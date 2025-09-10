Новини
Любопитно »
Гринго замени Софи Маринова с по-млада красавица

Гринго замени Софи Маринова с по-млада красавица

10 Септември, 2025 10:47 1 343 51

  • гринго-
  • софи маринова-
  • нова любов-
  • нефиз мехмед

Бившият на Софи Маринова изчака достатъчно време, за да "свали траура" от разпада на връзката си със Софи Маринова

Гринго замени Софи Маринова с по-млада красавица - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Бившият на Софи Маринова - 40-годишният Тодор Давидов Гринго, се носи на крилете на любовта.

Избраницата му e двойно по-млада от попфолк звездата. Красавицата е с видими пластики по лицето.

Девойката, откраднала сърцето на ергенуващия след раздялата със Софка мачо, е обявила само името си - Нефиз Мехмед. Други подробности за новото гадже на Гринго липсват. За сметка на това Нефиз е наводнила социалните мрежи с видеа и фотоси с любимия си. Преобладаващият сюжет е как влюбените гълъбчета се возят в някое от луксозните возила на мъжа канара, а тунингованата мома се е притиснала нежно до избраника си.

Бившият на Софи Маринова изчака достатъчно време, за да "свали траура" от разпада на връзката си със Софи Маринова, за което негови виртуални последователи обявиха, че "му свалят шапка". Преди една година роденият в Айтос Гринго отвори голям автосервиз на ключово място в Бургас и към днешна дата финансовото му състояние вече му позволява да покаже с коя е заменил експоловинката си. Вероятно и през този период якият мъжага се е оглеждал за подходяща "дама на сърцето", подмятат във фолксредите.

Преди няколко месеца тръгна слухът, че Гринго се е загаджил с перничанка, разведена и с две деца, но нито един от двамата не спомена публично и дума за връзката. Сега обаче бившият на певицата показа официално младата Нефиз.

Преди да вдигне пищна сватба с гласовитата певица от Етрополе, айтозлията се е подвизавал в Германия като охрана в нощен клуб.

Той и досега продължава да пътува редовно до тази страна, като наскоро дори помести клипче как е закъсал с мотора си на шосе в Германия, защото забравил да налее бензин.

През 2017-а мъжът на Софи Маринова бе зрелищно арестуван в дома на баба си в ромската махала на Айтос по обвинение за изнудване на бизнесмен заедно със съучастник и незаконно притежаване на оръжие. Тогава Гринго бе задържан за 72 часа в ареста.

През май т.г. се разбра, че разследването срещу бившия на попфолк звездата e удължено. Българки, упражняващи най-древната професия, са "пропели" срещу него пред немската полиция, че е организирал трафик на жени в Германия, пише "България Днес".


Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аре бегай

    25 3 Отговор
    Циганина не ни интересува, госпожо Маринова. Някоя рецепта или нещо по тънката част напишете.

    10:49 10.09.2025

  • 2 Защо бе, защо?

    24 3 Отговор
    Защо медиите пишат за хора задържани и съдени за проституция и дрога?

    Коментиран от #5

    10:50 10.09.2025

  • 3 Генади

    11 4 Отговор
    Софчето е десет пъти по-стойностна жена от тази фльорца! Гринго ще се влачи като куцо пиле след нея... а можеше да пирува до Лоренцо в мерджана

    Коментиран от #8

    10:51 10.09.2025

  • 4 Потрес примесен с погнуса

    18 3 Отговор
    Уважавайте своите читатели и не пишете за деградирали хора от обществото. Това е минус за вас и медията в която работите.

    Коментиран от #6

    10:53 10.09.2025

  • 5 Изненади при Генади

    4 7 Отговор

    До коментар #2 от "Защо бе, защо?":

    Хейтърите да си се заврат в дупките, от които си изпълзяли и да си натикат мнението където слънце не огрява. ОКАДАР

    Коментиран от #9, #30

    10:53 10.09.2025

  • 6 Генчо

    5 5 Отговор

    До коментар #4 от "Потрес примесен с погнуса":

    Ти си СРАМ

    Коментиран от #14

    10:55 10.09.2025

  • 7 Интелектуалец

    14 3 Отговор
    После обществото не ставало…е как да стане? Заливате ни с помия от сутринта, всеки ден, всяка минута.

    Коментиран от #10, #12, #13, #16, #20

    10:55 10.09.2025

  • 8 Евдок

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Генади":

    Абсолютно съм съгласен с Вас, Генчо. Давам всичко да си другарувам с Лоренцо. Много симпатично римлянче е от малък.

    10:56 10.09.2025

  • 9 Ха ха ха ха

    10 1 Отговор

    До коментар #5 от "Изненади при Генади":

    Гринго, ти ли си бе? Не знаех, че можеш да четеш ха ха ха

    10:56 10.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Кумлука

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "Генчо":

    Това обида ли е във вашето гето?

    Коментиран от #17, #18

    10:59 10.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 таксиджия 🚖

    8 2 Отговор
    Циганните сводници се почувстваха обидени хехехех 🤭

    Коментиран от #22

    11:02 10.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Чудна работа

    11 0 Отговор
    Откога пък циганите четат Факти?

    Коментиран от #23

    11:04 10.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ИВАН

    9 0 Отговор
    И това ли е красавицата, повече ми прилича на карикатура.

    11:09 10.09.2025

  • 25 Механик

    14 2 Отговор
    Това на снимката ли е въпросната красавица? Ами, да ви имам вкуса, да ви имам!
    п.п.
    Абе, някой знае ли го тоя Гринго (дето мине-немине е по новините) какво работи бе? От какво се прехранва и как поддържа такъв висок стандарт на живот?? НАП, НОИ, икономическа полиция има ли бе?

    Коментиран от #27

    11:09 10.09.2025

  • 26 таксиджия 🚖

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Доц. Боци Уев":

    Хехехе хубаво е, че сте изолирани там и още няколко крайни квартала! 🤭😉

    Коментиран от #28

    11:09 10.09.2025

  • 27 таксиджия 🚖

    11 1 Отговор

    До коментар #25 от "Механик":

    Сводник на циганнета в Студентски град.

    Коментиран от #29, #31

    11:10 10.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Романо чаво

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Изненади при Генади":

    Соске ворбинлас джуегалес ??

    Коментиран от #32

    11:13 10.09.2025

  • 31 Сарая мамо

    1 5 Отговор

    До коментар #27 от "таксиджия 🚖":

    Пак е нещо, поне си изкарва прехраната. А не като тебе да си иска сам бакшиши

    Коментиран от #33, #34

    11:13 10.09.2025

  • 32 Со дикав

    4 0 Отговор

    До коментар #30 от "Романо чаво":

    Мангав тут

    11:15 10.09.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 таксиджия 🚖

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "Сарая мамо":

    Надувай го 🎈 и дай бакшиш 😉

    Коментиран от #35, #36

    11:21 10.09.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 таксиджия 🚖

    4 0 Отговор

    До коментар #35 от "Сарая мамо":

    Твойта е по-опитна, дълъг стаж има на автомагистрала Тракия

    Коментиран от #40

    11:23 10.09.2025

  • 38 таксиджия 🚖

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "Ахмет":

    😄 ко ко речи!? Викаш "дека са ми пръстените!?" Хехехе надувай го 🎈

    Коментиран от #42

    11:24 10.09.2025

  • 39 После

    4 0 Отговор
    Защо биели полюцаите ,ами ще ги бият за това ,че такива като този не са по затворите

    11:27 10.09.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Дрифт

    3 0 Отговор
    Боклук до боклука но най важното е че нас ни занимават и ни навират такива говеда всекидневно.

    11:31 10.09.2025

  • 42 Да ги го наложи слон

    2 1 Отговор

    До коментар #38 от "таксиджия 🚖":

    Изпращам най-светлите си и искрени пожелания към теб за един ден изпълнен буквално и преносно с ф.кални маси изливащи се от тесния отвор в края на седалището ти в следствие от полагане на слонски член

    Коментиран от #43

    11:32 10.09.2025

  • 43 Дааа

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "Да ги го наложи слон":

    Явно на теб ти е харесАло ,и го препоръчваш на други

    Коментиран от #44

    11:42 10.09.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Професор

    3 0 Отговор
    Значи Цигaнинът ще биe по младо.

    11:53 10.09.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Тома

    4 0 Отговор
    Веднага когато я видях тази красавица си плюх в пазвата

    11:57 10.09.2025

  • 48 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 0 Отговор
    Това съм аз, новата приятелка на мачото Гринго

    12:04 10.09.2025

  • 49 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор
    Гринго е моя мъж мечта…. Обладаваме навсякъде

    12:05 10.09.2025

  • 50 Факти

    2 0 Отговор
    Ще ви съдя и авторката също. Подлъгахте ме да видя красавицата и сега отивам да ми леят куршум. Ми тя е по-страшна от звяра бе.

    12:09 10.09.2025

  • 51 дядо поп

    1 0 Отговор
    И на този хипотигрокрокозъбест скандинавър казвате красавица? Браво на вас.

    12:32 10.09.2025