Андреа събира тен в Слънчев бряг преди снимките на новия си дует с Борис Дали

Поп фолк звездата Андреа бе забелязана да релаксира край басейна на хотел IM Dreamer в Слънчев бряг, където събира слънчев загар и си почива преди старта на снимките на новия си музикален проект.

По информация от нейния екип, певицата подготвя нов, силен дует с друг известен неин колега - Борис Дали – проект, който обещава да се превърне в едно от най-коментираните музикални събития през сезона.

Понеже Андреа е известна със своя перфекционизъм и внимание към детайла, изпълнителката лично участва активно в творческия процес и режисурата на видеоклиповете си, за да пресъздаде по най-добрия начин своята артистична визия.

Почитателите ѝ вече очакват с нетърпение премиерата на новото парче, а комбинацията между Андреа и Борис Дали се очертава като една от най-интригуващите музикални колаборации на годината.

По първоначална информация новият съвместен проект на Андреа и Борис Дали се очертава като повече от въздействащ. Емоционалното послание, модерното звучене и впечатляващата визия обещават да превърнат песента в едно от най-силните музикални заглавия на сезона. От екипа пазят подробностите в тайна, но загатват, че почитателите ще видят различна, още по-смела и артистична страна на двамата изпълнители. Новият музикален тандем между Андреа и Борис Дали обещава да надмине очакванията. По думите на хора от екипа им проектът е изключително емоционален, с кинематографична визия и силно послание, което няма да остави никого безразличен.