънки полумесеци. Ако вкусът му е много остър, може да се накисне за 5 минути в студена вода, след което се подсушава.

Маслините се разполовяват, сушените домати се нарязват на ивици, а копърът се наситнява.

В малка купа се разбъркват зехтинът, лимоновият сок, червеният винен оцет, сухият риган, останалата сол и черният пипер. Дресингът трябва да бъде свеж, леко кисел и добре балансиран, защото сиренето и маслините също добавят соленост.

В голяма купа се смесват топлите картофи, червеният лук, маслините и сушените домати. Поливат се с дресинга и се разбъркват внимателно, за да не се натрошат картофите.

Накрая се добавя натрошеното сирене и пресният копър, като салатата се обръща още веднъж леко.

Гръцката картофена салата със сирене и червен лук се сервира хладка или добре охладена. Добре е да престои поне 15 минути преди поднасяне, за да се смесят ароматите, пише gotvach.bg.