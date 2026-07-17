108 години от екзекуцията на Романови: Черната нощ, която промени Русия

На днешната дата – 17 юли – се навършват точно 108 години от едно от най-кървавите и повратни събития в съвременната световна история. В ранните часове на 17 юли 1918 г. в мазето на Ипатиевата къща в Екатеринбург болшевиките брутално екзекутират последната руска императорска династия Романови. С това се слага окончателен край на тривековното управление на царската фамилия.
Предисторията и затворът на "специалното предназначение"
След принудителната абдикация на цар Николай II през март 1917 г., временното правителство поставя семейството под домашен арест. Ситуацията обаче рязко се влошава, когато Владимир Ленин и болшевиките влизат във властта. Семейството е преместено в Екатеринбург, в сграда, цинично наречена „Къща със специално предназначение“.
Около 2:00 часа през нощта на 17 юли, комендантът Яков Юровски събужда личния лекар на фамилията, за да вдигне спящите затворници. Извинението било, че в града цари хаос и заради тяхната безопасност трябва да бъдат свалени в полусутеренно помещение. Историческите хроники на Britannica разкриват, че болшевиките са се опасявали от настъпващите антиболшевишки (Бели) сили, които е можело да освободят царя.
Хаосът на екзекуцията и скъпоценните „брони“
В мазето са свалени Николай II, съпругата му Александра Фьодоровна, петте им деца (Олга, Татяна, Мария, Анастасия и Алексей), както и четирима верни служители, избрали да останат с тях докрай. Донесени са два стола за болния престолонаследник Алексей и за царицата.
Вместо камион за преместване, в стаята нахлува екзекуционен отряд. Юровски прочита на глас смъртната присъда и веднага започва масов разстрел. Историческите източници описват сцената като абсолютен и кървав хаос. Стрелбата продължава над 10 минути заради гъстия дим от барута в тясното пространство.
Любопитен и трагичен детайл е, че дъщерите на царя не умират веднага от куршумите. Причината е, че в корсетите на дрехите им са били зашити над килограм и половина скъпоценни камъни и диаманти, скрити за евентуално бъдещо изгнание. Тези бижута са подействали като истински бронежилетки и са отразявали куршумите, което принудило палачите да използват щикове и приклади, за да довършат пъкленото дело.
Прикриването на следите и развенчаните митове
След убийството телата са осакатени, залети с киселина, изгорени и заровени в тайна плитка яма в гората, за да се предотврати превръщането на мястото в обект на поклонение. Поради секретността на съветския режим, десетилетия наред се разпространяваха легенди, че най-малката дъщеря Анастасия е оцеляла.
Всички митове обаче бяха окончателно погребани. През 1991 г. останките на по-голямата част от семейството бяха ексхумирани и идентифицирани чрез ДНК тестове. През 2007 г. бяха открити и липсващите останки на царевича Алексей и Мария. Днес цялото семейство е канонизирано от Руската православна църква като мъченици, а костите им почиват в Петропавловския събор в Санкт Петербург.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 604
12:20 17.07.2026
2 Жалко, че
Коментиран от #6, #35, #36
12:22 17.07.2026
3 Ватнишки драми
Коментиран от #26, #30
12:23 17.07.2026
4 Историк
12:23 17.07.2026
5 Последния Софиянец
12:24 17.07.2026
6 Реалист
До коментар #2 от "Жалко, че":Жалко че царете са били толкова хуманни и не са пречуквали комунистите, както те са пречуквали хора за нищо.
Сталин само някакйв затвор за тераризъм. Ако него и Ленин и останалата жидо-чекистка шайка ги бяха избили, днес светът щеше да е мерен.
Коментиран от #14, #20
12:25 17.07.2026
7 койдазнай
Познайте какво следва!
12:26 17.07.2026
8 ЧеБурашка
След това Йосиф Висарионович превръща изостаналата аграрна Русия в свъхдържава...
12:26 17.07.2026
9 Хазарите
12:26 17.07.2026
10 Сандо
Коментиран от #31
12:27 17.07.2026
11 Руски традиции
12:27 17.07.2026
12 Мечтател
12:27 17.07.2026
13 Така се прави
12:28 17.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Куха британика
12:30 17.07.2026
16 Механик
На трети юни не видях и ред за това, че Иван Шишман е бил убит (обезглавен).
Смеете се на руснаците, че били крепостни селяни. А кой ги държа крепостни? Нали същите тия царе и тогавашните помешчици (наричани сега "бизнесмени").
Никога нищо не се е променяло! Винаги е едно и също. Едни са с мед намазани и безчинстват, а други бъхтят до гроб, гладни, жадни и болни.
И няма значение кой век е и как ги наричат.
Коментиран от #18
12:30 17.07.2026
17 Жалко,че
Коментиран от #22, #23
12:30 17.07.2026
18 Преди руснаците бяха крепостни
До коментар #16 от "Механик":Сега са роби.Робе...
Коментиран от #28
12:32 17.07.2026
19 Михаил Косигин
Цялото семейство е скрито от Сталин и е останало живо. Жените и царкинята са в манастир, а царят в по късни години се е срещал със Сталин. Убитите са били подставени лица.
Коментиран от #27
12:34 17.07.2026
20 604
До коментар #6 от "Реалист":Ако беше така..сега още щеше да си крепостен...
12:34 17.07.2026
21 604
12:36 17.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Е опитали са, ама
До коментар #17 от "Жалко,че":после Филов и Кирчо Сакса са увиснали на въжето за тези работи. Като цяло царството е било управлявано от неможачи загубили 3 войни
12:46 17.07.2026
24 молко
12:48 17.07.2026
25 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
СРАВНЕТЕ С ПЪРВИЯ РУСКИ ИМПЕРАТОР - 50% БЪЛГАРСКА И 50% РУСКА КРЪВ - МАЙКА МУ Е ОТ ВОЛЖКИТЕ БЪЛГАРИ НАРИШКИНА - ОТ РОДА НА НАРИШКО - МОРДКА КУБРАТ:)
12:48 17.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Има истина....
До коментар #19 от "Михаил Косигин":в това ,което сте написали !
Това пише в разсекретените документи на КГБ в книгите на Игор Бунич !
12:52 17.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 смях в залата
12:57 17.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Христо
До коментар #10 от "Сандо":Чел съм, че английският кралски двор има пръст в избиването на царското семейство, след като първо им отказват да ги приемат като изгнаници въпреки близкото им кръвно родство. Със смъртта им милиарди руски активи в пари и злато в английски банки си остават там...
Коментиран от #33
13:12 17.07.2026
32 Некой си
Ленин, Троцки и 95% от членовете на ЦК на КПСС до 1930 година са евреи.
Ленин и кликата му са обучени и финансирани от анлийски и основно немски евреи, чиято съвсем официална цел е била да унищожат руската империя.
Всички трудови и концентрационни лагери в СССР до 1950 година са ръководени от евреи, повечето от които не са родени в Русия.
13:26 17.07.2026
33 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #31 от "Христо":РУСКИЯ ИМПЕРАТОР И КРАЛ ДЖОРДЖ СА ПЪРВИ БРАТОВЧЕДИ :)
ОТ РОДА САКСКОБУРГОТА - ИМАТ СНИМКИ ЗАЕДНО - КАТО ДВЕ КАПКИ ВОДА
Коментиран от #34
13:32 17.07.2026
34 🦁ЩЩД🦁
До коментар #33 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Руският император Николай II е най-големия глупак,управлявал Русия.Каква работа е имала Руската империя в Първата световна воина.Никаква.Бият се Германия у Австро Унгария срещу Франция и Англия.Но точно по тая Кобургготска братовчедска линия Русия е натикана във войната.
13:42 17.07.2026
35 И видя
До коментар #2 от "Жалко, че":Последствията от тази погрешна хуманност, нали - цели 50 години по-късно, този мурдар се върна, съсипа страната, предаде ни пак на западните си роднини, изсече гората и окраде каквото може и с огромната си наглост, дори съди България, че малко му било заграбеното!
Та, дали не са направили добре болшевиките, а?
14:02 17.07.2026
36 тогава
До коментар #2 от "Жалко, че":малките тогава Симеон и сестра му е нямало защо да бъдат убити, а майка им е била обичана от народа, застъпваща се пред БорисIII срещу всяко насилие и война в страната. За разлика от Филов, Кирил Сакскобурготски е убит по измислени обвинения, вменени му без възможост да се защити пред съда, с най-голямо негово "престъпление", че бил бонвиван. Обаче като принц Кирил са избили множества невинни, повечето от будната ни интелигенция или елита на народа...!!!
14:07 17.07.2026