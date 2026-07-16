Новини
Любопитно »
Режисьорът Джъстин Балдони контраатакува Блейк Лайвли в съда: „Исканите 8 милиона долара са прекомерни!“

Режисьорът Джъстин Балдони контраатакува Блейк Лайвли в съда: „Исканите 8 милиона долара са прекомерни!“

16 Юли, 2026 15:44 538 0

  • блейк лайвли-
  • джъстин балдони-
  • развод

Войната между създателите на хитовата драма навлезе в брутална фаза, след като Балдони официално оспори космическите хонорари на адвокатите на актрисата

Режисьорът Джъстин Балдони контраатакува Блейк Лайвли в съда: „Исканите 8 милиона долара са прекомерни!“ - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Холивудският режисьор и актьор Джъстин Балдони официално подаде документи в съда, с които настоява за пълно отхвърляне или драстично съкращаване на финансовите претенции на колежката му Блейк Лайвли. Лайвли поиска съдът да задължи Балдони да покрие астрономическата сума от 7,5 милиона долара за адвокатски хонорари и допълнителни 500 000 долара за съдебни разноски.

В официалното си възражение Балдони определя сумата като „абсурдна, прекомерна и напълно необоснована“ спрямо пазарните стандарти в индустрията. Адвокатският екип на режисьора даде за пример мащабното дело на вестник New York Times, при което за абсолютно същата правна процедура са изискани едва 181 000 долара.

Според източници от обкръжението на Балдони, продължаващият публичен натиск и съдебната сага около общия им филмов проект са го оставили „дълбоко травмиран“. Битката зад кулисите между двамата продължава да е основна тема в Ел Ей, като според експерти съдът едва ли ще одобри пълния размер на иска на Лайвли.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ