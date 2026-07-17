Кралица Камила е изиграла ключова, но тайна роля при срещата на принц Хари и баща му Чарлз

Кралица Камила е била ключова фигура при дългоочакваната среща между крал Чарлз III и принц Хари, съобщават британски и американски медии.

Кралският биограф Катрин Майер заяви пред People, че Камила е неразделна част от живота на монарха и че евентуално помирение с него не би могло да се случи без нейното участие.

„Тя е неотменима част от живота на Чарлз. Не може да има помирение с него без нея“, посочи Майер.

Принц Хари, съпругата му Меган Маркъл и двете им деца, принц Арчи и принцеса Лилибет, са се срещнали с крал Чарлз и Камила на 10 юли в имението Хайгроув.

77-годишният британски монарх, който продължава лечението си от онкологично заболяване, не е виждал внуците си от четири години. Подробности за разговора между членовете на семейството не са оповестени. Източник, близък до кралското семейство, заяви пред People, че е по-добре съдържанието на подобни срещи да остане поверително, за да може отношенията да бъдат възстановени извън общественото внимание.

Отношенията между Хари и Камила от години са обтегнати. В интервю за предаването „60 Minutes“ през 2023 г., дадено по повод мемоарите му „Резервният“, херцогът на Съсекс я определи като „злодея“ в отношенията между родителите му.

Той заяви, че Камила е имала нужда да подобри публичния си образ след връзката си с Чарлз по време на брака му с принцеса Даяна.

Принц Хари твърдеше също, че мащехата му е предоставяла информация на медиите в своя полза. По думите му в кралското семейство е съществувала готовност за размяна на сведения с пресата, особено в периода, когато Камила се е стремяла към по-официална роля до бъдещия крал.

В мемоарите си принцът пише, че той и брат му Уилям са молили баща си да не се жени за Камила. Според Хари двамата са смятали, че бракът може да причини повече вреди, отколкото ползи. По-късно обаче братята приели решението на Чарлз, тъй като искали той да бъде щастлив и виждали положителното влияние на връзката върху него.

Меган и децата са придружили Хари във Великобритания за срещата с Чарлз и Камила. Според публикации обаче посещението е било затруднено от отказа за осигуряване на охрана за сметка на данъкоплатците и от оттеглянето на предложение семейството да отседне в кралска резиденция.

Меган не е присъствала на събитията, свързани с игрите „Инвиктус“, на които съпругът ѝ е патрон, а Хари е прекарал значителна част от посещението без съпругата и децата си, с изключение на срещата в Хайгроув.

Принц Уилям не се е срещнал с по-малкия си брат. Според кралския коментатор Кинси Скофийлд престолонаследникът разбира решението на баща си да разговаря с Хари, но смята, че херцогът на Съсекс все още не е възстановил доверието на семейството.