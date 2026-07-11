5 красиви цветя, които не се страхуват от жегата и почти не искат поливане

Екстремните летни жеги вече се превръщат в ежедневие в голяма част от света, включително в Европа и България. За хората с градини това означава, че все по-често трябва да съобразяват избора на растения с високите температури и продължителните периоди на засушаване, предава Lifestyle.bg.

Докато при зеленчуците компромисите са по-трудни, при декоративните растения изборът е голям. Много видове понасят отлично горещините и почти не се нуждаят от поливане, което ги прави чудесна алтернатива на по-претенциозни летни цветя като далиите и канните.

Особено подходящи са сукулентите - растения, които съхраняват вода в листата си и впечатляват не само с устойчивостта си, но и с красивия си цъфтеж. Ето пет от най-добрите представители.

Дебелец (планинска роза)

Дебелецът е едно от най-непретенциозните многогодишни растения. Големите му месести розетки изглеждат ефектно между камъни, а през лятото някои от тях образуват нежни цветове.

Любопитното е, че растението е монокарпично - розетката, която цъфти, загива след прецъфтяването. Това обаче е напълно естествен процес, защото дъщерните розетки продължават жизнения цикъл и след година-две също започват да цъфтят.

Дебелецът предпочита пълно слънце и добре дренирана почва.

Тлъстига (седум)

Седумът съществува в множество разновидности, но всички те впечатляват с богатия си цъфтеж в различни нюанси на розовото.

След като се вкорени, растението почти не изисква грижи. Единственото, което може да се наложи след няколко години, е разделяне на коренищата, ако започне да завладява прекалено голяма площ.

Най-добре се развива на слънчево място в песъчлива и добре дренирана почва. Добре е да не се използва мулч около него, тъй като задържаната влага може да предизвика загниване.

Делосперма

Делоспермата е многогодишно почвопокривно растение, което понася отлично както жегата, така и продължителното засушаване.

Заради бързия си растеж често се използва за укрепване на наклонени терени и предпазване от ерозия. Подобно на останалите сукуленти, предпочита целодневно слънчево изложение и добре дренирана почва.

Калдъръмче

Калдъръмчето образува нисък, плътен килим от месести стъбла, който през лятото буквално се покрива с цветове в ярки нюанси на розово, коралово, жълто и оранжево.

Отглежда се лесно от семена и обича силното слънце, както и песъчливите, добре дренирани почви.

Единственият му недостатък е, че е едногодишно растение.

Агаве

Агавето е сред най-впечатляващите сухоустойчиви растения. То съхранява вода в дебелите си месести листа и изисква минимални грижи.

В България може успешно да се отглежда на открито в най-топлите райони, като Петричко и южното Черноморие. В останалата част на страната е по-подходящо да се засади в саксия, която през зимата да се прибира на закрито.

Всички тези сукуленти имат едно общо изискване - не понасят влажна и недобре дренирана почва, отбелязват от Country Living. След като се вкоренят, те изискват значително по-малко грижи в сравнение с повечето традиционни летни цветя и са отличен избор за градини, изложени на силно слънце и високи температури.