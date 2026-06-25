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Ким Кардашиян се сдоби с рядка колекционерска топка на Louis Vuitton за световното първенство (СНИМКА)

Ким Кардашиян се сдоби с рядка колекционерска топка на Louis Vuitton за световното първенство (СНИМКА)

25 Юни, 2026 11:31 679 2

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Дизайнерската топка е част от благотворителна инициатива на модната къща и UNICEF

Ким Кардашиян се сдоби с рядка колекционерска топка на Louis Vuitton за световното първенство (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Ким Кардашиян се включи в благотворителна инициатива, свързана със Световното първенство по футбол, като показа в Instagram, че се е сдобила с рядка колекционерска футболна топка на Louis Vuitton.

45-годишната основателка на Skims публикува снимка с монограмната топка и съобщи, че участва в проект на Louis Vuitton и УНИЦЕФ, посветен на Мондиала.

„За мен е чест да бъда част от книгата на Louis Vuitton x UNICEF за Световното първенство. Всички приходи от книгата ще бъдат в полза на децата от фонда на УНИЦЕФ“, написа Ким Кардашиян към кадъра.

Луксозната футболна топка е създадена от Louis Vuitton за Световното първенство във Франция през 1998 г. Моделът е изработен от кожа, с характерния монограм на модната къща и с кожени дръжки за носене. С времето артикулът се превърна в търсен колекционерски предмет сред почитателите на марката.

На вторичния пазар подобни екземпляри в момента се предлагат за около 2100 долара.

Ким Кардашиян не е първата знаменитост, която се появява с дизайнерската топка. През 2019 г. Риана я носеше на мач от Шампионската лига между „Ювентус“ и „Атлетико Мадрид“ в Торино. Певицата съчета аксесоара със спортна визия на Fenty и позира с персонализирана фланелка на „Ювентус“.

Колекционерският модел се появи и в представяне на колекцията от чанти на Кимора Лий Симънс, поставен до гумена баскетболна топка на Chanel с верижна дръжка.

Ким Кардашиян не за първи път свързва футбола с луксозната мода. През 2023 г. тя привлече внимание, след като пристигна на мач между „Пари Сен Жермен“ и „Ал-Насър“ в Осака, Япония, с една от най-скъпите чанти в света – Hermès Himalaya Niloticus Crocodile Diamond Birkin, оценявана на около 380 000 долара.

По-рано този месец Ким Кардашиян и синът ѝ Сейнт Уест участваха и във футболна кампания на Nike заедно с известни спортисти.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Соваж бейби

    1 0 Отговор
    Сигурна съм че тези грозни топки са създадени за такива като американската Айша на снимката и още няколко милионера се покажат в тик ток колко пари са хвърлили за ненужен боклук лимитед едишън серия ама нали е марково.

    11:44 25.06.2026

  • 2 Елизабет ЦЦветанова

    2 0 Отговор
    Харе харе харе Кришна харе Кришна харе харе Кришна 🥳🐐

    11:57 25.06.2026