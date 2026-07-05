Андреа събира тен в Слънчев бряг преди снимките на новия си дует с Борис Дали

Поп фолк звездата Андреа бе забелязана да релаксира край басейна на хотел IM Dreamer в Слънчев бряг, където събира слънчев загар и си почива преди старта на снимките на новия си музикален проект.
По информация от нейния екип, певицата подготвя нов, силен дует с друг известен неин колега - Борис Дали – проект, който обещава да се превърне в едно от най-коментираните музикални събития през сезона.
Понеже Андреа е известна със своя перфекционизъм и внимание към детайла, изпълнителката лично участва активно в творческия процес и режисурата на видеоклиповете си, за да пресъздаде по най-добрия начин своята артистична визия.
Почитателите ѝ вече очакват с нетърпение премиерата на новото парче, а комбинацията между Андреа и Борис Дали се очертава като една от най-интригуващите музикални колаборации на годината.
По първоначална информация новият съвместен проект на Андреа и Борис Дали се очертава като повече от въздействащ. Емоционалното послание, модерното звучене и впечатляващата визия обещават да превърнат песента в едно от най-силните музикални заглавия на сезона. От екипа пазят подробностите в тайна, но загатват, че почитателите ще видят различна, още по-смела и артистична страна на двамата изпълнители. Новият музикален тандем между Андреа и Борис Дали обещава да надмине очакванията. По думите на хора от екипа им проектът е изключително емоционален, с кинематографична визия и силно послание, което няма да остави никого безразличен.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #12
14:30 05.07.2026
2 Хуманоид
Коментиран от #5, #6
14:34 05.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Зелена енергия
Коментиран от #8
14:45 05.07.2026
5 Шлюп шляп, шляп шлюп
До коментар #2 от "Хуманоид":Нищо и няма! Добре си е жената.
14:47 05.07.2026
6 Това
До коментар #2 от "Хуманоид":е ГУМАноид.... Преобладава процента на гумата.
14:50 05.07.2026
7 Коя е тази хем тен
явно и фитнес ползва
С какъв ценз е
14:51 05.07.2026
8 Ъхъ
До коментар #4 от "Зелена енергия":Взе ми думите! На тен може да го докара кат Тина Търнър !😂😂😂
14:51 05.07.2026
9 Стенли
Коментиран от #13
14:52 05.07.2026
10 Само
14:55 05.07.2026
11 ха, ха
14:56 05.07.2026
12 аБе,
До коментар #1 от "Гост":Не, това е фотошопиран образ,друга беше затова той избега защото знае как изглежда в действителност Тодорка-Андрешка.
14:59 05.07.2026
13 Да ама има
До коментар #9 от "Стенли":Джуки и силикон
Пък и на море отишла
Кой Й плаща масрафите
Коментиран от #14
15:00 05.07.2026
14 Стенли
До коментар #13 от "Да ама има":Чичко паричковци,дал господ😁
15:07 05.07.2026