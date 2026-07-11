Разточителният живот на Сара Фъргюсън: от кралския лукс до финансовата зависимост от Джефри Епстийн

Сара Фъргюсън отдавна носи прякора „Херцогинята на разхищението“ заради склонността си към луксозен начин на живот и многобройните финансови затруднения, съпътствали годините ѝ след брака с принц Андрю.

Нови разкрития, свързани с документите около Джефри Епстийн, показват, че бившата херцогиня на Йорк е получавала финансова помощ от скандално известния милиардер в продължение на години. Според публикации в британски медии Епстийн е организирал хотелски престои за нея в САЩ, както и е помагал с разходи за пътувания на Фърги и дъщерите ѝ - принцесите Беатрис и Юджини.

Сред най-коментираните случаи е заем от близо 20 000 долара, който Сара Фъргюсън е получила от Епстийн през 2011 г.

Живот на висока цена

Финансовите проблеми на Фърги не са новост. Според книгата „Историята на Сара: Херцогинята, която се противопостави на кралския дом Уиндзор“ на Крис Хътчинс и Питър Томпсън, още през 90-те години разходите ѝ са били огромни.

Авторите описват ежедневието в имението Сънингхил като изпълнено с множество изисквания към персонала. Сред тях се посочват специална грижа за дрехите ѝ, включително щателно изглаждане на бельо и чорапогащи, както и настояване прането да бъде повторено, ако не носи предпочитания аромат.

Според разказите Фърги държала всяка вечер до леглото ѝ да бъдат поставяни две бутилки с топла вода, като температурата им трябвало да бъде точно измерена. Сутрин пък прясно изцеденият портокалов сок трябвало да бъде приготвен непосредствено преди консумация.

Скъпи навици и кралски удобства

Сара и принц Андрю са харчили значителни суми за поддръжката на домакинството си. Според източници само седмичните покупки на зеленчуци от луксозния магазин Waitrose са достигали стотици долари.

Дори домашният им любимец – кучето Бендикс, се радвал на специално отношение, като персоналът приготвял за него отделни ястия.

Фърги не пестяла средства и при пътуванията си. През 1994 г. тя наела луксозна вила близо до Кан в Южна Франция за над 25 000 долара. По време на престоя я придружавали иконом, две икономки, личен гардеробер, асистент и бавачка, а двете ѝ дъщери били с охрана от Скотланд Ярд.

За удобството на семейството дори бил изпратен камион от Англия с шезлонги и играчки за басейна, а към имота били добавени допълнителни телефонни линии.

Имението „Сънингхил“ – символ на разкоша

Един от най-ярките примери за мащаба на разходите е семейният дом на Андрю и Сара – имението Сънингхил Парк в Бъркшир.

Домът с 12 спални разполагал с редица екстри – кино, билярдна зала, плувен басейн, хеликоптерна площадка и помещения за персонал. Вътре имало огромна мраморна вана, наречена от строителите „HMS Fergie“ заради размерите ѝ.

Главната спалня включвала огромен гардероб, а част от помещенията носели необичайни имена. Една от стаите за гости била наречена „Стая за пари“, а дори тоалетната била оборудвана с музикален държач за хартия, за който се твърди, че е изпълнявал „God Save the Queen“.

Според кралския автор Андрю Лоуни годишните разходи само за охрана на имението са достигали около 400 000 долара.

„Пещерата на Аладин“

В имението имало и стая, описвана като „Пещерата на Аладин“ – помещение, пълно от пода до тавана с кашони с подаръци от пътувания и официални събития.

Сред вещите се споменават десетки сребърни сервизи, стотици вази, хиляди кристални чаши и други скъпи предмети, получени като подаръци.

От кралския живот към несигурно бъдеще

След развода си с принц Андрю през 1996 г. Сара Фъргюсън продължи да живее в Сънингхил заедно с дъщерите си до 2006 г. Година по-късно имението беше продадено за около 19 милиона долара на Тимур Кулибаев - зет на бившия президент на Казахстан.

Днес положението на бившата херцогиня е далеч от някогашния лукс. След като крал Чарлз отстрани принц Андрю от официалните му роли и поиска освобождаването на Кралската ложа в Уиндзор заради връзките му с Епстийн, бъдещето на Сара също остава несигурно.

Според близки до нея хора тя е изправена пред сериозни жилищни и финансови проблеми.

Историята на Сара Фъргюсън показва рязък контраст – от живот сред кралски привилегии, огромни имения и луксозни пътувания до период, в който финансовата стабилност се превръща в едно от най-големите ѝ предизвикателства.

Източник: Dir.bg.