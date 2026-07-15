Бременната Натали Портман сияе от щастие на яхта в Италия (СНИМКА)

Световноизвестната актриса и носителка на престижната награда „Оскар“ Натали Портман бе заснета от зорките обективи на папараците, докато се наслаждава на изискана почивка по италианското крайбрежие. Очарователната звезда сияеше от щастие, докато се излежаваше на борда на луксозна яхта, обградена от най-близките си приятели и новата си половинка – френския музикален продуцент Танги Дестабъл.
Pregnant Natalie Portman enjoying a relaxed holiday in Italy. pic.twitter.com/CierwXtets— Natalie Portman Updates (@nportmanonline) June 12, 2026
Портман, която очаква третото си дете – първо от връзката си с Дестабъл, не скриваше радостта си. Със самочувствие и естествена грация тя показа наедрялото си коремче, докато се наслаждаваше на слънчевите лъчи и морския бриз. Актрисата изглеждаше напълно отпусната, далеч от светлините на прожекторите и напрежението на снимачните площадки.
След поредица от успешни филмови проекти, Натали Портман си подари заслужен релакс, избирайки романтичната атмосфера на Италия за своята ваканция. Усмивките, топлите прегръдки и безгрижните моменти на борда на яхтата ясно показват, че актрисата се намира в един от най-щастливите периоди в живота си.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Браво
Коментиран от #6
11:17 15.07.2026
2 Пепи
11:26 15.07.2026
3 Kaлпазанин
11:35 15.07.2026
4 Първото
Коментиран от #9
11:38 15.07.2026
5 На тази
Коментиран от #7
11:39 15.07.2026
6 Ние също
До коментар #1 от "Браво":ИИ забремени всички лели в критическата.
Време е да пробва и с бабите на 60 г.
11:50 15.07.2026
7 Не, бе
До коментар #5 от "На тази":Тя е ЕзвЕстна. Ще живее вечно в Интернет.😄
11:51 15.07.2026
8 ккк
12:02 15.07.2026
9 Да...
До коментар #4 от "Първото":И ние това си помислихме! Сигурно затова кожата и е изтъняла като на Слави Трифонов. От налягането.😆
12:06 15.07.2026