Обидиха Меган Маркъл в Австралия

Меган Маркъл стана обект на подигравки и обидни коментари в Австралия още преди излъчването на специалното ѝ участие в местното издание на кулинарното риалити „Мастършеф“.

Херцогинята на Съсекс се появява като гост в епизод, заснет през април по време на посещението ѝ в страната заедно с принц Хари. След разпространяването на първите кадри от предаването обаче социалните мрежи бяха залети от критики към поведението ѝ.

Някои потребители определиха представянето на Меган като „неловко“, „неестествено“ и „смущаващо“. Други я обвиниха, че се опитва да изглежда непринудена, но думите и жестовете ѝ звучат предварително подготвени. Подигравки предизвика и изказването ѝ, че готвенето е един от нейните „езици на любовта“.

В епизода Меган разговаря с участниците, разглежда приготвените ястия и споделя съвети за използването на ядливи цветя, които нарича „цветни пръски“. Тя разкрива още, че децата ѝ – принц Арчи и принцеса Лилибет – обичат да ядат брюкселско зеле.

Допълнително напрежение предизвика начинът, по който бившата актриса беше представена в предаването. В рекламния клип водещата По Лин Йоу я обявява като „херцогинята на Съсекс Меган Маркъл“. Според австралийски медии екипът на Меган предварително настоявал да не бъдат използвани определения като „кралска особа“.

Появиха се твърдения, че Маркъл и представителите ѝ са останали недоволни от представянето. Източник, близък до херцогинята, обаче отхвърли информацията и заяви пред списание People, че тя е прекарала чудесно по време на снимките и е имала отлични отношения с журито, участниците и продукционния екип.

Съдиите в предаването също описаха Меган като топла и ангажирана гостенка, която проявявала искрен интерес към историите на състезателите. Според тях атмосферата на снимачната площадка била позитивна, а участниците били развълнувани от неочакваната ѝ поява.

Това не е първият случай, в който Меган Маркъл се сблъсква с остри реакции в Австралия. По време на посещението си през април тя беше осмяна и заради молбата хората да я наричат просто „Мег“, докато критиците определяха пътуването ѝ с принц Хари като „фалшиво кралско турне“.

Самата Меган заяви пред австралийски ученици, че в продължение на десет години е била подлагана на постоянен тормоз и атаки в интернет. Тя се определи като „най-троления човек в света“ и призова младите хора да бъдат по-внимателни с езика, който използват онлайн.

Меган и Хари се отказаха от задълженията си като работещи членове на британското кралско семейство през 2020 г. и се преместиха в Съединените щати. Двамата запазиха титлите херцог и херцогиня на Съсекс, но вече не използват обръщението „техни кралски височества“ при официалните си публични ангажименти.