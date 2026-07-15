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Скелет на тиранозавър рекс беше продаден за рекордните 50,1 млн. долара на търг (ВИДЕО)

Скелет на тиранозавър рекс беше продаден за рекордните 50,1 млн. долара на търг (ВИДЕО)

15 Юли, 2026 14:58 495 6

  • тиранозавър рекс-
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  • скелет

Това е най-високата цена, достигана някога за скелет на динозавър

Скелет на тиранозавър рекс беше продаден за рекордните 50,1 млн. долара на търг (ВИДЕО) - 1
Илюстративна снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Скелет на тиранозавър рекс, наречен Гъс, бе продаден за 50,1 милиона щатски долара на търг, организиран от аукционна къща „Сотбис" в Ню Йорк, предаде АФП. Това е най-високата цена, достигана някога за подобна находка, отбелязва БТА.

Експонатът е един от най-цялостните скелети на тиранозавър рекс в света, състоящ се от 183 фосилизирани кости. Той е открит през 2021 г. в ранчо в Южна Дакота.

Смята се, че Гъс е живял преди между 72 и 66 милиона години, отбелязва АФП. Скелетът е с дължина 11,6 метра, което го превръща в един от най-големите, откривани някога. Той е запазен на около 63 процента.

Рекордната сума е предложена от анонимен купувач и илюстрира разцвета на пазара на фосили от динозаври - тенденция, критикувана от някои палеонтолози, които изразяват съжаление, че тези екземпляри постъпват в частни колекции, отбелязва АФП.

„САЩ са единствената страна в света, където фосили от този тип се считат за частна собственост", каза за AФП преди търга Касандра Хатън от „Сотбис". „Ако сте собственик на земята, вие сте собственик на фосила и имате право да го продадете. Затова, ако искате динозавър, това е единственото място, където можете да си купите“, обясни тя.

Предишният рекорд за фосил, продаден на търг, се държеше от Апекс – стегозавър, закупен за 44,6 милиона щатски долара през 2024 г. от милиардера и мениджър на хедж фондове Кен Грифин. В момента Апекс може да бъде разгледан в Природонаучния музей в Ню Йорк, отбелязва АФП.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Запознат

    0 1 Отговор
    Анита и Бети от почивка като хапнат по един боб и изпият по 2 бири не се седи до тях като някой дърти пияници са 🥳🤣🤣🤣🚀

    Коментиран от #3

    15:14 15.07.2026

  • 3 като леш

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Запознат":

    ще вониш на шанел 5

    15:16 15.07.2026

  • 4 Охооо

    0 0 Отговор
    Тоя се е минал...аз за половината пари щех да му дам жената, хем щеше да му готви бопЪ с кисело зелИ!

    15:24 15.07.2026

  • 5 Тц, тц, тц!

    0 0 Отговор
    Как не намерих един динозавър, да си оправя живота!☹️

    15:24 15.07.2026

  • 6 Хан Торбалан

    0 0 Отговор
    Аз веднъж като си копах градинката и намерих 3ст от 1951г. Колко милиона да им искам?

    15:27 15.07.2026