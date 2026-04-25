Преди 59 години загива Владимир Комаров - първият човек, изгубил живота си при мисия в Космоса ВИДЕО

25 Април, 2026 12:30, обновена 25 Април, 2026 12:35 1 160 11

Трагедията се разиграва на 24 април 1967 г.:

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 24 април 1967 г. съветският космонавт Владимир Комаров загива при приземяването на космическия кораб „Союз 1“, след като капсулата му се разбива.

Основната причина за трагедията е отказ на парашутната система на спускаемия апарат, което води до удар в земята с висока скорост.

Комаров, излетял предния ден, става първият човек, загинал по време на изпълнение на мисия в космоса.

Той е първият съветски космонавт, летял в космоса два пъти (първият път с „Восход 1“).

Тази мисия е част от амбициозната съветска космическа програма, но е съпътствана от многобройни технически проблеми, които водят до катастрофата.

Това е един от най-трагичните моменти в историята на космическите изследвания. Владимир Комаров е знаел, че корабът има стотици структурни дефекти, но въпреки това е приел мисията, за да защити дубльора си — своя близък приятел Юрий Гагарин.

Веднага след извеждането в орбита левият слънчев панел не се разтваря. Това води до недостиг на електроенергия и блокира работата на важни сензори за ориентация.

Поради повредения панел и дефекти в датчиците, корабът започва да се върти неконтролируемо. Комаров прави героични опити да стабилизира капсулата ръчно.

Първоначално е планирано изстрелване на втори кораб („Союз 2“), който да се скачи с Комаров, но поради лошото време и повредите в „Союз 1“, втората мисия е отменена.

Въпреки тежките условия, Комаров успява да насочи кораба за навлизане в атмосферата по балистична траектория. Трагедията настъпва във финалната фаза:

Спирачният парашут се отваря успешно, но не успява да изтегли основния парашут от неговия контейнер. Разследването по-късно установява, че контейнерът е бил деформиран от разликата в налягането, което е „заклещило“ парашута.

Комаров активира резервния парашут ръчно. Той обаче се оплита в спирачния парашут, който все още е прикрепен към капсулата, и не успява да се разтвори.

Капсулата пада свободно и се удря в земята край град Орск със скорост между 140 и 500 км/ч. При удара се задействат двигателите за меко кацане, които предизвикват пожар, почти напълно унищожил останките.

Съществуват записи от американски подслушвателни станции в Турция, според които в последните си моменти Комаров е изразил гняв и е проклинал инженерите и ръководителите на мисията. Руски източници обаче често оспорват това, твърдейки, че радиовръзката е прекъснала много по-рано поради високата температура при навлизане в атмосферата.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Путин

    3 16 Отговор
    Боли ме двореца за $2 млрд крадени пари за този Комаров.

    12:36 25.04.2026

  • 2 Путин палача на Русийката

    4 16 Отговор
    Аз убих 1 млн вие за 1 ревете

    12:36 25.04.2026

  • 3 Путин уби руските мъже със западни дроно

    5 13 Отговор
    Раждаемостта в Русия достигна 200-годишно дъно, въпреки призивите на Путин.

    12:37 25.04.2026

  • 4 Дик диверсанта

    2 12 Отговор
    В тях години вече помощта от пленените немски инженери е била пред прекъсване и се е разчитало на пияни руснаци.Затова да стотиците конструктивни дефекти .
    Мир на душата на Комаров.

    Коментиран от #6

    12:44 25.04.2026

  • 5 бъз бъз

    0 4 Отговор
    комаров

    13:26 25.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 100ИМЕН ШОУ

    2 3 Отговор
    КАТО КОМАР НА СТЕНА ОТ ДЖАПАНКА....

    13:27 25.04.2026

  • 8 Хо хо

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хе хе...":

    лилаф пак ше го отнесеш

    13:29 25.04.2026

  • 9 Жертва на

    4 1 Отговор
    космическата надпревара. Знаели са, че не са готови за този полет. Поклон.

    13:31 25.04.2026

  • 10 Симо

    2 0 Отговор
    Случаят с Комаров се преразказва почти на всеки два месеца!!! Само сценария е различен. Каква е целта? Тогава космонавтиката прохожда. Нормално е да има инциденти. За разлика от инцидентите на риснаците от шейсетте години, американцире изпържиха и раздробиха 14 чоевка в двете совалки в къде, къде по-напредна етап от развитието на космонавтиката, но за тези инциденти не се говори. Децата не знаят че се е случвало!!! Няма срам в това. Човечеството е вървяло напред давайки жертви, естествено. Това е пътя и дой послан с хора готови да се жертват. За разлика от Комаров, който е бил професионален пилот косминавт, американците изпържиха цивилни. Учител и някакви още други. Бяха толкова самонадеяни, че не допускаха, че може да има инцидент.

    13:47 25.04.2026

  • 11 Първо се е опекъл

    1 0 Отговор
    После се е разбил. Не е герой. Жертва е.

    13:54 25.04.2026