Принц Хари проговори за здравето на баща си Чарлз след срещата им: Чувства се много добре

Принц Хари е заявил пред гости на гала вечер в Ню Йорк, че баща му, крал Чарлз III, се чувства „много добре“, съобщи Page Six, позовавайки се на присъствал на събитието източник.

Херцогът на Съсекс направи изненадваща поява на церемонията TIME100 Sports Gala на 16 юли. Според изданието той е говорил неофициално и за съпругата си Меган Маркъл и двете им деца, принц Арчи и принцеса Лилибет, след неотдавнашното им посещение във Великобритания.

„Децата растат като гъби“, се е пошегувал принц Хари пред един от гостите. По думите му Меган и децата са щастливи, че са се върнали в дома си в Калифорния. Представителите на херцога не са коментирали публично тези разговори.

Появата му в Ню Йорк последва частна семейна среща с крал Чарлз и кралица Камила в имението „Хайгроув“. На нея присъстваха също Меган, Арчи и Лилибет. Това беше първото събиране на монарха с децата на семейство Съсекс от четири години.

Крал Чарлз обяви през февруари 2024 г., че се лекува от онкологично заболяване. Видът на заболяването не е оповестен. Твърдението на Хари за здравословното му състояние е предадено от очевидец и не представлява официален медицински коментар от Бъкингамския дворец.

Принц Хари присъства на церемонията като една от личностите в класацията на списание TIME за най-влиятелните фигури в световния спорт през 2026 г. Той беше отличен за работата си с Invictus Games, международното състезание за ранени и заболели военнослужещи и ветерани, което основа през 2014 г.

В речта си херцогът определи спорта като средство за физическо и психологическо възстановяване.

„Спортът не е само развлечение и съревнование. Спортът е лекарство“, заяви той. Хари разказа, че след напускането на британската армия се е чувствал изгубен, а спортът му е помогнал да намери нова посока и да насочи усилията си към подкрепата на ветераните.

Сред гостите на събитието бяха баскетболистът Леброн Джеймс, играчът по американски футбол Ръсел Уилсън, скиорката Линдзи Вон и други представители на международния спорт. Хари беше заснет да разговаря и да позира с баскетболиста на „Ню Йорк Никс“ Джейлън Брънсън.

На червения килим херцогът коментира и отпадането на Англия от Световното първенство по футбол след загуба с 1:2 от Аржентина на полуфиналите. На въпрос дали е разочарован, той отговори: „Разбира се.“

Принц Хари и Меган се оттеглиха като работещи членове на британското кралско семейство през 2020 г. и се установиха в Монтесито, Калифорния. Въпреки възстановения контакт с баща му отношенията на Хари с по-големия му брат, принц Уилям, остават обтегнати според британски и американски медии.