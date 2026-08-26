Азис показа нов член на семейството (СНИМКИ)

Най-голямата поп фолк звезда у нас Азис се похвали с нов член на семейството. Той показа на последователите си в мрежата, че е приютил бебето Марко - куче от породата мини бултериер на 3 месеца.
„Той е новият член на моето семейство. Хетеро, силен, чаровен с една веждичка! Кръстихме го Марко, защото вярваме, че те трябва да носят човешки имена. За мен те са човеци! Нося го в раница, защото се измаря бързо. Целия квартал е влюбен в него. Ние също! Идва от Чехия, не знае още български. Ще го научим“, написа в профила си в социалните мрежи певецът.
Азис уточни, че Марко има изградени хигиенни навици, но тепърва ще се учи на разходки.
„Живота е по- хубав с едно такова бебе вкъщи. Ще ви държа в течение с израстването на Марко и неговите навици и смешки. Благодарим за вниманието“, допълни чалга звездата, която ще документира живота на палето.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 марийче направо на
дето преди писахте за него
Коментиран от #13
10:39 26.08.2026
2 Аз пък
10:45 26.08.2026
3 Кои е този талибан
10:47 26.08.2026
4 Последния Софиянец
10:50 26.08.2026
5 аБе,
10:51 26.08.2026
6 Жорко
Коментиран от #9
10:52 26.08.2026
7 ОБЕКТИВНИЯ
Уникални сте !
11:10 26.08.2026
8 Хм…
11:13 26.08.2026
9 Гърдите му са силиконови
До коментар #6 от "Жорко":Има и силиконови плочки, но на снимката не се виждат. И липосукция на задните си части за повече красота.
11:16 26.08.2026
10 Теслатъ
11:21 26.08.2026
11 Азка
11:26 26.08.2026
12 Къде си
11:59 26.08.2026
13 Всъшност
До коментар #1 от "марийче направо на":Кое е по-отвратителено, Азис или Евровизия?
12:01 26.08.2026
14 идиоти вън
12:06 26.08.2026
15 ЕВАЛАРКА!
12:08 26.08.2026