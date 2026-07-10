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Антоанет Пепе разгорещи мрежата със СНИМКИ по бански

Антоанет Пепе разгорещи мрежата със СНИМКИ по бански

10 Юли, 2026 06:52 1 574 5

  • антоанет пепе-
  • по бански

На фотосите Пепе е заложила на нежен светлолилав бански, който подчертава фигурата ѝ

Антоанет Пепе разгорещи мрежата със СНИМКИ по бански - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Инфлуенсърката Антоанет Пепе отново успя да взриви социалните мрежи и да събере хиляди реакции само за часове. Красавицата сподели нова серия снимки от семейната си морска ваканция, на които позира уверено по бански и демонстрира впечатляваща форма, която няма как да остане незабелязана, пише marica.bg.

На фотосите Пепе е заложила на нежен светлолилав бански, който подчертава фигурата ѝ. Усмивката не слиза от лицето ѝ и ясно показва, че се наслаждава на всеки миг от почивката. Любопитен детайл обаче направи впечатление на последователите ѝ – едната ѝ ръка е превързана, което веднага породи вълна от въпроси и коментари.


Въпреки това Антоанет не изглежда притеснена и продължава да излъчва увереност и добро настроение. Тя отново доказва, че знае как да привлича вниманието – дори с малък „несъвършен“ детайл, който само добавя още повече интерес към кадрите.

Инфлуенсърката прекарва летните дни със семейството си, като редовно споделя откъси от ваканцията – от плажни моменти до непринудени семейни кадри. Този път обаче именно секси фотосите ѝ се превърнаха в абсолютния хит онлайн и събраха куп комплименти от фенове.

Освен че показва безупречен стил и фигура, Пепе демонстрира и баланса между майчинството и личното време – нещо, което последователите ѝ често отбелязват с възхищение. Под публикацията не липсват коментари от типа „Изглеждаш невероятно!“ и „Истинско вдъхновение си!“.

Instagram

Явно дори малка травма не може да помрачи лятното ѝ настроение – напротив, Антоанет Пепе отново доказва, че когато имаш увереност и чар, прожекторите сами те намират!

Източник: www.marica.bg


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 ауу кви големи

    6 2 Отговор
    боззки

    06:57 10.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 волан

    5 1 Отговор
    Направо да я изпапкам цялата!

    07:01 10.07.2026

  • 4 Тити

    5 1 Отговор
    Коя беше тази??!!

    07:04 10.07.2026

  • 5 Гост

    4 1 Отговор
    Такива циганчета у нас бил, на тази какво й е особеното?

    07:47 10.07.2026