Режисьорът Джъстин Балдони контраатакува Блейк Лайвли в съда: „Исканите 8 милиона долара са прекомерни!“

Овен

Телец

Близнаци

Рак

Лъв

Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби

Риби (20.02 - 20.03) Силното Ви чувство за съпричастност ще Ви помогне да подкрепите човек, който има нужда от разбиране. Творческите занимания или спокойната работа ще Ви носят особено удовлетворение. Не подценявайте малките успехи, защото именно те ще изградят бъдещите Ви постижения. Вечерта ще Ви подари хармония, увереност и душевен комфорт.

Водолей (21.01 - 19.02) Свежият поглед към познати ситуации ще Ви помогне да откриете нови възможности за развитие. Среща или разговор могат да поставят началото на интересна идея. Позволете си да бъдете по-смели в предложенията си, без да губите връзка с реалността. Вечерта ще донесе усещане за свобода и вдъхновение.

Козирог (23.12 - 20.01) Уверените и премерени действия ще Ви доближат до цел, която отдавна преследвате. Ще успявате да организирате задачите си така, че всичко да върви по план. Ако възникне промяна, ще се адаптирате по-лесно, отколкото очаквате. В края на деня ще изпитате заслужено удовлетворение.

Стрелец (23.11 - 22.12) Положителната Ви нагласа ще привлича хора, които споделят Вашите идеи и ентусиазъм. Възможно е да се появи възможност за ново начинание или полезно сътрудничество. Не се страхувайте да поемете инициатива, когато виждате добра перспектива. Вечерните часове ще бъдат подходящи за вдъхновяващи разговори.

Скорпион (24.10 - 22.11) Съсредоточеността върху най-важното ще Ви помогне да постигнете напредък без излишно напрежение. Ще откриете, че една привидно сложна задача има по-просто решение, отколкото сте предполагали. Доверете се на търпението си и не бързайте с окончателните заключения. Вечерта ще Ви донесе удовлетворение и увереност.

Везни (24.09 - 23.10) Добрата атмосфера около Вас ще насърчава сътрудничеството и откритите разговори. Възможно е да получите покана или предложение, което ще разнообрази ежедневието Ви. Запазете баланса между собствените желания и очакванията на другите. Вечерта ще донесе приятни емоции и усещане за хармония.

Дева (24.08 - 23.09) Вниманието към детайлите ще Ви помогне да избегнете дребни грешки и да спечелите доверието на околните. Някой може да потърси Вашето мнение по въпрос, който изисква практична преценка. Не се колебайте да използвате натрупания си опит. В края на деня ще почувствате удовлетворение от свършеното.

Лъв (24.07 - 23.08) Самоувереността Ви ще бъде най-силното Ви предимство през този ден. Ще имате възможност да покажете своите способности и да впечатлите с постигнатото. Подходящ момент е да направите следваща крачка към лична или професионална цел. Вечерта обещава прилив на оптимизъм и вдъхновение за нови начинания.

Рак (22.06 - 23.07) Близките хора ще Ви дадат усещането за подкрепа, от което се нуждаете. Ще намирате по-лесно правилните думи, когато искате да изгладите недоразумение или да постигнете разбирателство. Не позволявайте на стари съмнения да засенчат настоящите възможности. Денят ще остави усещане за вътрешно спокойствие.

Близнаци (22.05 - 21.06) Интересните разговори ще бъдат източник на полезни идеи и вдъхновение. Стар замисъл може да придобие нов смисъл, ако го разгледате от различен ъгъл. Бъдете готови да направите малка промяна в плановете си, ако това ще Ви донесе по-добър резултат. Вечерта ще бъде благоприятна за приятни срещи.

Телец (21.04 - 21.05) Постепенно ще усещате, че усилията Ви започват да се отплащат. Подкрепа може да получите от човек, който оценява Вашата последователност и коректност. Практичният подход ще Ви помогне да избегнете ненужни усложнения. В края на деня ще се радвате на спокойствие и сигурност.