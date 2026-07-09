Джъстин Балдони проговори за пръв път за споразумението с Блейк Лайвли (ВИДЕО)

Джъстин Балдони направи първи публичен коментар след приключването на дълго продължилия съдебен спор с Блейк Лайвли, свързан с филма „Никога повече“ („It Ends With Us“). Във видео, публикувано в Instagram, актьорът и режисьор се появи заедно със съпругата си Емили Балдони и заяви, че семейството им изпитва благодарност към хората, които са ги подкрепяли през последните месеци.

„Благодарността ни спаси“, казва 42-годишният Балдони във видеото. Съпругата му допълва, че признателността към подкрепата не отменя усещането за несправедливост и болка, през които според тях семейството е преминало. Двамата обясняват, че са избрали да не говорят публично по-рано, за да не добавят още напрежение към вече силния медиен шум около случая.

Спорът между Балдони и Лайвли започна след работата им по „Никога повече“, където той беше режисьор и неин екранен партньор. 38-годишната актриса отправи твърдения срещу Балдони, включително за неприемливо поведение на работното място, а той отрече обвиненията. Последваха съдебни действия и насрещни претенции, които превърнаха случая в един от най-коментираните холивудски юридически конфликти през последните години.

Двете страни постигнаха споразумение на 4 май 2026 г., две седмици преди насроченото начало на процеса. Малко преди това съдът отхвърли по-голямата част от претенциите на Блейк Лайвли, включително обвинението за сексуален тормоз, като остави само част от исковете за по-нататъшно разглеждане, преди делото да бъде окончателно уредено извън съдебната зала.

В съвместно изявление след споразумението страните посочиха, че крайният резултат, филмът „Никога повече“, остава повод за професионална гордост за екипа. Те подчертаха и значението на темата за домашното насилие, която стои в основата на историята, както и необходимостта от работна среда без злоупотреби и токсично поведение. Според Page Six нито Лайвли, нито Балдони са получили финансово обезщетение по споразумението.

Малко след уреждането на казуса Блейк Лайвли се появи на Met Gala 2026, облечена в архивна рокля на Versace от 2006 г. Джъстин Балдони също беше заснет публично след края на делото заедно със съпругата си в Нашвил. Междувременно Page Six съобщи, че Лайвли е поискала Балдони да покрие над 8 млн. долара от правните ѝ разходи.

Случаят имаше и по-широк медиен отзвук заради споменаването на Тейлър Суифт в съдебния процес. Според публикации поп звездата е била въвлечена в спора чрез материали и комуникации, свързани с делото, което е довело до напрежение в отношенията ѝ с Лайвли. Page Six съобщи, че според източник Суифт смята приятелството им за приключило.

Във видеото си режисьорът и актьор заявява, че семейството му е в процес на възстановяване след „травматично“ преживяване. Той благодари на хората, които са го подкрепяли публично в период, в който по думите му той и съпругата му не са можели да говорят свободно.