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Обидиха Меган Маркъл в Австралия

Обидиха Меган Маркъл в Австралия

24 Юли, 2026 09:18 1 296 22

  • меган маркъл-
  • мастършеф-
  • обиди-
  • критики-
  • австралия

Появата на херцогинята на Съсекс в местното издание на „Мастършеф“ предизвика остри реакции, а част от зрителите я определиха като „неестествена“ и „неловка“

Обидиха Меган Маркъл в Австралия - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Меган Маркъл стана обект на подигравки и обидни коментари в Австралия още преди излъчването на специалното ѝ участие в местното издание на кулинарното риалити „Мастършеф“.

Херцогинята на Съсекс се появява като гост в епизод, заснет през април по време на посещението ѝ в страната заедно с принц Хари. След разпространяването на първите кадри от предаването обаче социалните мрежи бяха залети от критики към поведението ѝ.

Някои потребители определиха представянето на Меган като „неловко“, „неестествено“ и „смущаващо“. Други я обвиниха, че се опитва да изглежда непринудена, но думите и жестовете ѝ звучат предварително подготвени. Подигравки предизвика и изказването ѝ, че готвенето е един от нейните „езици на любовта“.

В епизода Меган разговаря с участниците, разглежда приготвените ястия и споделя съвети за използването на ядливи цветя, които нарича „цветни пръски“. Тя разкрива още, че децата ѝ – принц Арчи и принцеса Лилибет – обичат да ядат брюкселско зеле.

Допълнително напрежение предизвика начинът, по който бившата актриса беше представена в предаването. В рекламния клип водещата По Лин Йоу я обявява като „херцогинята на Съсекс Меган Маркъл“. Според австралийски медии екипът на Меган предварително настоявал да не бъдат използвани определения като „кралска особа“.

Появиха се твърдения, че Маркъл и представителите ѝ са останали недоволни от представянето. Източник, близък до херцогинята, обаче отхвърли информацията и заяви пред списание People, че тя е прекарала чудесно по време на снимките и е имала отлични отношения с журито, участниците и продукционния екип.

Съдиите в предаването също описаха Меган като топла и ангажирана гостенка, която проявявала искрен интерес към историите на състезателите. Според тях атмосферата на снимачната площадка била позитивна, а участниците били развълнувани от неочакваната ѝ поява.

Това не е първият случай, в който Меган Маркъл се сблъсква с остри реакции в Австралия. По време на посещението си през април тя беше осмяна и заради молбата хората да я наричат просто „Мег“, докато критиците определяха пътуването ѝ с принц Хари като „фалшиво кралско турне“.

Самата Меган заяви пред австралийски ученици, че в продължение на десет години е била подлагана на постоянен тормоз и атаки в интернет. Тя се определи като „най-троления човек в света“ и призова младите хора да бъдат по-внимателни с езика, който използват онлайн.

Меган и Хари се отказаха от задълженията си като работещи членове на британското кралско семейство през 2020 г. и се преместиха в Съединените щати. Двамата запазиха титлите херцог и херцогиня на Съсекс, но вече не използват обръщението „техни кралски височества“ при официалните си публични ангажименти.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 kоkорчо 💋🍌

    11 1 Отговор
    а тя обиди ли се
    щото ако не, заглавието трябва да е

    Подиграха Меган Маркъл в Австралия

    09:20 24.07.2026

  • 2 1488

    10 0 Отговор
    само не разбрах кой са обидили като тя не се е обидила

    09:20 24.07.2026

  • 3 kоkорчо 💋🍌

    6 3 Отговор
    аз пък венелина я псувам всеки ден ама тя не ме чете

    Коментиран от #6

    09:21 24.07.2026

  • 4 Боздуган

    3 0 Отговор
    мегън Маркъл:
    - Nе съм вред, yet.

    09:23 24.07.2026

  • 5 инженер по отпадъците

    3 3 Отговор
    Всички, които ме обиждат, ги пращам там, откъдето са излезли!🖕

    Коментиран от #16

    09:24 24.07.2026

  • 6 хехе

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "kоkорчо 💋🍌":

    тя си мечтае някой да я обижда по няколко пъти на ден.

    09:24 24.07.2026

  • 7 шон дизел

    0 0 Отговор
    може ли и аз?

    09:26 24.07.2026

  • 8 Дзак

    6 1 Отговор
    Много хора страдат от вътрешни противоречия. Поради това избиват като тормозят когото си набележат. Най-лесно анонимно!

    09:26 24.07.2026

  • 9 А аз

    4 1 Отговор
    Отказвам!!! Няма да я обидя нито пред нея, нито зад нея, нито там, откъдето говори!!!

    Коментиран от #10

    09:26 24.07.2026

  • 10 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "А аз":

    Обърни се към някоя мющерия!

    Коментиран от #14

    09:28 24.07.2026

  • 11 Бай той Толстой

    8 1 Отговор
    С това брюкселско зеле са опърдяли двореца.

    09:29 24.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Хм.....

    4 2 Отговор
    Австралийците ядат всякакви гадости, като кенгура, крокодили, и щрауси! Пробвал съм - нито едно не струва!

    Коментиран от #20

    09:30 24.07.2026

  • 14 Ах , Ах...

    0 3 Отговор

    До коментар #10 от "Анонимен":

    Вашата агресия ме възбуди! Бих обърнал внимание на вашата мющерия!

    09:32 24.07.2026

  • 15 СМЕХОРИИ

    8 0 Отговор
    Ами кой я познава нея там...просто нахална брикетка

    09:33 24.07.2026

  • 16 Дзак

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "инженер по отпадъците":

    Май не се връзват някои интриги!

    09:36 24.07.2026

  • 17 глоги

    0 3 Отговор
    Херцогинята на Съсекс се появява като гостЕНКА в епизод, заснет през МЕСЕЦ април

    09:38 24.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Нига, нига, нига, нига...

    1 1 Отговор
    ...нига, нига...

    09:52 24.07.2026

  • 20 праджола

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Хм.....":

    ат коркодил?

    10:17 24.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Пак засегната

    1 0 Отговор
    Как не можаха да я оценят нито англичаните, нито двореца, нито медии, нито баща, нито организации в които се натъпка. Ясно като бял ден. Защото е въздух под налягане. Високо мнение за себе си, обаче без покритие. Малко смирение, много фукане и успя за кратко време да разтури цяло семейство. Въшката като се наяде, излиза на челото.

    11:04 24.07.2026