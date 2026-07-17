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Ивана призна, че от 8 години е сама

Ивана призна, че от 8 години е сама

17 Юли, 2026 08:44 1 507 37

  • ивана-
  • попфолк певица-
  • необвързана-
  • любов

Но с отворено сърце за любовта

Ивана призна, че от 8 години е сама - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Популярната фолкпевица Ивана направи откровено признание за личния си живот, разкривайки в Chefo Podcast, че вече осем години е необвързана, пише marica.bg.

Изпълнителката не крие, че в момента няма човек до себе си, но подчертава, че не е загубила вяра в любовта. Напротив – тя е готова отново да се влюби, ако срещне правилния човек.

Ивана е категорична, че външният вид не е водещ фактор за нея. Според нея далеч по-важни са качествата като интелект, характер и чувство за отговорност. Певицата търси зрял партньор, с когото да изгради стабилна и истинска връзка. По думите ѝ именно интелектът е това, което може най-силно да я впечатли и да събуди чувствата ѝ.

Изпълнителката признава, че с годините е променила критериите си и вече търси по-дълбока връзка, основана на взаимно уважение и разбиране.

Макар и сама в последните години, Ивана остава отворена към нова любов – стига тя да бъде истинска и смислена.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ку-ку

    12 7 Отговор
    Дай си номера, коте.....ша ти бъда верен докато "смъртта ни раздели".... 😅

    08:46 17.07.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    28 1 Отговор
    Явно не само сърцето и е отворено,
    ама вече нема мераклии да и се качат ❗

    08:47 17.07.2026

  • 3 звучи

    22 0 Отговор
    като покана

    Коментиран от #20

    08:48 17.07.2026

  • 4 Много

    19 1 Отговор
    Е вярно,това което говори Ванчето,шооондоовелата и пайжина има.

    08:48 17.07.2026

  • 5 Тото 1 и Тото 2

    16 2 Отговор
    А да очакваме ли признание и от бат Бойко - КОЯ е Мата Хари ?

    08:49 17.07.2026

  • 6 Вицове

    16 2 Отговор
    Горката тя, чак да а съжали човек ха ха

    08:49 17.07.2026

  • 7 Атонски вицове

    6 2 Отговор
    Тримата братя ще ставаме милионери отново 🤣🤣🤣

    08:50 17.07.2026

  • 8 Дилдо Багинс

    12 0 Отговор
    Аз съм най-добрия и приятел, затова няма нужда от други.

    08:51 17.07.2026

  • 9 Айтозлия

    20 1 Отговор
    Ванчето е властна жена. Иска тя да води връзката, да се съобразяват с нея, да е примадоната в България както и в къщи. Кой нормален мъж иска жена като нея?

    Коментиран от #35

    08:52 17.07.2026

  • 10 Седем години в Тибет

    14 1 Отговор
    Значи е станала като пещерата на Али баба, големи съкровища, обаче отгоре само прах и паяжини.

    08:54 17.07.2026

  • 11 в кратце

    19 0 Отговор
    Ивана е категорична, че външният вид не е водещ фактор за нея,а дебелият джоб,пълен с пачки с кинти.

    08:55 17.07.2026

  • 12 Ивана Калудова

    13 1 Отговор
    Някое старче с яхти и остовче ще свърши работа. Няма цял живот да пея де…

    Коментиран от #23

    08:55 17.07.2026

  • 13 Пълна трагедия

    15 1 Отговор
    Цял живот не се начекна тая жена. Сега си търси домашен любимец в пантофи, път и да става за пред хората.

    08:58 17.07.2026

  • 14 въпросче

    9 0 Отговор
    А,дали ще й се появи някой чичко-паричко?!

    Коментиран от #32

    08:58 17.07.2026

  • 15 батерия

    7 0 Отговор
    на парксайт?

    08:58 17.07.2026

  • 16 Ти да видиш

    13 0 Отговор
    През последните двайсет години подскача като пчеличка от цвят на цвят и то все заможни и тлъсти цветове. Остаря и реши да си седне на дъто ама ….не се гаси туй що не гасне.

    09:02 17.07.2026

  • 17 Механик

    15 0 Отговор
    Ако срещне "любовта" под формата на мъж, който е интелигентен (както тя иска), но той се окаже тракторист, дали ще стане работата?

    09:02 17.07.2026

  • 18 ЛОШО е

    8 1 Отговор
    8 години на сухо....

    Коментиран от #27

    09:02 17.07.2026

  • 19 Валю шоколада

    11 1 Отговор
    Кръчмарска певица. Такава си беше, такава и ще остане. Няма как да седне в къщи и да хване метлата, затуй мъж и трябва.

    09:05 17.07.2026

  • 20 Дзак

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "звучи":

    Тока е направена дописката!

    09:08 17.07.2026

  • 21 Иван

    5 0 Отговор
    отивам! а, не ща.

    09:10 17.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Тя ли е започнала да пее

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ивана Калудова":

    По кръчми с баща си
    Отдавна не се е изявявала с нова песен
    Какво значи сама
    Не става ясно

    09:17 17.07.2026

  • 24 Ами тя

    5 0 Отговор
    ще хване паяжина на онова място.

    09:21 17.07.2026

  • 25 Амиии

    5 0 Отговор
    Може, ма треа си плаща!

    09:21 17.07.2026

  • 26 Нирвана с Ивана на дивана

    4 0 Отговор
    След 9 месеца мама

    09:21 17.07.2026

  • 27 Няма кой да полива

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "ЛОШО е":

    Цветето

    09:23 17.07.2026

  • 28 Mими Кучева🐕‍🦺

    4 0 Отговор
    Има комплект от много качествени вибратори.🖕🖕🖕🥳🤣👍

    09:23 17.07.2026

  • 29 това

    5 0 Отговор
    значи ли че ИбaнaНеЕибaнa 8 години? не мисла

    09:29 17.07.2026

  • 30 нема кой да се прежали

    4 0 Отговор
    Дъърт крокодил. Хехехе

    09:45 17.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ами

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "въпросче":

    Не, разбира се. Чичко-паричко търси млада и свежа плът, за какво му е тая мумия?!

    09:46 17.07.2026

  • 33 просто факт

    5 0 Отговор
    Като я видя и ми замирисва на кръчмарски кюфтета с боб и лютеница, цигари и евтина ракия.

    09:48 17.07.2026

  • 34 Необвързана не означава сама

    1 0 Отговор
    А нещо съвсем различно в случая.

    09:52 17.07.2026

  • 35 Охо бохо

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Айтозлия":

    Отговор само някой, който обича да го командват и да е в подчинено положениеда търпи капризи и упреци, като в същото време се възхищава. Освен това трябва да е съгласен със всичко и да изглежда като аполон, а другите работи ако се стигне до тях очевидно ще са от категориятанна дърветата.

    10:13 17.07.2026

  • 36 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Бих се прежалил за някое време и после чао. Това не е за сам човек.

    10:13 17.07.2026

  • 37 ха, ха

    1 0 Отговор
    Тези чалгарки не им достигат мозъчни клетки за да проумеят,че мъж с интелект няма да им обърне внимание.За тях са тези които ще ги водят в кварталната кръчма,ще се напиват,ще се качват в колите и ще правят зулуми.Какъвто си ти самия такова и привличаш.Цял живот забавлявала пияндурници по кръчми и сега на стари години търси свестен мъж.Няма такъв филм.

    10:42 17.07.2026