Обидиха Меган Маркъл в Австралия

Меган Маркъл стана обект на подигравки и обидни коментари в Австралия още преди излъчването на специалното ѝ участие в местното издание на кулинарното риалити „Мастършеф“.
Херцогинята на Съсекс се появява като гост в епизод, заснет през април по време на посещението ѝ в страната заедно с принц Хари. След разпространяването на първите кадри от предаването обаче социалните мрежи бяха залети от критики към поведението ѝ.
Някои потребители определиха представянето на Меган като „неловко“, „неестествено“ и „смущаващо“. Други я обвиниха, че се опитва да изглежда непринудена, но думите и жестовете ѝ звучат предварително подготвени. Подигравки предизвика и изказването ѝ, че готвенето е един от нейните „езици на любовта“.
В епизода Меган разговаря с участниците, разглежда приготвените ястия и споделя съвети за използването на ядливи цветя, които нарича „цветни пръски“. Тя разкрива още, че децата ѝ – принц Арчи и принцеса Лилибет – обичат да ядат брюкселско зеле.
Допълнително напрежение предизвика начинът, по който бившата актриса беше представена в предаването. В рекламния клип водещата По Лин Йоу я обявява като „херцогинята на Съсекс Меган Маркъл“. Според австралийски медии екипът на Меган предварително настоявал да не бъдат използвани определения като „кралска особа“.
Появиха се твърдения, че Маркъл и представителите ѝ са останали недоволни от представянето. Източник, близък до херцогинята, обаче отхвърли информацията и заяви пред списание People, че тя е прекарала чудесно по време на снимките и е имала отлични отношения с журито, участниците и продукционния екип.
Съдиите в предаването също описаха Меган като топла и ангажирана гостенка, която проявявала искрен интерес към историите на състезателите. Според тях атмосферата на снимачната площадка била позитивна, а участниците били развълнувани от неочакваната ѝ поява.
Това не е първият случай, в който Меган Маркъл се сблъсква с остри реакции в Австралия. По време на посещението си през април тя беше осмяна и заради молбата хората да я наричат просто „Мег“, докато критиците определяха пътуването ѝ с принц Хари като „фалшиво кралско турне“.
Самата Меган заяви пред австралийски ученици, че в продължение на десет години е била подлагана на постоянен тормоз и атаки в интернет. Тя се определи като „най-троления човек в света“ и призова младите хора да бъдат по-внимателни с езика, който използват онлайн.
Меган и Хари се отказаха от задълженията си като работещи членове на британското кралско семейство през 2020 г. и се преместиха в Съединените щати. Двамата запазиха титлите херцог и херцогиня на Съсекс, но вече не използват обръщението „техни кралски височества“ при официалните си публични ангажименти.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 kоkорчо 💋🍌
щото ако не, заглавието трябва да е
Подиграха Меган Маркъл в Австралия
09:20 24.07.2026
2 1488
09:20 24.07.2026
3 kоkорчо 💋🍌
Коментиран от #6
09:21 24.07.2026
4 Боздуган
- Nе съм вред, yet.
09:23 24.07.2026
5 инженер по отпадъците
Коментиран от #16
09:24 24.07.2026
6 хехе
До коментар #3 от "kоkорчо 💋🍌":тя си мечтае някой да я обижда по няколко пъти на ден.
09:24 24.07.2026
7 шон дизел
09:26 24.07.2026
8 Дзак
09:26 24.07.2026
9 А аз
Коментиран от #10
09:26 24.07.2026
10 Анонимен
До коментар #9 от "А аз":Обърни се към някоя мющерия!
Коментиран от #14
09:28 24.07.2026
11 Бай той Толстой
09:29 24.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Хм.....
Коментиран от #20
09:30 24.07.2026
14 Ах , Ах...
До коментар #10 от "Анонимен":Вашата агресия ме възбуди! Бих обърнал внимание на вашата мющерия!
09:32 24.07.2026
15 СМЕХОРИИ
09:33 24.07.2026
16 Дзак
До коментар #5 от "инженер по отпадъците":Май не се връзват някои интриги!
09:36 24.07.2026
17 глоги
09:38 24.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Нига, нига, нига, нига...
09:52 24.07.2026
20 праджола
До коментар #13 от "Хм.....":ат коркодил?
10:17 24.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Пак засегната
11:04 24.07.2026