Фитнес инструктор разкри тайната на перфектния корем на Брад Пит за филма "Боен клуб"

13 Септември, 2025 14:17 594 0

Той препоръча да правите кардио тренировки

Фитнес инструктор разкри тайната на перфектния корем на Брад Пит за филма "Боен клуб" - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Фитнес треньорът Дейвид Винер разкри тайната за постигане на перфектния корем на холивудския актьор Брад Пит във филма „Боен клуб“, пише Men Today.

Винер каза, че за да постигнете това, трябва да тренирате V-линиите си - кръстовището на косите и напречните коремни мускули. Той препоръча да правите кардио тренировки: три серии от 75 скока, 50 повдигания на краката, 25 бърпита и 50 повдигания на тялото, като целта е да завършите тренировката за по-малко от час.

Освен това експертът посъветва да се ядат по-малки порции по-често, като се набляга на протеини и сложни въглехидрати. Той подчерта, че при правилно хранене и тренировки, забележими V-линии може да не се появят при някои хора поради индивидуалните характеристики.


