Непознатата история на Яник Синер: Как осиновеният му брат от Русия промени съдбата на световния №1

Световният номер 1 в мъжкия тенис Яник Синер е свикнал да бъде под светлините на прожекторите със своите титли от Големия шлем и феноменална игра на корта. Малцина обаче знаят, че неговият най-голям житейски стълб и „първи най-добър приятел“ е човек, който умишлено бяга от славата – неговият по-голям брат Марк (Марц).

Зад силното мъжко приятелство между двамата се крие една трогателна, малко известна и необикновена семейна драма, започнала в края на 90-те години на миналия век в далечна Русия.

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Историята ни връща в живописния регион Южен Тирол, Северна Италия. Родителите на тенисиста, Йохан и Зиглинде Синер, работят неуморно в местна ски хижа – той като готвач, тя като сервитьорка. Младото семейство мечтае за дете, но съдбата ги изправя пред тежко изпитание – медицинските прогнози са категорични, че двамата не могат да имат биологични наследници.

Вместо да се откажат, Йохан и Зиглинде решават да дарят обич на дете в нужда. През 1998 г. погледът им се насочва на изток, към сиропиталище в руския град Ростов на Дон. Там те откриват малкия Марк. Когато момченцето е едва на 9 месеца, италианската двойка преминава през тежките процедури по международно осиновяване и го отвежда в новия му дом в Алпите.

Чудото на живота: Появата на Яник

След като Марк внася радост в къщата, се случва нещо, което медицината често нарича „психологическо чудо“. Спокойствието от сбъднатата родителска мечта премахва бариерите и само две години по-късно – през август 2001 г. – Зиглинде забременява по естествен път и ражда Яник.

„Брат ми беше моят идол и първият ми най-добър приятел. Започнах да карам ски на две години и половина, просто защото виждах него на пистата и исках да бъда като него“, споделя по-късно тенисистът в редките моменти, когато повдига завесата над личния си живот.

Пожарникар и фен на Формула 1: Живот далеч от суетата

Въпреки че по-малкият му брат печели десетки милиони от наградни фондове и реклами, Марк Синер избира да остане здраво стъпил на земята в родното си място. Днес той работи като инструктор и обучител в провинциалната пожарна служба във Вилпиано, Северна Италия.

„Щастлив съм от всичко, което Яник постига, следя го всеки ден. Но аз имам свой собствен живот и той остана същият. Популярността не ни промени ни най-малко“, споделя чистосърдечно Марк в интервю за италианския вестник Alto Adige.

Връзката им остава изключително силна, макар и забавна. Марк е запален почитател на Формула 1. Италианските медии често се шегуват, че по-големият брат е готов да пропусне важен финал на Яник на корта, ако по същото време има състезание на пистата „Имола“. Когато ангажиментите на тенисиста позволяват обаче, двамата прекарват времето си в игра на голф или тихи вечери с екипа.

„Най-хубавото нещо след големите победи е да седна на вечеря с хората, които обичам, и с брат ми. Ние сме напълно нормално семейство“, казва Яник Синер, припомняйки на спортния свят, че най-ценните титли се печелят първо у дома.