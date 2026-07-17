Ивана призна, че от 8 години е сама

Популярната фолкпевица Ивана направи откровено признание за личния си живот, разкривайки в Chefo Podcast, че вече осем години е необвързана, пише marica.bg.

Изпълнителката не крие, че в момента няма човек до себе си, но подчертава, че не е загубила вяра в любовта. Напротив – тя е готова отново да се влюби, ако срещне правилния човек.

Ивана е категорична, че външният вид не е водещ фактор за нея. Според нея далеч по-важни са качествата като интелект, характер и чувство за отговорност. Певицата търси зрял партньор, с когото да изгради стабилна и истинска връзка. По думите ѝ именно интелектът е това, което може най-силно да я впечатли и да събуди чувствата ѝ.

Изпълнителката признава, че с годините е променила критериите си и вече търси по-дълбока връзка, основана на взаимно уважение и разбиране.

Макар и сама в последните години, Ивана остава отворена към нова любов – стига тя да бъде истинска и смислена.