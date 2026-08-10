Реклама на родния туризъм: Фекални води се изляха на централния плаж в Свети Влас

РИОСВ – Бургас ще състави акт на ВиК – Бургас за нерегламентирано заустване на непречистени отпадъчни води в Черно море при централния плаж в Свети Влас.

Нарушението е установено при извънредна проверка след сигнал за изтичане на фекални води, предава БНТ.

На място експертите са открили бетонов колектор с нарушена на места цялост, от който са изтичали води с вид и мирис на битово-фекални отпадъчни води. На изхода му е имало санитарни материали, а морската вода в района е била мътна, с жълто-кафяво оцветяване и видимо замърсена.

Проверката е установила, че колекторът е авариен преливник на канално-помпената станция "Свети Влас". В събота заради неизправност в автоматизираното управление на помпите станцията временно е спряла работа. В резултат отпадъчните води са прелели през аварийния преливник и непречистени са достигнали до морето.

От ВиК са преминали към ръчно управление на помпите до отстраняване на повредата. РИОСВ е издала предписание за незабавно привеждане на съоръжението в нормално експлоатационно състояние.

Заради допуснатото замърсяване на ВиК – Бургас ще бъде съставен акт за административно нарушение.

През почивните дни екоинспекцията е проверила и други сигнали по Южното Черноморие. В Свети Влас е подаден сигнал за неприятна миризма и предполагаемо изтичане на фекални води от изгребна яма, който е препратен към Община Несебър.

Вчера е получен и сигнал за мазут на плажа на ММЦ – Приморско. На концесионера е разпоредено замърсяването да бъде почистено изцяло.