Режисьорът Джъстин Балдони контраатакува Блейк Лайвли в съда: „Исканите 8 милиона долара са прекомерни!“

Холивудският режисьор и актьор Джъстин Балдони официално подаде документи в съда, с които настоява за пълно отхвърляне или драстично съкращаване на финансовите претенции на колежката му Блейк Лайвли. Лайвли поиска съдът да задължи Балдони да покрие астрономическата сума от 7,5 милиона долара за адвокатски хонорари и допълнителни 500 000 долара за съдебни разноски.
В официалното си възражение Балдони определя сумата като „абсурдна, прекомерна и напълно необоснована“ спрямо пазарните стандарти в индустрията. Адвокатският екип на режисьора даде за пример мащабното дело на вестник New York Times, при което за абсолютно същата правна процедура са изискани едва 181 000 долара.
Според източници от обкръжението на Балдони, продължаващият публичен натиск и съдебната сага около общия им филмов проект са го оставили „дълбоко травмиран“. Битката зад кулисите между двамата продължава да е основна тема в Ел Ей, като според експерти съдът едва ли ще одобри пълния размер на иска на Лайвли.
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