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Азис показа своя нов най-добър приятел Марко - "hетеро, силен, чаровен" (СНИМКИ)

Азис показа своя нов най-добър приятел Марко - "hетеро, силен, чаровен" (СНИМКИ)

4 Септември, 2026 18:12 1 131 17

  • азис-
  • приятел-
  • куче-
  • бултериер-
  • марко

Певецът се похвали с най-новия член на семейството му - мини бултериер

Азис показа своя нов най-добър приятел Марко - "hетеро, силен, чаровен" (СНИМКИ) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Кралят на чалгата Азис вече има нов любимец и той определено не остава незабелязан по софийските улици, пише "Ретро". Певецът се похвали с най-новия член на семейството му - мини бултериера Марко. Но Азис не се занимава пряко с разхождането му. За това си има друг човек.


Мъж е поел отговорната длъжност да се грижи за четириногото, да го води и да следи дали малкият Марко няма да се умори. Кучето е само на три месеца и засега е твърде малък за дълги разходки.

Именно затова Азис го носи в раница, когато кученцето се измори. Животинката е пристигнала от Чехия и още не разбира български. Стопанинът му обаче е категоричен, че това скоро ще се промени.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️

    3 0 Отговор
    обратно на теб

    18:14 04.09.2026

  • 2 Тоза доказва че

    6 0 Отговор
    Народа е оглупяло стадо и нищо друго

    18:18 04.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пич

    6 0 Отговор
    След тези суперлативи за кучето, да го похваля и аз!!!
    Значително по умно и образовано от Азис!!!

    18:19 04.09.2026

  • 5 ВВС

    5 0 Отговор
    Тоалетната вести.бг

    18:20 04.09.2026

  • 6 Ромски кога ше научи песа

    6 0 Отговор
    Че български нема му требва

    18:20 04.09.2026

  • 7 ТВА КУЧЕ ЩО Е БЯЛО......

    4 0 Отговор
    .......

    18:20 04.09.2026

  • 8 Евгени от Алфапласт

    9 1 Отговор
    Минавам само за да сложа минимална оценка на "статията" за обратния циганин, когото "Факти" толкова величаят.😎

    18:21 04.09.2026

  • 9 Тик-Ток

    6 0 Отговор
    Ей факти докога ще цапате сайта с тая гнус

    18:22 04.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Гачо

    4 0 Отговор
    Топ държава! Мънгуста Васко -звезда,Кривоустия мънгуст-кандидат президент,на Картофа съдружника -кандидат вицепрезидент!

    18:33 04.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Анонимен

    4 0 Отговор
    Тази порода се води опасна, в някои европейски държави (Германия) е забранена, в други задължително трябва да носи намордник.

    18:45 04.09.2026

  • 15 Здравей азисчо

    1 0 Отговор
    Ама молим те вземи си асанчо да го гушнеш да се спасим от тази променлива пе.е..растя

    18:46 04.09.2026

  • 16 Оффф

    2 0 Отговор
    Венке, ти нямали да представиш твоята приятелка Магарица? Крайно време е.

    19:07 04.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.