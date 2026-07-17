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108 години от екзекуцията на Романови: Черната нощ, която промени Русия

108 години от екзекуцията на Романови: Черната нощ, която промени Русия

17 Юли, 2026 12:17 1 393 36

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  • екатеринбург-
  • екзекуция

Исторически детайли за жестокия разстрел на император Николай II и семейството му в Екатеринбург

108 години от екзекуцията на Романови: Черната нощ, която промени Русия - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На днешната дата – 17 юли – се навършват точно 108 години от едно от най-кървавите и повратни събития в съвременната световна история. В ранните часове на 17 юли 1918 г. в мазето на Ипатиевата къща в Екатеринбург болшевиките брутално екзекутират последната руска императорска династия Романови. С това се слага окончателен край на тривековното управление на царската фамилия.

Предисторията и затворът на "специалното предназначение"

След принудителната абдикация на цар Николай II през март 1917 г., временното правителство поставя семейството под домашен арест. Ситуацията обаче рязко се влошава, когато Владимир Ленин и болшевиките влизат във властта. Семейството е преместено в Екатеринбург, в сграда, цинично наречена „Къща със специално предназначение“.

108 години от екзекуцията на Романови: Черната нощ, която промени Русия
Снимкa: Shutterstock

Около 2:00 часа през нощта на 17 юли, комендантът Яков Юровски събужда личния лекар на фамилията, за да вдигне спящите затворници. Извинението било, че в града цари хаос и заради тяхната безопасност трябва да бъдат свалени в полусутеренно помещение. Историческите хроники на Britannica разкриват, че болшевиките са се опасявали от настъпващите антиболшевишки (Бели) сили, които е можело да освободят царя.

Хаосът на екзекуцията и скъпоценните „брони“

В мазето са свалени Николай II, съпругата му Александра Фьодоровна, петте им деца (Олга, Татяна, Мария, Анастасия и Алексей), както и четирима верни служители, избрали да останат с тях докрай. Донесени са два стола за болния престолонаследник Алексей и за царицата.

Вместо камион за преместване, в стаята нахлува екзекуционен отряд. Юровски прочита на глас смъртната присъда и веднага започва масов разстрел. Историческите източници описват сцената като абсолютен и кървав хаос. Стрелбата продължава над 10 минути заради гъстия дим от барута в тясното пространство.

Любопитен и трагичен детайл е, че дъщерите на царя не умират веднага от куршумите. Причината е, че в корсетите на дрехите им са били зашити над килограм и половина скъпоценни камъни и диаманти, скрити за евентуално бъдещо изгнание. Тези бижута са подействали като истински бронежилетки и са отразявали куршумите, което принудило палачите да използват щикове и приклади, за да довършат пъкленото дело.

Прикриването на следите и развенчаните митове

След убийството телата са осакатени, залети с киселина, изгорени и заровени в тайна плитка яма в гората, за да се предотврати превръщането на мястото в обект на поклонение. Поради секретността на съветския режим, десетилетия наред се разпространяваха легенди, че най-малката дъщеря Анастасия е оцеляла.

Всички митове обаче бяха окончателно погребани. През 1991 г. останките на по-голямата част от семейството бяха ексхумирани и идентифицирани чрез ДНК тестове. През 2007 г. бяха открити и липсващите останки на царевича Алексей и Мария. Днес цялото семейство е канонизирано от Руската православна църква като мъченици, а костите им почиват в Петропавловския събор в Санкт Петербург.

108 години от екзекуцията на Романови: Черната нощ, която промени Русия
Снимкa: Shutterstock


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 604

    26 24 Отговор
    Намерихте по кой да жалите....лол добрите царчета феодали, га народа си е ядял гъона на обувките и ровел земята с голи ръце!

    12:20 17.07.2026

  • 2 Жалко, че

    23 23 Отговор
    нашите комунисти са били прекалено хуманни и не са пречукали Симеончо, сестра му и майка им след 09.09

    Коментиран от #6, #35, #36

    12:22 17.07.2026

  • 3 Ватнишки драми

    8 22 Отговор
    Това нас нормалните не ни интересува.

    Коментиран от #26, #30

    12:23 17.07.2026

  • 4 Историк

    15 21 Отговор
    Днешната московскя Русия е една майданаджийска, незаконна терористична хунта!

    12:23 17.07.2026

  • 5 Последния Софиянец

    9 5 Отговор
    Хазарите си отмъстиха че бяха изгонени от Русия.

    12:24 17.07.2026

  • 6 Реалист

    18 15 Отговор

    До коментар #2 от "Жалко, че":

    Жалко че царете са били толкова хуманни и не са пречуквали комунистите, както те са пречуквали хора за нищо.
    Сталин само някакйв затвор за тераризъм. Ако него и Ленин и останалата жидо-чекистка шайка ги бяха избили, днес светът щеше да е мерен.

    Коментиран от #14, #20

    12:25 17.07.2026

  • 7 койдазнай

    17 9 Отговор
    Евреите унищожиха Руската Империя, след това унищожиха СССР.
    Познайте какво следва!

    12:26 17.07.2026

  • 8 ЧеБурашка

    15 14 Отговор
    Наистина я променя.
    След това Йосиф Висарионович превръща изостаналата аграрна Русия в свъхдържава...

    12:26 17.07.2026

  • 9 Хазарите

    14 1 Отговор
    Яков Юровски познайте какъв е!?

    12:26 17.07.2026

  • 10 Сандо

    12 4 Отговор
    Това е нещо нормално при аристокрацията когато един род извоюва властта от друг.Има и много други случаи, когато цели родове са избивани по различни поводи.

    Коментиран от #31

    12:27 17.07.2026

  • 11 Руски традиции

    9 14 Отговор
    Да се готви ботокса.

    12:27 17.07.2026

  • 12 Мечтател

    17 9 Отговор
    Мечтая си за една такава нощ сега в България и онези там тикви, прасета и прочие да изчезнат завинаги заедно с цялото си обкръжение.

    12:27 17.07.2026

  • 13 Така се прави

    6 16 Отговор
    Комунистите са били свестни хора.

    12:28 17.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Куха британика

    13 4 Отговор
    От Британика ли пропаднахте да издирвате руска история? Историята ви е доста изкривена, дори изопачено, няма да коментирам еврейската банда избила семейството.

    12:30 17.07.2026

  • 16 Механик

    11 10 Отговор
    A стига сте ронили крокодилски сълзи на чужди гробове.
    На трети юни не видях и ред за това, че Иван Шишман е бил убит (обезглавен).
    Смеете се на руснаците, че били крепостни селяни. А кой ги държа крепостни? Нали същите тия царе и тогавашните помешчици (наричани сега "бизнесмени").
    Никога нищо не се е променяло! Винаги е едно и също. Едни са с мед намазани и безчинстват, а други бъхтят до гроб, гладни, жадни и болни.
    И няма значение кой век е и как ги наричат.

    Коментиран от #18

    12:30 17.07.2026

  • 17 Жалко,че

    7 11 Отговор
    Царство България на Борис Трети не са пречукали всички шумкари, мандраджии и фамилиите им до крак.

    Коментиран от #22, #23

    12:30 17.07.2026

  • 18 Преди руснаците бяха крепостни

    6 9 Отговор

    До коментар #16 от "Механик":

    Сега са роби.Робе...

    Коментиран от #28

    12:32 17.07.2026

  • 19 Михаил Косигин

    5 13 Отговор
    министър председател на Съветския съюююююз е престонаследника Михаил цеаревич
    Цялото семейство е скрито от Сталин и е останало живо. Жените и царкинята са в манастир, а царят в по късни години се е срещал със Сталин. Убитите са били подставени лица.

    Коментиран от #27

    12:34 17.07.2026

  • 20 604

    2 4 Отговор

    До коментар #6 от "Реалист":

    Ако беше така..сега още щеше да си крепостен...

    12:34 17.07.2026

  • 21 604

    6 2 Отговор
    Болшевиките винаги идват накрая ве алоуу, щот винаги се появяват в резултат на народен глад, мизерия и смърт!

    12:36 17.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Е опитали са, ама

    6 3 Отговор

    До коментар #17 от "Жалко,че":

    после Филов и Кирчо Сакса са увиснали на въжето за тези работи. Като цяло царството е било управлявано от неможачи загубили 3 войни

    12:46 17.07.2026

  • 24 молко

    9 4 Отговор
    Ленин и троцкистите са били истинска чума.

    12:48 17.07.2026

  • 25 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 2 Отговор
    ПОСЛЕДНИЯ РУСКИ ИМПЕРАТОР Е ИМАЛ ПОД 5% РУСКА КРЪВ .... ПОЧТИ ГЕРМАНЕЦ ОТ САКСКОБУРГОТА
    .....
    СРАВНЕТЕ С ПЪРВИЯ РУСКИ ИМПЕРАТОР - 50% БЪЛГАРСКА И 50% РУСКА КРЪВ - МАЙКА МУ Е ОТ ВОЛЖКИТЕ БЪЛГАРИ НАРИШКИНА - ОТ РОДА НА НАРИШКО - МОРДКА КУБРАТ:)

    12:48 17.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Има истина....

    5 1 Отговор

    До коментар #19 от "Михаил Косигин":

    в това ,което сте написали !
    Това пише в разсекретените документи на КГБ в книгите на Игор Бунич !

    12:52 17.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 смях в залата

    4 4 Отговор
    И сега в техните дворци се настани путин

    12:57 17.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Христо

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "Сандо":

    Чел съм, че английският кралски двор има пръст в избиването на царското семейство, след като първо им отказват да ги приемат като изгнаници въпреки близкото им кръвно родство. Със смъртта им милиарди руски активи в пари и злато в английски банки си остават там...

    Коментиран от #33

    13:12 17.07.2026

  • 32 Некой си

    2 1 Отговор
    Не мога да разбера жълтопаветната сган защо реве и се държи шизофренично, като хленчи за Романови и вряска в защита на евреите.
    Ленин, Троцки и 95% от членовете на ЦК на КПСС до 1930 година са евреи.
    Ленин и кликата му са обучени и финансирани от анлийски и основно немски евреи, чиято съвсем официална цел е била да унищожат руската империя.
    Всички трудови и концентрационни лагери в СССР до 1950 година са ръководени от евреи, повечето от които не са родени в Русия.

    13:26 17.07.2026

  • 33 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "Христо":

    РУСКИЯ ИМПЕРАТОР И КРАЛ ДЖОРДЖ СА ПЪРВИ БРАТОВЧЕДИ :)
    ОТ РОДА САКСКОБУРГОТА - ИМАТ СНИМКИ ЗАЕДНО - КАТО ДВЕ КАПКИ ВОДА

    Коментиран от #34

    13:32 17.07.2026

  • 34 🦁ЩЩД🦁

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Руският император Николай II е най-големия глупак,управлявал Русия.Каква работа е имала Руската империя в Първата световна воина.Никаква.Бият се Германия у Австро Унгария срещу Франция и Англия.Но точно по тая Кобургготска братовчедска линия Русия е натикана във войната.

    13:42 17.07.2026

  • 35 И видя

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Жалко, че":

    Последствията от тази погрешна хуманност, нали - цели 50 години по-късно, този мурдар се върна, съсипа страната, предаде ни пак на западните си роднини, изсече гората и окраде каквото може и с огромната си наглост, дори съди България, че малко му било заграбеното!
    Та, дали не са направили добре болшевиките, а?

    14:02 17.07.2026

  • 36 тогава

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Жалко, че":

    малките тогава Симеон и сестра му е нямало защо да бъдат убити, а майка им е била обичана от народа, застъпваща се пред БорисIII срещу всяко насилие и война в страната. За разлика от Филов, Кирил Сакскобурготски е убит по измислени обвинения, вменени му без възможост да се защити пред съда, с най-голямо негово "престъпление", че бил бонвиван. Обаче като принц Кирил са избили множества невинни, повечето от будната ни интелигенция или елита на народа...!!!

    14:07 17.07.2026