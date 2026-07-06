Рецепта на деня: Лятна гръцка супа от печени тиквички със сирене

Необходими продукти:

тиквички - 900 г

кромид лук - 1 глава

чесън - 3 скилидки

зехтин - 4 с.л.

зеленчуков бульон или вода - 700 мл

гъсто кисело мляко - 150 г

сирене фета - 120 г

лимонов сок - 2 с.л.

пресен копър - 1/2 връзка

сушен риган - 1 ч.л.

сол - 1 ч.л.

черен пипер - 1/2 ч.л.

Начин на приготвяне:

Тиквичките се измиват добре, подсушават се и се нарязват на едри полумесеци. Лукът се почиства и се реже на четвъртини, а скилидките чесън се оставят цели, за да не прегорят при печенето.

Фурната се загрява на 200 градуса. Тиквичките, лукът и чесънът се слагат в тава, поръсват се с 3 с.л. зехтин, риган, малко сол и черен пипер. Разбъркват се, така че зеленчуците да се овкусят равномерно, и се разстилат на един слой.

Пекат се около 25 минути, докато тиквичките омекнат и леко се запекат по краищата. Това придава по-дълбок вкус на лятната гръцка супа.

Изпечените зеленчуци се прехвърлят в тенджера. Добавя се зеленчуковият бульон или водата и сместа се оставя да заври. Вари се на умерен огън 8-10 минути, колкото вкусовете да се съберат и зеленчуците да станат напълно меки.

Тенджерата се отдръпва от котлона. Супата се пасира с пасатор до гладка, кремообразна консистенция.

Ако се предпочита по-рядка супа, се добавя още малко топла вода или бульон. Оставя се да се охлади 5 минути, за да не се пресече млякото при добавяне.

Киселото мляко се разбърква с лимоновия сок и няколко лъжици от топлата супа. След това се връща в тенджерата и се разбърква внимателно.

Добавя се натрошеното сирене, като част от него може да се запази за сервиране. Супата се опитва и при нужда се коригира със сол, защото сиренето също е солено.

Готовата супа може да се поднесе топла, хладка или добре охладена. Сервира се с още малко натрошени сирене, пресен копър, струйка зехтин и прясно смлян черен пипер. За лятно сервиране се охлажда поне 1 час в хладилник, пише gotvach.bg.