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Юксел Кадриев стана запален гъбар (СНИМКА)

Юксел Кадриев стана запален гъбар (СНИМКА)

14 Юли, 2026 12:57 858 25

  • юксел кадриев-
  • новини-
  • новинар-
  • водещ-
  • журналист-
  • гъби-
  • гъбар

Новинарят показа последния си "улов"

Юксел Кадриев стана запален гъбар (СНИМКА) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Водещият на новините по bTV Юксел Кадриев показа, че се е увлякъл по ново хоби това лято – гъбарството. От известно време той обикаля гори и поляни в търсене на зрели гъби, а от скоро се хвали в социалните мрежи с "улова" си.

Снимките и видеоклиповете от разходките му сред природата събират стотици харесвания и предизвикват множество реакции от последователите му.

Последната по-голяма находка на Юксел е внушителна манатарка. В публикувано видео той внимателно отрязва гъбата с ножче, след което я прибира в торбата си заедно с останалата част от „улова“. Новинарят сподели и друг кадър, на който позира с шепи гъби и широка усмивка.

"Усмивката е най-доброто средство за разкрасяване! Усмихнат грозен няма! :-)

Също така това е единственото нещо, което изкуственият интелект не може да прави!

Затова: Усмихвайте се, не бъдете изкуствен интелект! :-)", написа Юксел Кадриев към снимката.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ще се трови ли

    5 2 Отговор
    с тези мухоморки дето държи?

    12:59 14.07.2026

  • 2 чушки

    2 2 Отговор
    И гъбите не са с изскуствен интелект.

    13:00 14.07.2026

  • 3 ИВАН

    9 3 Отговор
    Тоя май с корените ги е брал, не се прави така, така гъбите ще изчезнат ... режат се ножче, а корена не се пипа.

    Коментиран от #12

    13:02 14.07.2026

  • 4 Гледам

    10 2 Отговор
    все главести си избрал .

    13:03 14.07.2026

  • 5 Въй

    4 1 Отговор
    Юксел Кадриев стана запален зъбар.

    13:03 14.07.2026

  • 6 шам фъстък

    6 2 Отговор
    Подпален козар.

    13:04 14.07.2026

  • 7 АМАН от връзкарщина

    11 1 Отговор
    Най-добре да си остане само гъбар. За водещ не става, доказва го всяка вечер. Полупиян, винаги бърка, запъва се - трагедия. В САЩ щеше да е уволнен преди 20 години още. Не знам защо го торелират, ТОЙ НЕ МОЖЕ НИТО ДА ГОВОРИ, НИТО ДА ЧЕТЕ.

    Коментиран от #13, #14

    13:05 14.07.2026

  • 8 лют пипер

    3 0 Отговор
    подпален дървар

    13:07 14.07.2026

  • 9 интересно хоби

    4 0 Отговор
    нещо като руска рулетка, на шестия път гърми, аз не никога не бих се заел с подобно хоби, много е смъртоносно.

    Коментиран от #11

    13:08 14.07.2026

  • 10 Да е жив и здрав

    1 4 Отговор
    Симпатичен ми е. Естествен .

    13:08 14.07.2026

  • 11 Не е вярно

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "интересно хоби":

    Гъбарството си има прости и ясни правила. Ако ги спазваш, няма да имаш проблеми. Аз го практикувам поне от 45 години.

    13:15 14.07.2026

  • 12 Така е

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "ИВАН":

    мицел се нарича. Реже се и се оставя там където е брана гъбата

    13:15 14.07.2026

  • 13 Аз знам защо го толерират

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "АМАН от връзкарщина":

    Защото е турски кьопек

    Коментиран от #21

    13:16 14.07.2026

  • 14 точно

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "АМАН от връзкарщина":

    Абсолютно имате право и не знам, защо някой ви е сложил минус!? Това е най-некадърния диктор появявал се по бг телевизия! Няма емисия с негово учасеие без гафове запецвания, сричания, лапсуси, трагедия!
    Необяснимо е защо бТВ го тъпят и толерират толкова години!?

    Коментиран от #16

    13:18 14.07.2026

  • 15 А като се наведе

    1 0 Отговор
    Да откъсне гъба, другарите радват ли ме се…горската гъба е много агресивна 😂

    13:19 14.07.2026

  • 16 Сила

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "точно":

    ТЪРТЯТ !!!
    Търпят го , защото разни го търтят !!!

    13:21 14.07.2026

  • 17 зеленчук

    1 0 Отговор
    ... защо в "бТВ" го тъпят и толерират толкова години!? ТЪРПЯТ ГО ЗАЩОТО СИГУРНО Е ДЕБЕЛ ВРЪЗКАР. КАКТО СИ Е ПО БЪЛГАРСКИ. Имаш ли връзки,все си на стабилна длъжност и пачките скачат в картата ти. Пък така си е в България,какво друго да е?!

    13:26 14.07.2026

  • 18 Чудесни

    2 0 Отговор
    гъби, ноо подаграта дебне.

    13:33 14.07.2026

  • 19 Мдада...

    3 0 Отговор
    Да, то това са фазите на развитие при мъжете. Остава билкар...

    13:33 14.07.2026

  • 20 Aлфа Bълкът

    1 0 Отговор
    Знаем го, че е гъбар, още от младини му се носи славата, че брал гъбите на Лорда и Дуков.

    13:44 14.07.2026

  • 21 Aлфа Bълкът

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Аз знам защо го толерират":

    Толерират го защото няма проблеми да си ляга с мъже.

    13:45 14.07.2026

  • 22 Миролюб бенатов

    0 0 Отговор
    И Аз познавах един Лека му пръст

    13:47 14.07.2026

  • 23 Накъдри Гюзелев

    0 0 Отговор
    Като го гледам май му трябва сутиен

    А за гъбите един тук е писал, че все главести ги е избрал, а що са му ... ?

    13:48 14.07.2026

  • 24 Тома

    0 0 Отговор
    Как няма да се запали като при всяко нареждане да бере гъби получава един здрав .......

    13:52 14.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.