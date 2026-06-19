Наталия Кобилкина издаде подробности за новия си тайнствен мъж (СНИМКИ)

Най-попуярната сексоложка у нас Наталия Кобилкина реши да сподели любопитни подробности за личния си живот. Тя продължава да крие лицето на новия си любим след развода, но издаде подробности за него в профила си в социалните мрежи.
„Първите ми бракове бяха много публични и точно затова днес не искам да правя личния си живот обществено достояние. Освен това моят партньор държи на дискретността и не желае публичност, а аз уважавам това.
Нормален мъж с професия и реализиран в своята област.
Но тъй като темата вълнува много хора, ще споделя няколко неща.
Заедно сме вече около година и половина. И може би за първи път в живота си срещнах мъж, с когото просто ми е добре. Свободен, без деца.
Той е един от най-психически здравите, спокойни, надеждни и любящи мъже, които съм срещала. Израснал е в прекрасно семейство и носи в себе си топлина, стабилност и вътрешен мир“, разказа брюнетката.
Кобилкина издаде още, двамата обичат да правят едни и същи неща, сред които музикални вечери, четене на книги и планински преходи. Двойката посещава музеи, галерии, стари църкви и манастири.
„И двамата не пушим, не обичаме шумните купони, храним се здравословно, спортуваме и се радваме на простите неща в живота. Запознахме на фитнеса и сме живеем на близо.
Честно казано, за първи път имам мъж до себе си, с когото правя всичко, което истински обичам“, допълни тя.
Кобилкина сподели още, че няма намерение да сключва брак с партньора си, но все пак вярва, че някой ден отново ще застане пред олтара.
„Това са първите ми отношения, в които никой не се опитва да променя другия. Има уважение, приемане, свобода, спокойствие и близост. Просто съм на 100% себе си с него. И да, прекрасна интимност – нещо, което винаги е било важно за мен“, допълни сексоложката.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Парадокс
Коментиран от #13
13:04 19.06.2026
2 Кандидат ветеринар
13:04 19.06.2026
3 Кой
13:06 19.06.2026
4 Пери
Коментиран от #6
13:12 19.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Реалист
До коментар #4 от "Пери":Внимавай, че украинките, както и рускините ще ти изядат и двете глави. Факт. После да не рИвеш!
13:14 19.06.2026
7 Кирилка крупието
13:15 19.06.2026
8 Наталия кобилкина
13:17 19.06.2026
9 Известна ама не е свестна
Такива жени са за еднократна употреба.
Коментиран от #14
13:18 19.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 някъф никъф
13:21 19.06.2026
12 градски мъж
13:23 19.06.2026
13 Не е
До коментар #1 от "Парадокс":Тъпа! Прибира пари от тъпи жени!
Коментиран от #15
13:28 19.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 И после
До коментар #14 от "Толкова":Като се събуди? Да не е бил Алфредо Торес?
Коментиран от #19, #20
13:34 19.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Хахаха
До коментар #16 от "И после":Ако бях тако вал не гър, после щях да си го отрежа сам, и да го хвърля на мач ката!
13:44 19.06.2026
21 Минчо
Коментиран от #22
13:50 19.06.2026
22 Кабьйлкина
До коментар #21 от "Минчо":Можна и да проснеш мушама вьйрху легло! Прочистване будет и без кльйзма!
14:01 19.06.2026
23 мда
14:19 19.06.2026
24 Сигурно е някой
14:37 19.06.2026