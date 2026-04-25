Преди 59 години загива Владимир Комаров - първият човек, изгубил живота си при мисия в Космоса ВИДЕО

На 24 април 1967 г. съветският космонавт Владимир Комаров загива при приземяването на космическия кораб „Союз 1“, след като капсулата му се разбива.

Основната причина за трагедията е отказ на парашутната система на спускаемия апарат, което води до удар в земята с висока скорост.

Комаров, излетял предния ден, става първият човек, загинал по време на изпълнение на мисия в космоса.

Той е първият съветски космонавт, летял в космоса два пъти (първият път с „Восход 1“).

Тази мисия е част от амбициозната съветска космическа програма, но е съпътствана от многобройни технически проблеми, които водят до катастрофата.

Това е един от най-трагичните моменти в историята на космическите изследвания. Владимир Комаров е знаел, че корабът има стотици структурни дефекти, но въпреки това е приел мисията, за да защити дубльора си — своя близък приятел Юрий Гагарин.

Веднага след извеждането в орбита левият слънчев панел не се разтваря. Това води до недостиг на електроенергия и блокира работата на важни сензори за ориентация.

Поради повредения панел и дефекти в датчиците, корабът започва да се върти неконтролируемо. Комаров прави героични опити да стабилизира капсулата ръчно.

Първоначално е планирано изстрелване на втори кораб („Союз 2“), който да се скачи с Комаров, но поради лошото време и повредите в „Союз 1“, втората мисия е отменена.

Въпреки тежките условия, Комаров успява да насочи кораба за навлизане в атмосферата по балистична траектория. Трагедията настъпва във финалната фаза:

Спирачният парашут се отваря успешно, но не успява да изтегли основния парашут от неговия контейнер. Разследването по-късно установява, че контейнерът е бил деформиран от разликата в налягането, което е „заклещило“ парашута.

Комаров активира резервния парашут ръчно. Той обаче се оплита в спирачния парашут, който все още е прикрепен към капсулата, и не успява да се разтвори.

Капсулата пада свободно и се удря в земята край град Орск със скорост между 140 и 500 км/ч. При удара се задействат двигателите за меко кацане, които предизвикват пожар, почти напълно унищожил останките.

Съществуват записи от американски подслушвателни станции в Турция, според които в последните си моменти Комаров е изразил гняв и е проклинал инженерите и ръководителите на мисията. Руски източници обаче често оспорват това, твърдейки, че радиовръзката е прекъснала много по-рано поради високата температура при навлизане в атмосферата.