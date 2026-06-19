Наталия Кобилкина издаде подробности за новия си тайнствен мъж (СНИМКИ)

Най-попуярната сексоложка у нас Наталия Кобилкина реши да сподели любопитни подробности за личния си живот. Тя продължава да крие лицето на новия си любим след развода, но издаде подробности за него в профила си в социалните мрежи.

„Първите ми бракове бяха много публични и точно затова днес не искам да правя личния си живот обществено достояние. Освен това моят партньор държи на дискретността и не желае публичност, а аз уважавам това.

Нормален мъж с професия и реализиран в своята област.

Но тъй като темата вълнува много хора, ще споделя няколко неща.

Заедно сме вече около година и половина. И може би за първи път в живота си срещнах мъж, с когото просто ми е добре. Свободен, без деца.

Той е един от най-психически здравите, спокойни, надеждни и любящи мъже, които съм срещала. Израснал е в прекрасно семейство и носи в себе си топлина, стабилност и вътрешен мир“, разказа брюнетката.

Кобилкина издаде още, двамата обичат да правят едни и същи неща, сред които музикални вечери, четене на книги и планински преходи. Двойката посещава музеи, галерии, стари църкви и манастири.

„И двамата не пушим, не обичаме шумните купони, храним се здравословно, спортуваме и се радваме на простите неща в живота. Запознахме на фитнеса и сме живеем на близо.

Честно казано, за първи път имам мъж до себе си, с когото правя всичко, което истински обичам“, допълни тя.

Кобилкина сподели още, че няма намерение да сключва брак с партньора си, но все пак вярва, че някой ден отново ще застане пред олтара.

„Това са първите ми отношения, в които никой не се опитва да променя другия. Има уважение, приемане, свобода, спокойствие и близост. Просто съм на 100% себе си с него. И да, прекрасна интимност – нещо, което винаги е било важно за мен“, допълни сексоложката.