Антоанет Пепе разгорещи мрежата със СНИМКИ по бански

Инфлуенсърката Антоанет Пепе отново успя да взриви социалните мрежи и да събере хиляди реакции само за часове. Красавицата сподели нова серия снимки от семейната си морска ваканция, на които позира уверено по бански и демонстрира впечатляваща форма, която няма как да остане незабелязана, пише marica.bg.

На фотосите Пепе е заложила на нежен светлолилав бански, който подчертава фигурата ѝ. Усмивката не слиза от лицето ѝ и ясно показва, че се наслаждава на всеки миг от почивката. Любопитен детайл обаче направи впечатление на последователите ѝ – едната ѝ ръка е превързана, което веднага породи вълна от въпроси и коментари.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Antoaneta Pepeldzhiyska (@antoinettepepe)



Въпреки това Антоанет не изглежда притеснена и продължава да излъчва увереност и добро настроение. Тя отново доказва, че знае как да привлича вниманието – дори с малък „несъвършен“ детайл, който само добавя още повече интерес към кадрите.

Инфлуенсърката прекарва летните дни със семейството си, като редовно споделя откъси от ваканцията – от плажни моменти до непринудени семейни кадри. Този път обаче именно секси фотосите ѝ се превърнаха в абсолютния хит онлайн и събраха куп комплименти от фенове.

Освен че показва безупречен стил и фигура, Пепе демонстрира и баланса между майчинството и личното време – нещо, което последователите ѝ често отбелязват с възхищение. Под публикацията не липсват коментари от типа „Изглеждаш невероятно!“ и „Истинско вдъхновение си!“.

Instagram

Явно дори малка травма не може да помрачи лятното ѝ настроение – напротив, Антоанет Пепе отново доказва, че когато имаш увереност и чар, прожекторите сами те намират!

Източник: www.marica.bg