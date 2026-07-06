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Принц Хари няма да отседне в Бъкингамския дворец заради объркване

Принц Хари няма да отседне в Бъкингамския дворец заради объркване

6 Юли, 2026 15:58 999 11

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По-рано стана ясно, че семейството му няма да го придружи в Лондон

Принц Хари няма да отседне в Бъкингамския дворец заради объркване - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Принц Хари е бил уведомен, че няма да може да отседне в Бъкингамския дворец по време на посещението си във Великобритания тази седмица, въпреки че екипът му първоначално е информирал медии, че това ще се случи.

Херцогът на Съсекс трябва да пристигне в Лондон в понеделник без съпругата си Меган Маркъл и децата им принц Арчи и принцеса Лилибет. Според информацията крал Чарлз е предложил на сина си и семейството му настаняване в кралска резиденция, но отговорът на Хари е дошъл твърде късно, за да бъдат направени необходимите организационни и протоколни приготовления.

По данни на източници, близки до ситуацията, херцогът първоначално е отказал предложението на краля в събота, а няколко часа по-късно е променил решението си и е опитал да го приеме. Междувременно обаче дворцовите служби вече са били уведомени, че престоят няма да се състои, а необходимият персонал и домакинска организация не са били осигурени.

Спорът се развива на фона на продължаващото напрежение около охраната на принц Хари и семейството му във Великобритания. Крал Чарлз е предложил на херцога и близките му да отседнат в Бъкингамския дворец, но според източници от двореца предложението не е било прието в срок. Това е оставило недостатъчно време за подготовка на престоя.

В понеделник сутрин екипът на Хари е информирал избрани медии, включително BBC, че той ще отседне в Бъкингамския дворец след директни разговори с баща си. Малко по-късно обаче тези твърдения са били опровергани от дворцови източници, според които формалният отговор е закъснял и настаняването вече не може да бъде организирано.

Говорител на херцога на Съсекс публикува изявление, в което изрази разочарование и заяви, че предложението е било оттеглено „в последния момент“. По думите му Хари е прекарал предходната седмица в уреждане на алтернативна охрана, след като RAVEC, британският орган, който оценява нуждите от защита на високопоставени лица, е отказал да предостави полицейска защита на семейството му. След като тези мерки били подготвени, той формално приел предложението за настаняване.

От страна на двореца обаче се посочва, че до крайния срок в края на миналата седмица не е било получено официално приемане на предложението. Според източници Кралското домакинство се нуждае от минимален срок за подготовка на кралска резиденция, включително персонал, охрана и протоколно обслужване.

След консултация с краля резултатът е бил съобщен на херцога по съответните канали. Според информацията възможността принц Хари и семейството му да бъдат настанени в кралска резиденция при бъдещо посещение остава отворена.

Очаква се принц Хари и крал Чарлз да се срещнат по време на визитата, макар че евентуалните им разговори вероятно ще останат частни. Основният въпрос остава дали Меган, Арчи и Лилибет ще се присъединят към херцога на по-късен етап от престоя му във Великобритания. Децата не са виждали крал Чарлз от 2022 г.

Първоначално от екипа на Хари е било съобщено, че той ще пътува със съпругата си и децата им. По-късно обаче стана ясно, че Меган и децата няма да пристигнат в Лондон в понеделник заради отказаното искане за допълнителна полицейска охрана. Източници, близки до двойката, не изключват възможността те да се включат в други части от посещението по-късно през седмицата.

Меган се очаква да се присъедини към съпруга си на събитие в Бирмингам в петък, свързано с популяризирането на следващите Invictus Games, създадени от Хари през 2014 г. в подкрепа на ранени военнослужещи и ветерани. Според източници семейството може да пътува и до други части на Великобритания, като Хари би искал да заведе децата си и в Алторп, семейното имение на принцеса Даяна, където тя е погребана.

Херцогът от години настоява, че въпросът за сигурността е основната причина да не води редовно семейството си във Великобритания. След оттеглянето си от ролята на работещ член на кралското семейство през 2020 г. той вече не получава постоянна полицейска охрана, а трябва предварително да заявява посещенията си, които се разглеждат индивидуално.

Според източници около двойката срещи с членове на кралското семейство, включително с краля, са били обсъждани неофициално. На Съсексите обаче е било дадено да се разбере, че при евентуална семейна среща не трябва да бъдат публикувани снимки. Принц Уилям и принцесата на Уелс Катрин не се очаква да се срещнат с Хари и Меган по време на тази визита.

Хари ще участва в събития на WellChild и Scotty’s Little Soldiers. Във вторник се очаква и съдебно решение по делото му срещу Associated Newspapers. Херцогът и други ищци обвиняват издателя на Daily Mail в използване на незаконни методи за събиране на информация, твърдения, които компанията категорично отрича. При неблагоприятен изход Хари може да бъде изправен пред значителни съдебни разходи.


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  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 а къде събке

    2 1 Отговор
    Принц Хари ще отседне
    при теб ли

    16:22 06.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 събино вземи да отслабнеш

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    събинче като те гледам какъв шопар си станала, може заминаваш вече за англия тук няма кой да прави секс със теб

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  • 10 ТО СЕ ЗНАЕ ЧЕ ВЕЧЕ УПРАВЛЯВАТ СЛЕДВАЩИТЕ

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    БАЩАТА СДАДЕ ВЛАСТА ПРЕДВАРИТЕЧЛНО

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  • 11 Сатана Z

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    Принц Хари ще отседне в конюшнята,където са го правили.

    17:42 06.07.2026