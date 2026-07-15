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Гореща вълна на Острова: Гвардеец би спешна аларма заради кон от Кралската гвардия на косъм от припадък (ВИДЕО)

Гореща вълна на Острова: Гвардеец би спешна аларма заради кон от Кралската гвардия на косъм от припадък (ВИДЕО)

15 Юли, 2026 17:31 428 5

  • кон-
  • кралска гвардия-
  • гореща вълна-
  • жега-
  • високи температури-
  • изтощение

Животното многократно е свеждало глава и изплезвало език при температури от над 30 градуса във Великобритания през последните седмици

Гореща вълна на Острова: Гвардеец би спешна аларма заради кон от Кралската гвардия на косъм от припадък (ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Кон от Кралската гвардия показа признаци на сериозно изтощение по време на дежурство при температури около 30 градуса по Целзий в центъра на Лондон, което принуди ездача му да подаде сигнал за спешна помощ.

Кадри, заснети на 12 юли пред Музея на дворцовата кавалерия, показват как животното многократно отпуска глава, а езикът му за кратко остава извън устата. Гвардеецът, облечен в традиционна червена вълнена туника и тъмни панталони, натиска аварийния бутон, докато туристи наблюдават случващото се.

Малко по-късно друг военнослужещ излиза от сградата и отвежда коня и ездача зад портите, където има сянка. При придвижването животното изглежда нестабилно и едва се крепи на краката си.

Инцидентът е станал на фона на поредната гореща вълна във Великобритания. Според публикацията броят на дните с температури над 30 градуса през 2026 г. вече е достигнал равнище, сравнимо с горещото лято на 1976 г.

Видеото е събрало над 200 000 гледания и предизвика тежки критики в социалните мрежи. Част от потребителите поставят под въпрос дали церемониалните дежурства с коне трябва да продължават при екстремно високи температури. Други коментират забавянето между подаването на сигнала и пристигането на помощ.

Подобен случай беше заснет и през май, когато кон от Кралската гвардия се разтревожи пред група туристи по време на силна горещина.

На кадрите животното се движи в кръг пред Horse Guards Parade, размахва глава и удря с копита, докато хората около него се отдръпват. Част от туристите обаче продължават да се опитват да се снимат до поста.

Друг гвардеец излиза от сградата, за да успокои коня, след което животното е изведено от откритото пространство и отведено на по-хладно място.


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  • 1 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    Да благодарят на Урсула с нейните зелени политики.

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  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    4 0 Отговор
    Камилата на Чарлз Три също е пропаднала.
    🐫🐫🐫🥳🤣👍

    17:45 15.07.2026

  • 3 Делю Хайдутин

    2 0 Отговор
    Защо е на слънце?Два метра назад е сянка.

    17:45 15.07.2026

  • 4 Механик

    3 0 Отговор
    Майко мила! И тия щели бият руснаците?! Ми те конете им колабират щото са третополови, та войниците ли?
    Тоя с розавите бузки на снимката, как го виждате в окопа??

    17:48 15.07.2026

  • 5 Софиянец

    1 0 Отговор
    Гвардейчето е прибрал коня да му направи една свирка 😂

    17:51 15.07.2026