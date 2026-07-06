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Рецепта на деня: Лятна гръцка супа от печени тиквички със сирене
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Лятна гръцка супа от печени тиквички със сирене

6 Юли, 2026 10:05 903 6

  • супа-
  • тиквички-
  • гръцка кухня-
  • сирене-
  • какво да сготвя

Лека, кремообразна и идеална за топлите летни дни

Рецепта на деня: Лятна гръцка супа от печени тиквички със сирене - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • тиквички - 900 г
  • кромид лук - 1 глава
  • чесън - 3 скилидки
  • зехтин - 4 с.л.
  • зеленчуков бульон или вода - 700 мл
  • гъсто кисело мляко - 150 г
  • сирене фета - 120 г
  • лимонов сок - 2 с.л.
  • пресен копър - 1/2 връзка
  • сушен риган - 1 ч.л.
  • сол - 1 ч.л.
  • черен пипер - 1/2 ч.л.

Начин на приготвяне:

Тиквичките се измиват добре, подсушават се и се нарязват на едри полумесеци. Лукът се почиства и се реже на четвъртини, а скилидките чесън се оставят цели, за да не прегорят при печенето.

Фурната се загрява на 200 градуса. Тиквичките, лукът и чесънът се слагат в тава, поръсват се с 3 с.л. зехтин, риган, малко сол и черен пипер. Разбъркват се, така че зеленчуците да се овкусят равномерно, и се разстилат на един слой.

Пекат се около 25 минути, докато тиквичките омекнат и леко се запекат по краищата. Това придава по-дълбок вкус на лятната гръцка супа.

Изпечените зеленчуци се прехвърлят в тенджера. Добавя се зеленчуковият бульон или водата и сместа се оставя да заври. Вари се на умерен огън 8-10 минути, колкото вкусовете да се съберат и зеленчуците да станат напълно меки.

Тенджерата се отдръпва от котлона. Супата се пасира с пасатор до гладка, кремообразна консистенция.

Ако се предпочита по-рядка супа, се добавя още малко топла вода или бульон. Оставя се да се охлади 5 минути, за да не се пресече млякото при добавяне.

Киселото мляко се разбърква с лимоновия сок и няколко лъжици от топлата супа. След това се връща в тенджерата и се разбърква внимателно.

Добавя се натрошеното сирене, като част от него може да се запази за сервиране. Супата се опитва и при нужда се коригира със сол, защото сиренето също е солено.

Готовата супа може да се поднесе топла, хладка или добре охладена. Сервира се с още малко натрошени сирене, пресен копър, струйка зехтин и прясно смлян черен пипер. За лятно сервиране се охлажда поне 1 час в хладилник, пише gotvach.bg.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яде ли се

    4 2 Отговор
    Съжалявам ги.

    10:12 06.07.2026

  • 2 Това

    2 2 Отговор
    не е за гледане, камоли за ядене. Гнус.

    10:16 06.07.2026

  • 3 Бистришка баба

    3 0 Отговор
    Дайте нещо българско.Стига реклами на чуждите манджи.Поета е писал-"лучец яж,водица пий,дий воле дий".Класика,а?Даже ни изпитваха в училище.

    Коментиран от #4

    10:24 06.07.2026

  • 4 Родопски дедо

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Бистришка баба":

    Калмари по родопски?

    11:42 06.07.2026

  • 5 Това е

    1 0 Отговор
    варено повръщано на два дни от веган на тиквена диета.

    11:43 06.07.2026

  • 6 Маса

    0 0 Отговор
    продукти и труд за една кремсупа от тиквички със сирене !

    11:51 06.07.2026