Дългоочакваното продължение на "Дневниците на принцесата" отново се отлага заради бременната Ан Хатауей

Подготовката на третия филм от поредицата „Дневниците на принцесата“ продължава, но продукцията все още няма определена дата за начало на снимките. Ан Хатауей потвърди, че екипът е постигнал съществен напредък по историята, след като е решил да изостави предишната версия на сценария и да развие проекта в нова творческа посока.

В интервю за Radio Andy по SiriusXM актрисата заяви, че сценаристите са стигнали до „пробив“ в сюжета, но промяната на концепцията на практика е наложила работата да започне почти отначало. Ан Хатауей не посочи кога очаква да се завърне в ролята на Миа Термополис. Тя отбеляза, че първият ѝ личен приоритет е раждането на третото ѝ дете от съпруга ѝ Адам Шулман и грижите за бебето. Актрисата обяви, че е бременна през юни 2026 г.

Още през април Хатауей съобщи, че по филма се работи постоянно, но подчерта, че тогава той все още не е получил окончателно разрешение за продукция. По думите ѝ очакванията към продължението са изключително високи и проектът не трябва да влиза в снимки, преди екипът да разполага с достатъчно силен сценарий. Работата е била забавена и от участието ѝ в „Дяволът носи Прада 2“, чиито снимки не ѝ позволили да се съсредоточи едновременно върху двете продължения.

Третият филм се разработва в Disney поне от 2022 г. През октомври 2024 г. за режисьор беше избрана Адел Лим, известна като сценарист на „Луди богаташи“ и „Рая и последният дракон“, както и като режисьор на „Joy Ride“. Тогава Ан Хатауей официално потвърди завръщането си в образа на Миа. Лим заяви, че новата продукция ще запази основните теми на поредицата, сред които женската самостоятелност, приятелството и връзката между различните поколения.

Подробности за сюжета не са обявени. Очаква се историята да продължи управлението на Миа като кралица на измисленото европейско кралство Женовия. Засега няма официално потвърждение кои актьори от предишните филми ще се завърнат. Джули Андрюс, която изпълни ролята на кралица Кларис, е изразявала колебание дали героинята ѝ има място в новата история, а Крис Пайн заяви през 2024 г., че не разполага с информация за евентуално участие като Никълъс Девъро.

Авторката на литературната поредица Мег Кабът също е запозната с развитието на проекта. През юни тя съобщи, че е прочела няколко версии на сценария и определи най-новата като своя любима. Според нея текстът включва елементи от книгите, които досега не са били използвани във филмовата поредица. Кабът добави, че в една от версиите присъстват познати герои, но предупреди, че реалното завръщане на актьорите ще зависи от техните графици.

Оригиналният филм от 2001 г., режисиран от Гари Маршал, превърна Ан Хатауей в международно разпознаваема актриса. В него тийнейджърката Миа научава, че е наследница на трона на Женовия. Продължението „Дневниците на принцесата 2: Кралски годеж“ излезе през 2004 г. и завърши с коронацията ѝ за кралица, след като парламентът отмени изискването владетелката да бъде омъжена.

Двата филма бяха заснети от Гари Маршал, който почина през 2016 г. Разработването на трета част беше обсъждано и приживе от режисьора, но впоследствие проектът премина през няколко сценарни версии. Към момента Disney не е обявила начало на снимките, пълен актьорски състав или премиерна дата.