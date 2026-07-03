Таен протокол за риска е въведен за крал Чарлз III преди пристигането на Хари

Служителите в двореца на крал Чарлз III следват строг протокол за управление на риска всеки път, когато принц Хари посещава баща си, твърди кралският коментатор Кинси Скофийлд.

„Личните секретари на краля остават в готовност да се намесят, ако разговорът стане неудобен или бъде отправено трудно искане. Те могат да прекратят срещата, като напомнят на краля, че следващият му ангажимент изисква допълнително време за пътуване и че трябва да тръгва“, заяви Скофийлд пред Page Six.

По думите ѝ по време на подобни срещи прислужник или иконом, който сервира чай, може умишлено да остане в помещението по-дълго, вместо веднага да излезе.

„Кралят и неговите съветници внимателно са изработили стратегия как да общуват с принц Хари, като често се гарантира, че в стаята има дискретни свидетели“, твърди тя.

Според Скофийлд този протокол се развива от години и води началото си още преди смъртта на кралица Елизабет II през септември 2022 г.

Тя твърди, че при покойната кралица също често са присъствали дворцови служители или доверени лица по време на срещи и телефонни разговори с Хари – както като свидетели, така и като подкрепа при необходимост.

Скофийлд обяснява, че служителите в двореца вече подхождат към посещенията на Хари основно от гледна точка на „управление на риска“.

„Бъкингамският дворец разглежда всяко взаимодействие с принц Хари през призмата на защитата на институцията, а не на запазването на личните отношения“, казва тя. „За някои това може да звучи тъжно, но от гледната точка на двореца моделът от последните няколко години ги е убедил, че много от решенията на Хари в крайна сметка са обслужвали неговите собствени интереси, а не тези на семейството.“

По думите ѝ именно това възприятие определя начина, по който кралската институция управлява отношенията с херцога на Съсекс.

Скофийлд коментира и информации, че кралица Камила би искала да присъства в стаята по време на предстояща среща между Чарлз и Хари.

„Доколкото разбирам, кралица Камила няма особено желание да общува с Хари и Меган. Тя ще подкрепи краля, когато той я помоли, но не вижда смисъл в това отново да се връщат към стари конфликти“, заяви тя.

Според кралски източници в двореца съществува убеждение, че контактите с принц Хари и Меган Маркъл често са били последвани от публични разкрития или различни версии за случилото се, което е направило възстановяването на доверието изключително трудно.

„Миналият опит е научил двореца да подхожда предпазливо към всяка предложена среща“, посочва Скофийлд.

Тя твърди още, че крал Чарлз III знае как да избягва определени разговори със сина си.

„Чарлз показа, че е готов да държи дистанция, когато разговорите започнат да се въртят около пари или спорни семейни теми“, казва Скофийлд. „Идеята, че му е необходима кралица Камила, за да го защити от най-малкия му син, не съответства на решенията, които той е вземал през последните години.“

Очаква се 77-годишният крал Чарлз III и 41-годишният принц Хари да се срещнат във Великобритания в рамките на този месец на фона на опити за намаляване на напрежението след години на отчуждение. Page Six съобщава, че Хари ще доведе двете си деца – принц Арчи и принцеса Лилибет – за среща с дядо им.

Очаква се Меган Маркъл също да пътува с Хари до Обединеното кралство, но засега не е ясно дали тя ще присъства на семейната среща с краля.

Появиха се информации, че херцогът и херцогинята на Съсекс може да отменят пътуването заради опасения, свързани със сигурността. Принц Хари и Меган загубиха правото си на автоматична полицейска охрана във Великобритания, след като се отказаха от задълженията си като работещи членове на кралското семейство през 2020 г.

Говорител на херцога на Съсекс заяви пред Page Six, че основният въпрос около пътуването е „дали ще бъде осигурена подходяща защита през целия престой“.

„Програмата на принц Хари в Обединеното кралство включва както публични, така и частни ангажименти в различни части на страната“, се казва в изявлението. „Безопасното настаняване е само един елемент от ефективния план за охрана, защото рискът следва човека, а не мястото.“

Според представителя си Хари проучва „всяка налична възможност“, за да пътува безопасно до Великобритания със съпругата и децата си.

Това би било първото завръщане на Меган Маркъл във Великобритания след погребението на кралица Елизабет II през септември 2022 г. Арчи и Лилибет не са посещавали страната от юни 2022 г., когато семейството присъства на честванията за Платинения юбилей на покойната кралица.