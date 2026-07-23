Бащата на Денис Теофиков извади неиздаван дует за 26-ия му рожден ден (ВИДЕО)

Денис Теофиков отново запя! В деня, в който младият изпълнител трябваше да навърши 26 години, семейството му поднесе разтърсващ подарък на хилядите фенове, които все още пазят музиката и спомена за него, пише Intrigi.bg.

На 20 юли премиера направи неиздаваният досега дует „Никой друг“, записан заедно с фолк певицата Джулия. Проектът се появи в официалния канал на Денис и още в първите часове предизвика вълна от емоционални реакции. Почитатели признават, че са се просълзили, когато след толкова време отново са чули гласа му в непозната песен.

Зад изваждането на парчето стои семейството на трагично загиналата звезда, а баща му Атешхан Теофиков има ключова роля в създаването му. Музиката е написана от Денис, Атешхан и Николай Пашев, който участва и в текста заедно с певеца и Радостин Радостинов. Аранжиментът също е дело на бащата на Денис и Пашев.

Така песента звучи не просто като поредния посмъртно издаден запис, а като последна творческа среща между баща и син. Още по-болезнен е фактът, че Денис е участвал лично както в композирането, така и в написването на текста, но не е успял да види готовия проект и реакцията на публиката.

Джулия се появява като естествения партньор в „Никой друг“. Двамата са работили заедно още приживе, когато Денис участва в песента ѝ „Оп, оп“. В новия клип неговото отсъствие неизбежно се усеща, но гласът му превръща видеото в своеобразно завръщане на сцената – макар и само за няколко минути.

Денис Теофиков си отиде през октомври 2021 г. едва на 21 години, когато кариерата му вървеше стремглаво нагоре. След смъртта му периодично се появяват завършени и неиздадени негови записи, но „Никой друг“ носи особено силен заряд, тъй като беше представена точно на рождения му ден.