Юксел Кадриев стана запален гъбар (СНИМКА)

Водещият на новините по bTV Юксел Кадриев показа, че се е увлякъл по ново хоби това лято – гъбарството. От известно време той обикаля гори и поляни в търсене на зрели гъби, а от скоро се хвали в социалните мрежи с "улова" си.
Снимките и видеоклиповете от разходките му сред природата събират стотици харесвания и предизвикват множество реакции от последователите му.
Последната по-голяма находка на Юксел е внушителна манатарка. В публикувано видео той внимателно отрязва гъбата с ножче, след което я прибира в торбата си заедно с останалата част от „улова“. Новинарят сподели и друг кадър, на който позира с шепи гъби и широка усмивка.
"Усмивката е най-доброто средство за разкрасяване! Усмихнат грозен няма! :-)
Също така това е единственото нещо, което изкуственият интелект не може да прави!
Затова: Усмихвайте се, не бъдете изкуствен интелект! :-)", написа Юксел Кадриев към снимката.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ще се трови ли
12:59 14.07.2026
2 чушки
13:00 14.07.2026
3 ИВАН
Коментиран от #12
13:02 14.07.2026
4 Гледам
13:03 14.07.2026
5 Въй
13:03 14.07.2026
6 шам фъстък
13:04 14.07.2026
7 АМАН от връзкарщина
Коментиран от #13, #14
13:05 14.07.2026
8 лют пипер
13:07 14.07.2026
9 интересно хоби
Коментиран от #11
13:08 14.07.2026
10 Да е жив и здрав
13:08 14.07.2026
11 Не е вярно
До коментар #9 от "интересно хоби":Гъбарството си има прости и ясни правила. Ако ги спазваш, няма да имаш проблеми. Аз го практикувам поне от 45 години.
13:15 14.07.2026
12 Така е
До коментар #3 от "ИВАН":мицел се нарича. Реже се и се оставя там където е брана гъбата
13:15 14.07.2026
13 Аз знам защо го толерират
До коментар #7 от "АМАН от връзкарщина":Защото е турски кьопек
Коментиран от #21
13:16 14.07.2026
14 точно
До коментар #7 от "АМАН от връзкарщина":Абсолютно имате право и не знам, защо някой ви е сложил минус!? Това е най-некадърния диктор появявал се по бг телевизия! Няма емисия с негово учасеие без гафове запецвания, сричания, лапсуси, трагедия!
Необяснимо е защо бТВ го тъпят и толерират толкова години!?
Коментиран от #16
13:18 14.07.2026
15 А като се наведе
13:19 14.07.2026
16 Сила
До коментар #14 от "точно":ТЪРТЯТ !!!
Търпят го , защото разни го търтят !!!
13:21 14.07.2026
17 зеленчук
13:26 14.07.2026
18 Чудесни
13:33 14.07.2026
19 Мдада...
13:33 14.07.2026
20 Aлфа Bълкът
13:44 14.07.2026
21 Aлфа Bълкът
До коментар #13 от "Аз знам защо го толерират":Толерират го защото няма проблеми да си ляга с мъже.
13:45 14.07.2026
22 Миролюб бенатов
13:47 14.07.2026
23 Накъдри Гюзелев
А за гъбите един тук е писал, че все главести ги е избрал, а що са му ... ?
13:48 14.07.2026
24 Тома
13:52 14.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.