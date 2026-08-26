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Азис показа нов член на семейството (СНИМКИ)

Азис показа нов член на семейството (СНИМКИ)

26 Август, 2026 10:31 1 624 15

  • азис-
  • певец-
  • куче-
  • бултериер-
  • семейство-
  • бебе-
  • поп фолк

Краля на фолка се сдоби с бебе бултериер

Азис показа нов член на семейството (СНИМКИ) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-голямата поп фолк звезда у нас Азис се похвали с нов член на семейството. Той показа на последователите си в мрежата, че е приютил бебето Марко - куче от породата мини бултериер на 3 месеца.

„Той е новият член на моето семейство. Хетеро, силен, чаровен с една веждичка! Кръстихме го Марко, защото вярваме, че те трябва да носят човешки имена. За мен те са човеци! Нося го в раница, защото се измаря бързо. Целия квартал е влюбен в него. Ние също! Идва от Чехия, не знае още български. Ще го научим“, написа в профила си в социалните мрежи певецът.

Азис уточни, че Марко има изградени хигиенни навици, но тепърва ще се учи на разходки.

„Живота е по- хубав с едно такова бебе вкъщи. Ще ви държа в течение с израстването на Марко и неговите навици и смешки. Благодарим за вниманието“, допълни чалга звездата, която ще документира живота на палето.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 марийче направо на

    14 0 Отговор
    Азис му показвай новия член
    дето преди писахте за него

    Коментиран от #13

    10:39 26.08.2026

  • 2 Аз пък

    12 1 Отговор
    Си помислих ,че си е купил новВибратор

    10:45 26.08.2026

  • 3 Кои е този талибан

    9 1 Отговор
    Този със какво е известен?

    10:47 26.08.2026

  • 4 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    Кучето е грозно като стопанина си.

    10:50 26.08.2026

  • 5 аБе,

    8 1 Отговор
    Васил е чалгар и само звезда за своя етнос.

    10:51 26.08.2026

  • 6 Жорко

    7 0 Отговор
    Леле-ее,какви мъжки гърди има самоо. Можеше и един сутиен да си Тури.🤣

    Коментиран от #9

    10:52 26.08.2026

  • 7 ОБЕКТИВНИЯ

    7 0 Отговор
    Тази новина е изключително "важна" за хората !Понеже си "нямат" други сериозни проблеми само им до това че някой си е зел куче.
    Уникални сте !

    11:10 26.08.2026

  • 8 Хм…

    2 0 Отговор
    Първо помислих, че си го е родил.

    11:13 26.08.2026

  • 9 Гърдите му са силиконови

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Жорко":

    Има и силиконови плочки, но на снимката не се виждат. И липосукция на задните си части за повече красота.

    11:16 26.08.2026

  • 10 Теслатъ

    4 0 Отговор
    Нали съ беше омъжилА у Щатите, да не би вече да съ е развелА!?

    11:21 26.08.2026

  • 11 Азка

    1 0 Отговор
    Мъжко е,играем си на доктори и рипа,рипа((

    11:26 26.08.2026

  • 12 Къде си

    2 0 Отговор
    го е сложил новия член?

    11:59 26.08.2026

  • 13 Всъшност

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "марийче направо на":

    Кое е по-отвратителено, Азис или Евровизия?

    12:01 26.08.2026

  • 14 идиоти вън

    3 0 Отговор
    Идиоти!!!

    12:06 26.08.2026

  • 15 ЕВАЛАРКА!

    0 0 Отговор
    Добре е все пак в това семейство да се появи някое умно същество, което освен това разбира от пеене…(в смисъл лаене)!

    12:08 26.08.2026