Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Гийзър Бътлър на 77 г.: Любопитни факти за кръстника на хеви метъл баса

Гийзър Бътлър на 77 г.: Любопитни факти за кръстника на хеви метъл баса

17 Юли, 2026 10:39 661 0

  • гийзър бътлър-
  • басист-
  • black sabbath-
  • рожден ден

Легендарният текстописец и басист на Black Sabbath празнува рожден ден на 17 юли

Гийзър Бътлър на 77 г.: Любопитни факти за кръстника на хеви метъл баса - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес, 17 юли 2026 г., световната рок сцена прекланя глава пред един от своите истински архитекти. Теренс „Гийзър“ Бътлър (Geezer Butler), съосновател, басист и основен текстописец на пионерите в тежката музика Black Sabbath, празнува своя 77-и рожден ден. Бътлър е човекът, който не просто положи основите на хеви метъл баса, но и даде на мрачния жанр неговия специфичен лирически облик.

По повод празника на легендата ви представяме пет малко известни и любопитни факта за неговия живот и кариера:

От счетоводството до тежките рифове

Преди Black Sabbath да завладеят света, младежът от Бирмингам е имал съвсем различно кариерно бъдеще. Той е учил за счетоводител. Нещо повече – неговите познания по математика и финанси помагат на групата да управлява парите си в най-ранните си години.

Прякорът „Гийзър“ идва от училище

Рожденото му име е Теренс Майкъл Джоузеф Бътлър. Прякорът „Гийзър“ (в превод от английски: „дърт козел“ или просто „чудак“) се появява още в училищните му години. Причината е, че той редовно наричал абсолютно всички момчета в училище с тази дума, докато накрая тя не се залепила за самия него като постоянно име.

Основният автор зад мрачните текстове на Sabbath

Докато Ози Озбърн е гласът на групата, а Тони Айоми – машината за рифове, Гийзър Бътлър е философският ум на Black Sabbath. Той е автор на текстовете за емблематични хитове като "Paranoid", "War Pigs" и "Iron Man". Неговите стихове засягат теми като окултизъм, война, политическа корупция и социално отчуждение, което вълнува поколения фенове.

Първият басист, използвал уа-уа (Wah-Wah) педал

Бътлър прави истинска техническа революция в звукозаписната индустрия, като става един от първите басисти, внедрили ефекта „уа-уа“ в звука на баса си. Това чуваме ясно в откриващите секунди на легендарното парче "N.I.B.". Иновацията вдъхновява десетки велики музиканти след него, включително покойния Клиф Бъртън от Metallica.

Заклет веган и защитник на животните

Зад страховития имидж на сцената се крие изключително милосърден човек. Гийзър Бътлър е строго вегетарианец от ранно детство, а по-късно става и пълен веган. Той е активен поддръжник на организациите за защита на животните, като често участва в кампании срещу насилието над беззащитни създания.

Въпреки че през последните години загатна за умора, музикалното наследство на Бътлър остава вечно и продължава да вдъхновява милиони млади рок музиканти по целия свят.


Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ