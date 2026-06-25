Анна от "Живот на кантар" е неотразима на плажа (СНИМКА)

Участничката в предаването „Живот на кантар“ Анна Сапунджиева, която вдъхнови зрителите с огромната си трансформация, продължава да се променя и до днес. Към настоящия момент Анна е с почти 70 кг по-лека, спортува активно и се чувства уверена по бански на плажа, пише marica.bg.

Анна Сапунджиева публикува лятна снимка от плажа в Инстаграм профила си, а реакциите на близки, приятели и последователи не закъсняха. Всички са впечатлени от изумителното ѝ отслабване и тотална промяна във визията. От смелостта и волята, които Анна показа, и от резултатите, които успя да задържи. Сега, още по-смела, щастлива и обичаща себе си, Сапунджиева се наслаждава на залезите по красивите плажни ивици, уверена и чувствайки се добре в собствената си кожа. Без срам и без повече криене, пише ladyzone.bg.

"Душата ми е по-лека. Вече не искам просто да съществувам. Искам да съм жива", споделя самата тя преди известно време.

От 135 килограма до снимки по бански на плажа

Припомняме, че Анна влезе във формата с тегло от 135,3 кг, а само за три месеца успя да свали 47,4 кг и да спечели голямата награда от 50 000 лева. Впечатляващата промяна обаче не се изчерпва само с това. Към днешна дата, Сапунджиева е с почти 70 килограма по-лека. Продължава да спортува и да спазва хранителен режим, който ѝ помага да поддържа здравословно тегло.

На плажния кадър Анна позира, облечена с червен цял бански и за акцент - лятна шапка. Усмихната и видимо уверена, тя демонстрира отличната си форма и остава истински пример за това, че промяната е възможна, когато я желаем с цялото си сърце и не се отказваме, щом срещнем трудности.

Към снимките, Анна Сапунджиева пише: „Чупки и стойки по време на залез.“ По всичко си личи, че тя се чувства добре в кожата си и се забавлява, докато слънчевите лъчи игриво закачат лицето ѝ.

Минус 70 кг! Как се постига такава огромна трансформация?

Кадрите на смелата Анна бързо събраха множество положителни реакции. Под снимката заваляха коментари като „Поздравления! Браво!“, „Прекрасна“ и сърца от нейни последователи, които не спират да я поздравяват за постигнатите резултати. Мнозина отбелязват, че Анна изглежда по-щастлива и уверена от всякога, а трансформацията ѝ продължава да вдъхновява хора, които също се борят с излишните килограми. Но как се случва тази промяна?

"Храната не е враг, а лекарство", споделяла е неведнъж Анна. За Сапунджиева отношението към храната е основата. После следват неуморни тренировки, жестока дисциплина и последователност. След края на предаването, участничката открива пилатеса, изкачва върхове и тотално променя начина си на живот. От там следва и промяна във визията. Но най-важното е, че тя успява да подобри значително здравословното си състояние - спира лекарствата за кръвно налягане и овладява инсулиновата резистентност.

"Това не е промяна за една нощ. Това са стотици избори да не се отказвам", признава Сапунджиева

От момиче, което преди е искало „да се слее с интериора“, защото се е срамувала да бъде забелязвана, до момичето, което днес се снима без притеснение на плажа. Анна Сапунджиева извървява наистина дълъг път в борбата си с килограмите и в борбата си със себе си, но през цялото време продължава да помага онлайн на хора, които водят битка със същото. Тя открито говори за емоционалното хранене и последствията от него - една тема, от която сякаш много хора се страхуват и не могат да признаят, че имат проблем.

Какво включва менюто на Анна Сапунджиева?

Анна често споделя както тренировките, така и рецептите си в своя Инстаграм профил. Тя залага на режим за балансирано хранене, който ѝ помага да съхрани енергията си и да продължава да постига впечатляващи резултати. Сапунджиева е изградила три много важни навика след предаването, които ѝ помагат да продължава да се променя.

Още с участието си в „Живот на кантар“ Анна Сапунджиева бързо успя да спечели сърцата на зрителите със своята решителност да промени начина си на живот. Новите ѝ снимки са поредното доказателство, че постоянството и дисциплината могат да доведат до наистина изумителна промяна не само във външния вид, но и в самочувствието, и в начина, по който се възприемаме, когато се грижим правилно за себе си.

Източник: www.marica.bg