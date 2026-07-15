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Бременната Натали Портман сияе от щастие на яхта в Италия (СНИМКА)

Бременната Натали Портман сияе от щастие на яхта в Италия (СНИМКА)

15 Юли, 2026 11:15 1 270 9

  • натали портман-
  • бременна-
  • яхта-
  • италия-
  • танги дестабъл

Холивудската звезда се наслаждава на романтична ваканция с новия си любим и приятели под топлото средиземноморско слънце

Бременната Натали Портман сияе от щастие на яхта в Италия (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Световноизвестната актриса и носителка на престижната награда „Оскар“ Натали Портман бе заснета от зорките обективи на папараците, докато се наслаждава на изискана почивка по италианското крайбрежие. Очарователната звезда сияеше от щастие, докато се излежаваше на борда на луксозна яхта, обградена от най-близките си приятели и новата си половинка – френския музикален продуцент Танги Дестабъл.

Портман, която очаква третото си дете – първо от връзката си с Дестабъл, не скриваше радостта си. Със самочувствие и естествена грация тя показа наедрялото си коремче, докато се наслаждаваше на слънчевите лъчи и морския бриз. Актрисата изглеждаше напълно отпусната, далеч от светлините на прожекторите и напрежението на снимачните площадки.

След поредица от успешни филмови проекти, Натали Портман си подари заслужен релакс, избирайки романтичната атмосфера на Италия за своята ваканция. Усмивките, топлите прегръдки и безгрижните моменти на борда на яхтата ясно показват, че актрисата се намира в един от най-щастливите периоди в живота си.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво

    15 3 Отговор
    На Натали! Винаги много съм харесвал работата по забременяването...

    Коментиран от #6

    11:17 15.07.2026

  • 2 Пепи

    3 3 Отговор
    Ужас

    11:26 15.07.2026

  • 3 Kaлпазанин

    12 1 Отговор
    Още един евреин

    11:35 15.07.2026

  • 4 Първото

    9 3 Отговор
    нещо, което ми идва на акъла, когато прочета, че някоя много известна и красива жена е забременяла, е, че тя е била много здраво помпана. Честито все пак, нищо, че и е познато, щото било за трето дете.

    Коментиран от #9

    11:38 15.07.2026

  • 5 На тази

    6 3 Отговор
    не и ли е време за внуци вече?

    Коментиран от #7

    11:39 15.07.2026

  • 6 Ние също

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Браво":

    ИИ забремени всички лели в критическата.
    Време е да пробва и с бабите на 60 г.

    11:50 15.07.2026

  • 7 Не, бе

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "На тази":

    Тя е ЕзвЕстна. Ще живее вечно в Интернет.😄

    11:51 15.07.2026

  • 8 ккк

    5 1 Отговор
    ама то изотзадзе не става бре, еле па на 45...макар че при евреите май не е така, всички оттам са излезли...

    12:02 15.07.2026

  • 9 Да...

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Първото":

    И ние това си помислихме! Сигурно затова кожата и е изтъняла като на Слави Трифонов. От налягането.😆

    12:06 15.07.2026