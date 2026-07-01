Крал Чарлз събра кралското семейство за специална вечеря преди пристигането на Хари

Крал Чарлз III е събрал на рядка семейна вечеря високопоставени членове на британското кралско семейство в Шотландия на фона на очакваното и вече предизвикало напрежение пътуване на принц Хари до Обединеното кралство.

Монархът се намира в Единбург за т.нар. Кралска седмица – ежегодното му посещение, посветено на шотландската култура, общности и постижения. В рамките на програмата Чарлз и кралица Камила участваха в серия официални ангажименти в шотландската столица.

Според информация на британски медии кралят и кралицата са приели в двореца „Холирудхаус“ трима от най-високопоставените членове на семейството – принца на Уелс Уилям, принцеса Ан и херцога на Единбург принц Едуард. Историческият дворец е официалната резиденция на монарха в Шотландия.

Събирането е било от типа, известен в кралските среди като „dine and sleep“ – вечеря и нощувка в двореца преди официална церемония на следващия ден. Поводът е службата на Ордена на бодила – ежегодното честване на древния шотландски рицарски орден, на което присъстват кралят, кралицата, принц Уилям и принц Едуард.

Принц Уилям, който в Шотландия носи титлата херцог на Ротсей, по-рано през деня е бил в Абърдийн за ангажимент, свързан с инициативата му Homewards срещу бездомността, след което е отпътувал за Единбург, за да се присъедини към баща си и останалите членове на семейството.

Принцеса Ан и принц Едуард също са били в „Холирудхаус“ по-рано през деня за градинско парти с местни представители и обществени фигури. Дворецът, който от XVI век е основната кралска резиденция в Шотландия, има дълга история, свързана с кралски и политически събития.

Частните семейни събирания не се вписват в Court Circular – официалния регистър на кралските ангажименти. Бъкингамският дворец е отказал коментар, а съдържанието на разговорите остава извън публичното пространство.

Въпреки това моментът на вечерята поражда интерес, тъй като тя се провежда дни преди очакваното пристигане на принц Хари във Великобритания. Пътуването му вече е обект на внимание заради въпроса дали той ще бъде придружен от съпругата си Меган Маркъл и децата им – принц Арчи и принцеса Лилибет.

Към вчерашния ден според информацията Бъкингамският дворец все още не е получил потвърждение дали херцогът на Съсекс ще приеме предложението да бъде настанен в Бъкингамския дворец или в друга кралска резиденция по време на престоя си във Великобритания, който може да продължи до две седмици.

Още преди началото на визитата около нея се появи напрежение. Екипът на Хари вече е разпространил до избрани медии програма на пътуването, включваща няколко публични ангажимента, както и намерението му да доведе Меган и децата им във Великобритания за първи път от четири години.

Херцогът на Съсекс публично е заявявал желанието си децата му да се срещнат с дядо си. Принцеса Лилибет е виждала краля само веднъж като бебе, а принц Арчи – няколко пъти, когато е бил съвсем малък.

Смята се също, че екипът на Хари е потвърдил планове децата да посетят гроба на покойната му майка Даяна, принцеса на Уелс, в Алторп – имението на семейство Спенсър.

От Бъкингамския дворец отказват да коментират състоянието на семейните отношения и подчертават, че ако се състои среща или семейно събиране, то трябва да остане частно.

Според източници дворецът многократно е предлагал на принц Хари възможност за настаняване в кралска резиденция, въпреки публичните му критики към институцията и към членове на семейството. Досега обаче той е предпочитал да отсяда в хотели или при приятели.

Допълнителен елемент на напрежение остава въпросът за сигурността. През миналия уикенд екипът на Хари разпространи информация, че пътуването е поставено под въпрос, след като херцогът научил, че Ravec – комитетът към британското вътрешно министерство, който регулира полицейската охрана на кралски и дипломатически лица – не е разгледал искането му за денонощна защита по време на престоя му в страната.

ПринцХари загуби съдебната си битка срещу Министерството на вътрешните работи заради решението да бъде лишен от автоматична полицейска охрана след оттеглянето си от кралските задължения и преместването си в Северна Америка. По-късно той е поискал от вътрешния министър и от комисията нова оценка на риска, като е заявил, че не е безопасно да доведе семейството си във Великобритания.

В кралските среди това е предизвикало недоумение, тъй като според източници няма съществена промяна в обстоятелствата около сигурността му. Това означава, че Хари е обявил визитата си, въпреки че е бил наясно, че няма да получи по-широка защита от обичайната или необходимата според властите.