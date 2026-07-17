Гийзър Бътлър на 77 г.: Любопитни факти за кръстника на хеви метъл баса

Днес, 17 юли 2026 г., световната рок сцена прекланя глава пред един от своите истински архитекти. Теренс „Гийзър“ Бътлър (Geezer Butler), съосновател, басист и основен текстописец на пионерите в тежката музика Black Sabbath, празнува своя 77-и рожден ден. Бътлър е човекът, който не просто положи основите на хеви метъл баса, но и даде на мрачния жанр неговия специфичен лирически облик.

По повод празника на легендата ви представяме пет малко известни и любопитни факта за неговия живот и кариера:

От счетоводството до тежките рифове

Преди Black Sabbath да завладеят света, младежът от Бирмингам е имал съвсем различно кариерно бъдеще. Той е учил за счетоводител. Нещо повече – неговите познания по математика и финанси помагат на групата да управлява парите си в най-ранните си години.

Прякорът „Гийзър“ идва от училище

Рожденото му име е Теренс Майкъл Джоузеф Бътлър. Прякорът „Гийзър“ (в превод от английски: „дърт козел“ или просто „чудак“) се появява още в училищните му години. Причината е, че той редовно наричал абсолютно всички момчета в училище с тази дума, докато накрая тя не се залепила за самия него като постоянно име.

Основният автор зад мрачните текстове на Sabbath

Докато Ози Озбърн е гласът на групата, а Тони Айоми – машината за рифове, Гийзър Бътлър е философският ум на Black Sabbath. Той е автор на текстовете за емблематични хитове като "Paranoid", "War Pigs" и "Iron Man". Неговите стихове засягат теми като окултизъм, война, политическа корупция и социално отчуждение, което вълнува поколения фенове.

Първият басист, използвал уа-уа (Wah-Wah) педал

Бътлър прави истинска техническа революция в звукозаписната индустрия, като става един от първите басисти, внедрили ефекта „уа-уа“ в звука на баса си. Това чуваме ясно в откриващите секунди на легендарното парче "N.I.B.". Иновацията вдъхновява десетки велики музиканти след него, включително покойния Клиф Бъртън от Metallica.

Заклет веган и защитник на животните

Зад страховития имидж на сцената се крие изключително милосърден човек. Гийзър Бътлър е строго вегетарианец от ранно детство, а по-късно става и пълен веган. Той е активен поддръжник на организациите за защита на животните, като често участва в кампании срещу насилието над беззащитни създания.

Въпреки че през последните години загатна за умора, музикалното наследство на Бътлър остава вечно и продължава да вдъхновява милиони млади рок музиканти по целия свят.