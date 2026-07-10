Бил Уорд от Black Sabbath: „Използвам инвалидна количка, но ще свиря, докато съм жив“

Легендарният барабанист и съосновател на пионерите в хеви метъла Black Sabbath, Бил Уорд, направи изненадващо и изключително откровено изявление относно здравословното си състояние. В официално съобщение, публикувано в неговите профили в социалните мрежи, 78-годишният музикант разкри, че е стигнал до етап от живота си, в който на обществени места и особено по летищата се налага все по-често да прибягва до помощта на инвалидна количка.

„Просто ме карат, не се отказвам“

Уорд изрично подчерта, че макар придвижването му да е затруднено, той все още може да ходи. „Мога да вървя, нека няма никакво съмнение в това, но не мога да изминавам големи разстояния, без да имам нужда от почивка, което означава, че трябва да седна“, обясни той в публикацията си, описвайки признанието като „донякъде тъжно, но напълно истинско“.

Музикантът сподели, че е започнал да използва количката преди около 18 месеца. Решението му да говори публично за това сега е продиктувано от желанието за пълна прозрачност, тъй като според него „тайните, които крием, могат да бъдат опасни за здравето ни“.

„Ако ме видите в инвалидна количка, просто ме карат. Не съм се пенсионирал, не съм болен и не се предавам – забравете за всички онези мисли, които пламват в главите ни, когато видим човек в количка“, категоричен е Бил Уорд.

Страстта към барабаните остава непокътната

Въпреки физическите ограничения, свързани с напредването на възрастта, „Кръстникът на хеви метъл барабаните“ увери своите почитатели, че страстта му към музиката не е изгаснала. Той сподели, че все още свири „доста добре за 78-годишен“ и че амбицията и нуждата му да бъде творец са толкова силни, колкото и в младите му години.

Уорд призова хората да не се притесняват да се приближават към него: „Ако ме забележите по летищата или на концерти, кажете „здравей“ – не хапя, просто изглеждам малко по-различно“. Съобщението му завърши с емблематичното обещание: „Много любов на всички, ще продължа да забивам, докато умра“.

Това изявление идва в емоционален за групата период. Точно преди една година – на 5 юли 2025 г. – оригиналният състав на Black Sabbath (Бил Уорд, Ози Озбърн, Тони Айоми и Гийзър Бътлър) се събра в Бирмингам за историческия бенефисен концерт Back To The Beginning, който отбеляза последното им съвместно излизане на сцена. Само две седмици по-късно, на 22 юли 2025 г., легендарният фронтмен на групата Ози Озбърн почина на 76-годишна възраст след дълга битка със здравословни проблеми, включително болестта на Паркинсон, която по сходен начин беше ограничила сериозно способността му да стои и ходи самостоятелно.