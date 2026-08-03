„Барби 2“ е под въпрос: Warner Bros. не искат да дадат по-високи хонорари на Марго Роби и Райън Гослинг

Продължението на световния хит „Барби“ остава несигурно, след като Warner Bros. все още не е постигнало споразумение с актрисата и продуцент Марго Роби, актьора Райън Гослинг и режисьорката Грета Гъруиг.

Студиото има сериозен интерес към втори филм, след като продукцията от 2023 г. спечели над 1,44 млрд. долара в световния боксофис и получи осем номинации за наградите „Оскар“. Райън Гослинг беше номиниран за поддържащата си роля като Кен.

Според информация на The New York Times, цитирана от Variety, главният изпълнителен директор на Warner Bros. Discovery Дейвид Заслав не е одобрил предложените възнаграждения и участие в бъдещата печалба. Райън Гослинг настоявал хонорарът му да бъде увеличен до около 20 млн. долара. От Warner Bros. уточняват, че не е имало окончателно договорена оферта, която впоследствие да е била оттеглена.

За разлика от обичайната практика при големите франчайзи, Марго Роби и Райън Гослинг са подписали договори само за първия филм. Това означава, че условията за евентуално продължение трябва да бъдат договорени отначало.

Режисьорката Грета Гъруиг и нейният съпруг и сценарен партньор Ноа Баумбах вече имат идея за новата история, но според публикациите няма да я представят пред студиото, преди да бъдат уредени финансовите и творческите условия.

Съпредседателите на Warner Bros. Pictures Пам Абди и Майкъл Де Лука потвърдиха, че компанията е отправила няколко значителни предложения към екипа, но до споразумение все още не се е стигнало. Представителите на звездите и създателите не са изпратили контраоферта след последното предложение на студиото.

Преговорите са ограничени и от важен срок. Ако Warner Bros. не постигне договорка до декември, правата за разработването на следващ филм трябва да се върнат към производителя на играчки Mattel. В такъв случай компанията би могла да започне проекта отначало с нов режисьор, актьорски състав и творческа концепция.

Марго Роби и преди е предупреждавала, че оригиналният филм не е бил замислен като начало на трилогия. Австралийската актриса и продуцент подчерта, че продължение би имало смисъл само при достатъчно силна идея, способна да предизвика културен и обществен ефект, подобен на този на първата продукция.

„Барби“, режисиран от Грета Гъруиг, се превърна в най-касовия филм на 2023 г. и в най-успешното заглавие в историята на Warner Bros. Приходите му преминаха границата от 1 млрд. долара само 17 дни след премиерата.

Дори преговорите да приключат успешно, снимките на „Барби 2“ няма да започнат скоро. Марго Роби, Райън Гослинг и Грета Гъруиг вече имат ангажименти към други големи продукции. Към момента Warner Bros. не е обявило официално продължението, неговия сюжет или възможна премиерна дата.