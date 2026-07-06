Рецепта на деня: Лятна гръцка супа от печени тиквички със сирене

Необходими продукти:
- тиквички - 900 г
- кромид лук - 1 глава
- чесън - 3 скилидки
- зехтин - 4 с.л.
- зеленчуков бульон или вода - 700 мл
- гъсто кисело мляко - 150 г
- сирене фета - 120 г
- лимонов сок - 2 с.л.
- пресен копър - 1/2 връзка
- сушен риган - 1 ч.л.
- сол - 1 ч.л.
- черен пипер - 1/2 ч.л.
Начин на приготвяне:
Тиквичките се измиват добре, подсушават се и се нарязват на едри полумесеци. Лукът се почиства и се реже на четвъртини, а скилидките чесън се оставят цели, за да не прегорят при печенето.
Фурната се загрява на 200 градуса. Тиквичките, лукът и чесънът се слагат в тава, поръсват се с 3 с.л. зехтин, риган, малко сол и черен пипер. Разбъркват се, така че зеленчуците да се овкусят равномерно, и се разстилат на един слой.
Пекат се около 25 минути, докато тиквичките омекнат и леко се запекат по краищата. Това придава по-дълбок вкус на лятната гръцка супа.
Изпечените зеленчуци се прехвърлят в тенджера. Добавя се зеленчуковият бульон или водата и сместа се оставя да заври. Вари се на умерен огън 8-10 минути, колкото вкусовете да се съберат и зеленчуците да станат напълно меки.
Тенджерата се отдръпва от котлона. Супата се пасира с пасатор до гладка, кремообразна консистенция.
Ако се предпочита по-рядка супа, се добавя още малко топла вода или бульон. Оставя се да се охлади 5 минути, за да не се пресече млякото при добавяне.
Киселото мляко се разбърква с лимоновия сок и няколко лъжици от топлата супа. След това се връща в тенджерата и се разбърква внимателно.
Добавя се натрошеното сирене, като част от него може да се запази за сервиране. Супата се опитва и при нужда се коригира със сол, защото сиренето също е солено.
Готовата супа може да се поднесе топла, хладка или добре охладена. Сервира се с още малко натрошени сирене, пресен копър, струйка зехтин и прясно смлян черен пипер. За лятно сервиране се охлажда поне 1 час в хладилник, пише gotvach.bg.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Яде ли се
10:12 06.07.2026
2 Това
10:16 06.07.2026
3 Бистришка баба
Коментиран от #4
10:24 06.07.2026
4 Родопски дедо
До коментар #3 от "Бистришка баба":Калмари по родопски?
11:42 06.07.2026
5 Това е
11:43 06.07.2026
6 Маса
11:51 06.07.2026