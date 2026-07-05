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Андреа събира тен в Слънчев бряг преди снимките на новия си дует с Борис Дали

Андреа събира тен в Слънчев бряг преди снимките на новия си дует с Борис Дали

5 Юли, 2026 14:28 988 14

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  • слънчев бряг

Певицата активно участва в целия творчески процес по новия дует

Андреа събира тен в Слънчев бряг преди снимките на новия си дует с Борис Дали - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поп фолк звездата Андреа бе забелязана да релаксира край басейна на хотел IM Dreamer в Слънчев бряг, където събира слънчев загар и си почива преди старта на снимките на новия си музикален проект.

По информация от нейния екип, певицата подготвя нов, силен дует с друг известен неин колега - Борис Дали – проект, който обещава да се превърне в едно от най-коментираните музикални събития през сезона.

Понеже Андреа е известна със своя перфекционизъм и внимание към детайла, изпълнителката лично участва активно в творческия процес и режисурата на видеоклиповете си, за да пресъздаде по най-добрия начин своята артистична визия.

Почитателите ѝ вече очакват с нетърпение премиерата на новото парче, а комбинацията между Андреа и Борис Дали се очертава като една от най-интригуващите музикални колаборации на годината.

По първоначална информация новият съвместен проект на Андреа и Борис Дали се очертава като повече от въздействащ. Емоционалното послание, модерното звучене и впечатляващата визия обещават да превърнат песента в едно от най-силните музикални заглавия на сезона. От екипа пазят подробностите в тайна, но загатват, че почитателите ще видят различна, още по-смела и артистична страна на двамата изпълнители. Новият музикален тандем между Андреа и Борис Дали обещава да надмине очакванията. По думите на хора от екипа им проектът е изключително емоционален, с кинематографична визия и силно послание, което няма да остави никого безразличен.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    5 1 Отговор
    Тая ли риндосваше чичо Кобрата

    Коментиран от #12

    14:30 05.07.2026

  • 2 Хуманоид

    12 1 Отговор
    В цялата галактика няма такива грозни хуманоиди като бг певачките. Казват, че на Андромеда имало един по-грозен, но не е проверено от независими източници.

    Коментиран от #5, #6

    14:34 05.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Зелена енергия

    4 0 Отговор
    И малко мазут може да събере, за зимата, че не се знае, дали няма да се обостри енергийната криза.

    Коментиран от #8

    14:45 05.07.2026

  • 5 Шлюп шляп, шляп шлюп

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Хуманоид":

    Нищо и няма! Добре си е жената.

    14:47 05.07.2026

  • 6 Това

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Хуманоид":

    е ГУМАноид.... Преобладава процента на гумата.

    14:50 05.07.2026

  • 7 Коя е тази хем тен

    2 1 Отговор
    хем плочки
    явно и фитнес ползва
    С какъв ценз е

    14:51 05.07.2026

  • 8 Ъхъ

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Зелена енергия":

    Взе ми думите! На тен може да го докара кат Тина Търнър !😂😂😂

    14:51 05.07.2026

  • 9 Стенли

    4 1 Отговор
    Колкото тая е певица , толкова и Дали е певец, айде нема нужда от такива новини

    Коментиран от #13

    14:52 05.07.2026

  • 10 Само

    1 5 Отговор
    Завистливи жени и неприкрити гхеювци коментират.

    14:55 05.07.2026

  • 11 ха, ха

    5 1 Отговор
    Това на снимките не е Андреа,това е фотошопираната и мечта да бъде такава но никога няма да е.

    14:56 05.07.2026

  • 12 аБе,

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Не, това е фотошопиран образ,друга беше затова той избега защото знае как изглежда в действителност Тодорка-Андрешка.

    14:59 05.07.2026

  • 13 Да ама има

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Стенли":

    Джуки и силикон
    Пък и на море отишла
    Кой Й плаща масрафите

    Коментиран от #14

    15:00 05.07.2026

  • 14 Стенли

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Да ама има":

    Чичко паричковци,дал господ😁

    15:07 05.07.2026