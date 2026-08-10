Реклама на родния туризъм: Фекални води се изляха на централния плаж в Свети Влас

РИОСВ – Бургас ще състави акт на ВиК – Бургас за нерегламентирано заустване на непречистени отпадъчни води в Черно море при централния плаж в Свети Влас.
Нарушението е установено при извънредна проверка след сигнал за изтичане на фекални води, предава БНТ.
На място експертите са открили бетонов колектор с нарушена на места цялост, от който са изтичали води с вид и мирис на битово-фекални отпадъчни води. На изхода му е имало санитарни материали, а морската вода в района е била мътна, с жълто-кафяво оцветяване и видимо замърсена.
Проверката е установила, че колекторът е авариен преливник на канално-помпената станция "Свети Влас". В събота заради неизправност в автоматизираното управление на помпите станцията временно е спряла работа. В резултат отпадъчните води са прелели през аварийния преливник и непречистени са достигнали до морето.
От ВиК са преминали към ръчно управление на помпите до отстраняване на повредата. РИОСВ е издала предписание за незабавно привеждане на съоръжението в нормално експлоатационно състояние.
Заради допуснатото замърсяване на ВиК – Бургас ще бъде съставен акт за административно нарушение.
През почивните дни екоинспекцията е проверила и други сигнали по Южното Черноморие. В Свети Влас е подаден сигнал за неприятна миризма и предполагаемо изтичане на фекални води от изгребна яма, който е препратен към Община Несебър.
Вчера е получен и сигнал за мазут на плажа на ММЦ – Приморско. На концесионера е разпоредено замърсяването да бъде почистено изцяло.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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4 Няма Друг Начин !
Имунитет !
12:42 10.08.2026
5 Сефте
Коментиран от #41
12:46 10.08.2026
6 Орк
Коментиран от #12
12:46 10.08.2026
7 Царевични зърна
12:48 10.08.2026
8 нали затова се нарича ЛАЙНОМОРИЕ
12:49 10.08.2026
9 НЕ СИН ФЛАГ
ТЕЗИ ТАРАТОРИ ЗА 10 € МНОГО ОЦВЕТЯВАТ.
12:50 10.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Заедно
До коментар #6 от "Орк":с Радев.
12:52 10.08.2026
13 Историк
Коментиран от #19, #35
12:55 10.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Сивриев
12:57 10.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Цвете
12:59 10.08.2026
19 Абе
До коментар #13 от "Историк":Динев, ти ли си?
13:00 10.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Няма Случайни
13:02 10.08.2026
22 Боже милостиви
Държавата издала акт на себе си.
Държавата ще плати глоба на себе си.
Държавата издава предписание на себе си.
Коментиран от #40
13:02 10.08.2026
23 ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГАВНА
13:12 10.08.2026
24 Да, да
Коментиран от #33
13:18 10.08.2026
25 Пенкелер
13:20 10.08.2026
26 Кафява акула
13:20 10.08.2026
27 чико
13:28 10.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Квадрат13
13:43 10.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 ...
13:45 10.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Квадрат 13
До коментар #24 от "Да, да":То там нищо не им липсва. Фекалии има достатъчно.
13:46 10.08.2026
34 европиец
Коментиран от #39
13:48 10.08.2026
35 Погнусна история
До коментар #13 от "Историк":А тези частници са комунисти
13:49 10.08.2026
36 Янко
13:56 10.08.2026
37 Хвала
14:00 10.08.2026
38 Бай онзи
14:17 10.08.2026
39 Бай онзи
До коментар #34 от "европиец":И платноходките на Боко.
14:21 10.08.2026
40 Глобата ще платим всички ние
До коментар #22 от "Боже милостиви":данъкоплатците. Както и последствията... Но както обясни Алибегов, нещата се преекспонират нарочно, нашата туристическа услуга е много по-качествена от тази в Гърция и Италия взети заедно!!!
14:44 10.08.2026
41 Kaлпазанин
До коментар #5 от "Сефте":И затова му викат ,черно
15:57 10.08.2026
42 Kaлпазанин
15:57 10.08.2026
43 Анонимен
16:26 10.08.2026