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Реклама на родния туризъм: Фекални води се изляха на централния плаж в Свети Влас

Реклама на родния туризъм: Фекални води се изляха на централния плаж в Свети Влас

10 Август, 2026 12:37 1 944 43

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  • морски туризъм

Санкционират ВиК – Бургас

Реклама на родния туризъм: Фекални води се изляха на централния плаж в Свети Влас - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

РИОСВ – Бургас ще състави акт на ВиК – Бургас за нерегламентирано заустване на непречистени отпадъчни води в Черно море при централния плаж в Свети Влас.

Нарушението е установено при извънредна проверка след сигнал за изтичане на фекални води, предава БНТ.

На място експертите са открили бетонов колектор с нарушена на места цялост, от който са изтичали води с вид и мирис на битово-фекални отпадъчни води. На изхода му е имало санитарни материали, а морската вода в района е била мътна, с жълто-кафяво оцветяване и видимо замърсена.

Проверката е установила, че колекторът е авариен преливник на канално-помпената станция "Свети Влас". В събота заради неизправност в автоматизираното управление на помпите станцията временно е спряла работа. В резултат отпадъчните води са прелели през аварийния преливник и непречистени са достигнали до морето.

От ВиК са преминали към ръчно управление на помпите до отстраняване на повредата. РИОСВ е издала предписание за незабавно привеждане на съоръжението в нормално експлоатационно състояние.

Заради допуснатото замърсяване на ВиК – Бургас ще бъде съставен акт за административно нарушение.

През почивните дни екоинспекцията е проверила и други сигнали по Южното Черноморие. В Свети Влас е подаден сигнал за неприятна миризма и предполагаемо изтичане на фекални води от изгребна яма, който е препратен към Община Несебър.

Вчера е получен и сигнал за мазут на плажа на ММЦ – Приморско. На концесионера е разпоредено замърсяването да бъде почистено изцяло.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Няма Друг Начин !

    21 1 Отговор
    Да Се Изгради !

    Имунитет !

    12:42 10.08.2026

  • 5 Сефте

    43 1 Отговор
    Същото нещо пак там го видях през 2005 г. От тогава на море НЕ ХОДЯ. Дунав е мръсни канал на Европа, а черно море-септичната яма

    Коментиран от #41

    12:46 10.08.2026

  • 6 Орк

    25 2 Отговор
    Пак ли Путин???

    Коментиран от #12

    12:46 10.08.2026

  • 7 Царевични зърна

    24 0 Отговор
    Люспи от чушки, семки от диня.... ХА ХА ХХХАААА

    12:48 10.08.2026

  • 8 нали затова се нарича ЛАЙНОМОРИЕ

    43 0 Отговор
    в българския си участък

    12:49 10.08.2026

  • 9 НЕ СИН ФЛАГ

    40 0 Отговор
    АМИ КАФЯВ ЗА НАШЕТО Л@ЙНОМОРИЕ.
    ТЕЗИ ТАРАТОРИ ЗА 10 € МНОГО ОЦВЕТЯВАТ.

    12:50 10.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Заедно

    8 1 Отговор

    До коментар #6 от "Орк":

    с Радев.

    12:52 10.08.2026

  • 13 Историк

    12 14 Отговор
    Не вярвайте на фейкове! Това беше възможно само при лошия стопанин - комунистическата държава! Сега е частно и всеки частник се самоконтролира!

    Коментиран от #19, #35

    12:55 10.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Сивриев

    24 0 Отговор
    Нормално.Това е бонус за туристите. Ще се върнат очаровани по родните си места...

    12:57 10.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Цвете

    7 0 Отговор
    🪆🚔🍌🫵🤦‍♂️👏👍

    12:59 10.08.2026

  • 19 Абе

    14 0 Отговор

    До коментар #13 от "Историк":

    Динев, ти ли си?

    13:00 10.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Няма Случайни

    20 0 Отговор
    неща при В и К. И затова се казва лайноморие... Така е и във Варна от дълги години започнало при Портних - 2 мандата грабежи на Гражданите от Банкя... опитаха се и при новия да продължат, но след сигнали на 112 пак опитват, но по - рядко и то нощем!

    13:02 10.08.2026

  • 22 Боже милостиви

    24 1 Отговор
    Егати смешката.
    Държавата издала акт на себе си.
    Държавата ще плати глоба на себе си.
    Държавата издава предписание на себе си.

    Коментиран от #40

    13:02 10.08.2026

  • 23 ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГАВНА

    13 1 Отговор
    ОТ УКРАИНКИ ОТ ПОЛЯКИНИ ОТ РЪМЪНКИ СРЪБКИ ЗАПАДНАЛИ ЮРОПЕЙЦИ. МЕШАНА СКАРА ОТГАВНАИ ПИКНЯ...... БАНГАРАНГААААА..

    13:12 10.08.2026

  • 24 Да, да

    6 0 Отговор
    Да вземе да завърти и къде слънчака, за разкош!

    Коментиран от #33

    13:18 10.08.2026

  • 25 Пенкелер

    18 0 Отговор
    Официално да се въведе кафяв флаг, а новото лого на морския туризъм да бъде кафява розичк💩!

    13:20 10.08.2026

  • 26 Кафява акула

    16 0 Отговор
    Оня Алибегов ли беше, до вчера обясняваше, че всичко е ток 🤣

    13:20 10.08.2026

  • 27 чико

    15 0 Отговор
    Фекалиите са на Алибегов!!!

    13:28 10.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Квадрат13

    12 1 Отговор
    Това си е нормално за нашето бетономорие. Хубаво е че няма следи от таратор, защото е много ценен и е само 10 евро чашата. Многобройните туристи ще се изпотрепят да си поръчат.

    13:43 10.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ...

    11 1 Отговор
    няма никаква авария! на всичките ни курорти нощем мръсния канал се изхвърля до брега и това после помага за по-плътен тен 😉

    13:45 10.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Квадрат 13

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Да, да":

    То там нищо не им липсва. Фекалии има достатъчно.

    13:46 10.08.2026

  • 34 европиец

    7 0 Отговор
    Това е невъзможно .Ние сме в ЕС , в евро , в клуба на богатите .Не може да има такива неща .Тук вече са само синьо небе , пеперуди , чиста вода , здравословна храна

    Коментиран от #39

    13:48 10.08.2026

  • 35 Погнусна история

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Историк":

    А тези частници са комунисти

    13:49 10.08.2026

  • 36 Янко

    8 0 Отговор
    При нас има услуга две в едно .Влизаш в морето и излизаш с тен без да си се пекал на слънце.Лошо ли е.

    13:56 10.08.2026

  • 37 Хвала

    1 0 Отговор
    на нашто лайноморие....

    14:00 10.08.2026

  • 38 Бай онзи

    1 0 Отговор
    През 1988 г бяхме на почивка в Св.Влас и тогава имаше тръба с обратни води ,която се излизаше в морето на 40-50 метра навътре.На централния плаж.На третия ден децата бяха целите в пъпки.Напуснахме и повече не сме стъпили там.Тогава беше едно село,без нито една кооперация.Сега гледам в гугъла,станало е бетонна джунгла!

    14:17 10.08.2026

  • 39 Бай онзи

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "европиец":

    И платноходките на Боко.

    14:21 10.08.2026

  • 40 Глобата ще платим всички ние

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Боже милостиви":

    данъкоплатците. Както и последствията... Но както обясни Алибегов, нещата се преекспонират нарочно, нашата туристическа услуга е много по-качествена от тази в Гърция и Италия взети заедно!!!

    14:44 10.08.2026

  • 41 Kaлпазанин

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сефте":

    И затова му викат ,черно

    15:57 10.08.2026

  • 42 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Ежте таратор и банани

    15:57 10.08.2026

  • 43 Анонимен

    0 0 Отговор
    По голяма реклама не е възможна.Заповядайте и добре дошли в нашата действителност изградена с наши,родни материали.

    16:26 10.08.2026

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