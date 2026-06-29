Гореща вълна: Хари Стайлс се строполи от жега пред 80 хиляди души публика в Лондон (ВИДЕО)

Хари Стайлс предизвика тревога сред феновете си по време на концерт на стадион „Уембли“ в Лондон, след като се задави с вода и падна на сцената в разгара на горещата вълна във Великобритания.

Инцидентът е станал на 26 юни по време на изпълнение от серията му концерти на „Уембли“. Според видеоклипове, разпространени в социалните мрежи, 32-годишният певец се е опитал да направи популярния сред почитателите си сценичен жест, известен като „кит“ – момент, при който отпива вода и я изпръсква във въздуха. Този път обаче Стайлс видимо се задавя, пада назад на сцената и остава легнал за кратко, докато кашля и се опитва да си поеме въздух.

Harry Styles briefly collapsed on stage due to a choking scare, not the extreme European heatwave, TMZ reports. pic.twitter.com/YrR7tHYt8r — Pop Crave (@PopCrave) June 28, 2026

Ситуацията предизвика притеснение сред публиката, особено на фона на високите температури в Лондон. След няколко секунди изпълнителят се изправя, маха на феновете и продължава шоуто. По-късно той се появява отново на сцената, а на следващата вечер продължава концертната си програма.

Инцидентът съвпадна с една от най-сериозните горещи вълни във Великобритания през последните години. Температурите в Лондон достигнаха около 36–37 градуса, а британската метеорологична служба и здравните власти предупредиха за повишен риск за здравето, включително обезводняване, топлинно изтощение и затруднения за хора с хронични заболявания.

Harry Styles, konserde su püskürtmek isterken boğazına su kaçmasıyla fenalaşarak yere yığıldı. pic.twitter.com/G1s2Sg6uv5 — BPT (@bpthaber) June 28, 2026

Заради екстремните условия „Уембли“ временно промени правилата за посетителите. На феновете беше позволено да внасят празни метални и твърди пластмасови бутилки за вода, които могат да се пълнят на безплатни станции в стадиона. Организаторите намалиха цената на бутилираната вода и осигуриха безплатен слънцезащитен крем на информационните пунктове.

Хари Стайлс вече беше призовал публиката да се грижи за себе си и за хората около себе си по време на концертите. По време на предишна вечер на „Уембли“ той обърна внимание на жегата и подчерта, че при нужда шоуто може да бъде прекъснато, ако някой в публиката се почувства зле.

Бившият член на One Direction е сред най-успешните британски изпълнители от последното десетилетие. След разпадането на групата той изгради самостоятелна кариера с няколко успешни албума, световни турнета и награди, включително „Грами“. Концертите му на „Уембли“ са част от мащабна серия участия пред десетки хиляди зрители.

Въпреки тревожните кадри, към момента няма данни за сериозен здравословен проблем при Хари Стайлс. Певецът е възобновил участието си и е продължил серията си от концерти в Лондон.