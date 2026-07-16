БГ абсурди в „Гинес“: Най-шантавите рекорди, с които нашенци смаяха света

Българите обичаме да доказваме, че сме „най“ във всичко, но когато класическият спорт и сериозната наука ни омръзнат, на сцената излиза чистата родна изобретателност. В Книгата на рекордите на „Гинес“ България е записана десетки пъти. И докато спортните ни титани ни славеха по стадионите, други наши сънародници решиха да атакуват световната известност по много по-ексцентричен начин.

Подбрахме за вас най-куриозните, странни и откровено абсурдни български постижения, гарнирани с мислите на хората, които ги сътвориха.

Плуване тип „коледен чувал“

Яне Петков, известен като Човека-амфибия, пренаписа законите на физиката и логиката в Охридското езеро. Той успя да преплува разстояние от 3380 метра, докато е изцяло завързан в плътна торба, с белезници на ръцете и с приковани крака. Плувайки изцяло на гръб, той управлява тялото си само с дишане. Неговата философия зад този наглед луд експеримент е дълбока:

„Мисълта управлява тялото. Не се страхувам, защото познавам човешките биополета. Искам да покажа на какво е способна силата на човешкия дух и как хората по-лесно да преодоляват трудностите в живота си“, споделя Яне.

Кадър: БНТ

Алкохолното меню, което няма изчитане

Варненският барман Пенчо Пенчев реши, че стандартното меню с 20-30 напитки е твърде скучно за българския мащаб. Той постави официален световен рекорд, след като в неговото заведение започнаха да се предлагат умопомрачителните 2014 уникални коктейла. Пенчев подобрява този рекорд цели 4 пъти, тъй като конкуренцията постоянно се опитва да го застигне. Неговият коментар за борбата със световните барове е красноречив:

„Три пъти ни взимаха рекорда и после пак си го връщахме. Спазваме жестоки правила, за да ни го признаят – всяка рецепта трябва да се изпълнява от барман за не повече от 3 минути“, разказва с гордост той.

Скоростно фризьорство: 330 прически за 8 часа

Фризьорката Ваня Иванова от Пазарджик доказа, че българските стилисти работят със скоростта на светлината. В невиждан маратон тя отвя стария световен рекорд, като направи цели 330 официални прически за 8 часа. Това прави по по-малко от минута и половина за една фризура! Самата тя признава, че инатът ѝ е бил безграничен:

„Не до „Гинес“, ами до Луната ще стигна! Успях да обединя 500 души за една обща кауза и за една мисия. След това постижение цялата ми философия за живота се промени“, категорична е рекордьорката.

Пейката, на която се вижда хоризонтът

Ако някога сте искали да седнете на пейка, но да не виждате човека в другия ѝ край, трябва да посетите Пазарджик. Градът държи рекорда за най-дългата дървена пейка в света – тя се разпростира на внушителните 1015 метра. Конструкцията е изчислена по такъв начин, че на нея могат да седнат едновременно точно 2020 души, без изобщо да се блъскат с лакти. Тя е истинска атракция за влюбени двойки, които искат уединение.

Кръстословица с размерите на енциклопедия

Любомир Сираков от Русе реши да тества интелигентността и търпението на човечеството. Той създаде най-голямата непубликувана кръстословица на планетата. Проектът му се разпростира на 1001 страници и съдържа внушителните 93 769 думи. За попълването ѝ вероятно ще ви трябва цял един съзнателен живот, здрави нерви и няколко тома речници под ръка.

От километрични мартеници до екстремно плуване в чували – българският инат и въображение очевидно нямат граници. Когато нашенските ентусиасти си наумят нещо, дори строгите съдии от Лондон просто трябва да извадят сертификатите и да се преклонят пред родния гений!