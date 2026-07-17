Ивана призна, че от 8 години е сама

Популярната фолкпевица Ивана направи откровено признание за личния си живот, разкривайки в Chefo Podcast, че вече осем години е необвързана, пише marica.bg.
Изпълнителката не крие, че в момента няма човек до себе си, но подчертава, че не е загубила вяра в любовта. Напротив – тя е готова отново да се влюби, ако срещне правилния човек.
Ивана е категорична, че външният вид не е водещ фактор за нея. Според нея далеч по-важни са качествата като интелект, характер и чувство за отговорност. Певицата търси зрял партньор, с когото да изгради стабилна и истинска връзка. По думите ѝ именно интелектът е това, което може най-силно да я впечатли и да събуди чувствата ѝ.
Изпълнителката признава, че с годините е променила критериите си и вече търси по-дълбока връзка, основана на взаимно уважение и разбиране.
Макар и сама в последните години, Ивана остава отворена към нова любов – стига тя да бъде истинска и смислена.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ку-ку
08:46 17.07.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
ама вече нема мераклии да и се качат ❗
08:47 17.07.2026
3 звучи
Коментиран от #20
08:48 17.07.2026
4 Много
08:48 17.07.2026
5 Тото 1 и Тото 2
08:49 17.07.2026
6 Вицове
08:49 17.07.2026
7 Атонски вицове
08:50 17.07.2026
8 Дилдо Багинс
08:51 17.07.2026
9 Айтозлия
Коментиран от #35
08:52 17.07.2026
10 Седем години в Тибет
08:54 17.07.2026
11 в кратце
08:55 17.07.2026
12 Ивана Калудова
Коментиран от #23
08:55 17.07.2026
13 Пълна трагедия
08:58 17.07.2026
14 въпросче
Коментиран от #32
08:58 17.07.2026
15 батерия
08:58 17.07.2026
16 Ти да видиш
09:02 17.07.2026
17 Механик
09:02 17.07.2026
18 ЛОШО е
Коментиран от #27
09:02 17.07.2026
19 Валю шоколада
09:05 17.07.2026
20 Дзак
До коментар #3 от "звучи":Тока е направена дописката!
09:08 17.07.2026
21 Иван
09:10 17.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Тя ли е започнала да пее
До коментар #12 от "Ивана Калудова":По кръчми с баща си
Отдавна не се е изявявала с нова песен
Какво значи сама
Не става ясно
09:17 17.07.2026
24 Ами тя
09:21 17.07.2026
25 Амиии
09:21 17.07.2026
26 Нирвана с Ивана на дивана
09:21 17.07.2026
27 Няма кой да полива
До коментар #18 от "ЛОШО е":Цветето
09:23 17.07.2026
28 Mими Кучева🐕🦺
09:23 17.07.2026
29 това
09:29 17.07.2026
30 нема кой да се прежали
09:45 17.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 ами
До коментар #14 от "въпросче":Не, разбира се. Чичко-паричко търси млада и свежа плът, за какво му е тая мумия?!
09:46 17.07.2026
33 просто факт
09:48 17.07.2026
34 Необвързана не означава сама
09:52 17.07.2026
35 Охо бохо
До коментар #9 от "Айтозлия":Отговор само някой, който обича да го командват и да е в подчинено положениеда търпи капризи и упреци, като в същото време се възхищава. Освен това трябва да е съгласен със всичко и да изглежда като аполон, а другите работи ако се стигне до тях очевидно ще са от категориятанна дърветата.
10:13 17.07.2026
36 Евгени от Алфапласт
10:13 17.07.2026
37 ха, ха
10:42 17.07.2026