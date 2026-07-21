Съд замрази сделката между Paramount и Warner Bros.

Федерален съд в САЩ временно спря придобиването на Warner Bros. Discovery от Paramount Skydance – една от най-големите сделки в историята на развлекателната индустрия. Решението забранява на компаниите да приключат сливането за срок от поне 14 дни, докато съдът разгледа антимонополните възражения срещу него.

Временната ограничителна заповед е издадена от съдия Арасели Мартинес-Олгин в Калифорния. Следващото ключово заседание е насрочено за 3 август, когато ще бъде обсъдено искането за по-дълга предварителна забрана. Съдът може да удължи блокирането на сделката до 28 дни.

Делото е заведено от главните прокурори на 12 американски щата, водени от Калифорния. Те твърдят, че обединението на Paramount и Warner Bros. Discovery ще намали конкуренцията при разпространението на филми, големите кинопремиери и лицензирането на кабелни телевизионни канали.

Според обвинението новата компания може да контролира близо една трета от пазара на киноразпространение и основни кабелни програми в САЩ. Това според щатите създава риск от по-високи цени, по-малък избор за публиката, намаляване на продукциите и натиск върху заплатите и работните места в сектора.

Сделката е оценявана на 81 млрд. долара, а с включените дългове общата ѝ стойност достига близо 111 млрд. долара. При нейното приключване под един корпоративен покрив ще попаднат Paramount Pictures, Warner Bros., HBO Max, Paramount+, CBS, CNN и някои от най-ценните филмови и телевизионни поредици в света.

Paramount отхвърли обвиненията и заяви, че сливането е законно и ще засили конкуренцията с технологични и стрийминг гиганти като Netflix. Компанията твърди, че сделката ще бъде полезна за потребителите, творците и служителите в развлекателната индустрия.

Американското министерство на правосъдието вече е одобрило придобиването, но проверките продължават във Великобритания и Европейския съюз. Отделен иск срещу сделката е подаден и от Гилдията на американските сценаристи.

Забавянето поставя Paramount под сериозен финансов натиск. Компанията се е ангажирала да изплаща на акционерите на Warner Bros. Discovery допълнително обезщетение, равняващо се на около 7 млн. долара дневно, ако придобиването не бъде завършено до 30 септември.

Съдебното решение не означава окончателно проваляне на сделката. То обаче е най-сериозното правно препятствие досега и може да доведе до продължителна съдебна битка за бъдещето на две от най-големите студиа в Холивуд.