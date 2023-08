Морган Фрийман е свалил 25 кг., приятелите му са притеснени

Заради свалените близо 25 килограма приятелите на Морган Фрийман се опасяват, че актьорът е в "кризисна ситуация", пише "RadarOnline".

86-годишният носител на "Оскар", който и без това е с нисък ръст, изглеждаше тревожно отслабнал на събитието "SeaChange", където бе отличен за ангажимента си към опазването на околната среда, пише dir.bg. "Нашите океани се нуждаят от всеки един от нас", започна той речта си.

