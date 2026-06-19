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Наталия Кобилкина издаде подробности за новия си тайнствен мъж (СНИМКИ)

Наталия Кобилкина издаде подробности за новия си тайнствен мъж (СНИМКИ)

19 Юни, 2026 12:59 1 144 24

  • наталия кобилкина-
  • мъж-
  • гадже-
  • партньор-
  • сексоложка

Новият мъж на сексоложката няма деца и е с нея вече от година и половина

Наталия Кобилкина издаде подробности за новия си тайнствен мъж (СНИМКИ) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-попуярната сексоложка у нас Наталия Кобилкина реши да сподели любопитни подробности за личния си живот. Тя продължава да крие лицето на новия си любим след развода, но издаде подробности за него в профила си в социалните мрежи.

„Първите ми бракове бяха много публични и точно затова днес не искам да правя личния си живот обществено достояние. Освен това моят партньор държи на дискретността и не желае публичност, а аз уважавам това.

Нормален мъж с професия и реализиран в своята област.

Но тъй като темата вълнува много хора, ще споделя няколко неща.

Заедно сме вече около година и половина. И може би за първи път в живота си срещнах мъж, с когото просто ми е добре. Свободен, без деца.

Той е един от най-психически здравите, спокойни, надеждни и любящи мъже, които съм срещала. Израснал е в прекрасно семейство и носи в себе си топлина, стабилност и вътрешен мир“, разказа брюнетката.

Кобилкина издаде още, двамата обичат да правят едни и същи неща, сред които музикални вечери, четене на книги и планински преходи. Двойката посещава музеи, галерии, стари църкви и манастири.

„И двамата не пушим, не обичаме шумните купони, храним се здравословно, спортуваме и се радваме на простите неща в живота. Запознахме на фитнеса и сме живеем на близо.

Честно казано, за първи път имам мъж до себе си, с когото правя всичко, което истински обичам“, допълни тя.

Кобилкина сподели още, че няма намерение да сключва брак с партньора си, но все пак вярва, че някой ден отново ще застане пред олтара.

„Това са първите ми отношения, в които никой не се опитва да променя другия. Има уважение, приемане, свобода, спокойствие и близост. Просто съм на 100% себе си с него. И да, прекрасна интимност – нещо, което винаги е било важно за мен“, допълни сексоложката.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Парадокс

    14 1 Отговор
    Много е грозна милата, а като заговори, се вижда, че е и тъпа! Защо някои балъци си въобразяват, че е престижно да са с някоя "извйеснъ"?! Толкова много жени има, които не се навират в очите, а са прекрасни!

    Коментиран от #13

    13:04 19.06.2026

  • 2 Кандидат ветеринар

    8 2 Отговор
    Искам да обследвам Кобилкина, както д-р Пол обследва бременните кобилки в предаването си.

    13:04 19.06.2026

  • 3 Кой

    8 1 Отговор
    се интересува от новите и старите ѝ , както и от самата нея ? Всичко , което излиза от устата ѝ са лъжи , както и , че гъркът е милионер , хотелиер и тем подобни , а той човека си бачка просто в хотел !

    13:06 19.06.2026

  • 4 Пери

    6 0 Отговор
    Голям праз, и без Кобилкина има какво да ръчкам! Млади кобилки от Украйна, бол!

    Коментиран от #6

    13:12 19.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Реалист

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пери":

    Внимавай, че украинките, както и рускините ще ти изядат и двете глави. Факт. После да не рИвеш!

    13:14 19.06.2026

  • 7 Кирилка крупието

    1 1 Отговор
    Имот тристаен в София ще намеря за 900 евро квадрата нищо че ще бъде в незаконните престройки в факултета. Важното е монети да има 🐐

    13:15 19.06.2026

  • 8 Наталия кобилкина

    3 0 Отговор
    Любовниците от Африка са най добри

    13:17 19.06.2026

  • 9 Известна ама не е свестна

    7 0 Отговор
    Горкият!
    Такива жени са за еднократна употреба.

    Коментиран от #14

    13:18 19.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 някъф никъф

    7 0 Отговор
    Тя спечели много пари от наивни глупачки.

    13:21 19.06.2026

  • 12 градски мъж

    3 0 Отговор
    Наталия допуска грешка, аз съм мъжът за нея. Ще се паснем перфектно с тази селска хитруша, най-вече в леглото.

    13:23 19.06.2026

  • 13 Не е

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Парадокс":

    Тъпа! Прибира пари от тъпи жени!

    Коментиран от #15

    13:28 19.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 И после

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Толкова":

    Като се събуди? Да не е бил Алфредо Торес?

    Коментиран от #19, #20

    13:34 19.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Хахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "И после":

    Ако бях тако вал не гър, после щях да си го отрежа сам, и да го хвърля на мач ката!

    13:44 19.06.2026

  • 21 Минчо

    2 0 Отговор
    Наталия , при анален секс трябва ли да си правя клизма ?

    Коментиран от #22

    13:50 19.06.2026

  • 22 Кабьйлкина

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Минчо":

    Можна и да проснеш мушама вьйрху легло! Прочистване будет и без кльйзма!

    14:01 19.06.2026

  • 23 мда

    2 0 Отговор
    Това е Дъртакис, или както там се казваше...

    14:19 19.06.2026

  • 24 Сигурно е някой

    1 0 Отговор
    кон.

    14:37 19.06.2026