Ким Кардашиян се сдоби с рядка колекционерска топка на Louis Vuitton за световното първенство (СНИМКА)

Ким Кардашиян се включи в благотворителна инициатива, свързана със Световното първенство по футбол, като показа в Instagram, че се е сдобила с рядка колекционерска футболна топка на Louis Vuitton.

45-годишната основателка на Skims публикува снимка с монограмната топка и съобщи, че участва в проект на Louis Vuitton и УНИЦЕФ, посветен на Мондиала.

„За мен е чест да бъда част от книгата на Louis Vuitton x UNICEF за Световното първенство. Всички приходи от книгата ще бъдат в полза на децата от фонда на УНИЦЕФ“, написа Ким Кардашиян към кадъра.

Луксозната футболна топка е създадена от Louis Vuitton за Световното първенство във Франция през 1998 г. Моделът е изработен от кожа, с характерния монограм на модната къща и с кожени дръжки за носене. С времето артикулът се превърна в търсен колекционерски предмет сред почитателите на марката.

На вторичния пазар подобни екземпляри в момента се предлагат за около 2100 долара.

Ким Кардашиян не е първата знаменитост, която се появява с дизайнерската топка. През 2019 г. Риана я носеше на мач от Шампионската лига между „Ювентус“ и „Атлетико Мадрид“ в Торино. Певицата съчета аксесоара със спортна визия на Fenty и позира с персонализирана фланелка на „Ювентус“.

Колекционерският модел се появи и в представяне на колекцията от чанти на Кимора Лий Симънс, поставен до гумена баскетболна топка на Chanel с верижна дръжка.

Ким Кардашиян не за първи път свързва футбола с луксозната мода. През 2023 г. тя привлече внимание, след като пристигна на мач между „Пари Сен Жермен“ и „Ал-Насър“ в Осака, Япония, с една от най-скъпите чанти в света – Hermès Himalaya Niloticus Crocodile Diamond Birkin, оценявана на около 380 000 долара.

По-рано този месец Ким Кардашиян и синът ѝ Сейнт Уест участваха и във футболна кампания на Nike заедно с известни спортисти.