Владимир Кличко ще се бори в съда наследството на дъщеря му от Хейдън Пенетиър да остане за нея

Бившият световен шампион по бокс Владимир Кличко предприе съдебни действия, за да защити наследството на 11-годишната си дъщеря Кая след смъртта на нейната майка, американската актриса Хейдън Пенетиер. Украинският спортист е поискал от съд в Лос Анджелис да бъде назначен за временен попечител на имуществените интереси на детето.

Кая е единственото дете на Хейдън Пенетиер и Владимир Кличко и според съдебните документи е единственият наследник на имуществото на актрисата. Тъй като момичето е непълнолетно, Кличко иска юридически правомощия да действа от нейно име, докато бъде назначен постоянен администратор на наследството.

Молбата е внесена на 24 септември. В нея адвокатите на Владимир Кличко определят ситуацията като „спешна и съществена“ и предупреждават, че част от имуществото на Хейдън Пенетиер може да бъде изгубено, повредено или разпиляно, преди официален представител да поеме контрола върху наследството.

Случаят е по-сложен заради продължаващото разследване около смъртта на звездата от „Герои“ и „Нашвил“. Според документите федерални служители са иззели вещи от имот на актрисата, а в момента няма официален представител на наследството, който да гарантира тяхното връщане след приключване на разследването.

Още по-сериозни са твърденията за част от личните вещи на Пенетиер. В молбата се посочва, че хора извън семейството може да са получили достъп до нейни имейли, като част от кореспонденцията е била унищожена. Кличко е бил информиран също, че бижута и други лични вещи липсват или местонахождението им не е установено. Тези твърдения са част от съдебната петиция и към момента не представляват окончателно установени от съда факти.

Според документите още преди смъртта си Хейдън Пенетиер е предприела допълнителни мерки за сигурност заради неоторизиран достъп до нейно имущество. Именно рискът от ново изчезване на вещи е сред основните аргументи Владимир Кличко да настоява за бърза намеса на съда.

Изслушването по молбата е насрочено за 8 октомври.

Хейдън Пенетиер почина на 16 август 2026 г. на 36-годишна възраст, след като беше открита в безсъзнание в жилище в Грийнвил, Южна Каролина. Според заключението на съдебния лекар причината е случайно предозиране с комбинация от вещества, сред които фентанил. В токсикологичните резултати са установени още алпразолам, мускулен релаксант и други медикаменти.

Американската актриса в продължение на години говореше публично за проблемите си със зависимости и следродилната депресия, която преживява след раждането на Кая през 2014 г. Тя преминава през периоди на лечение и рехабилитация, а дъщеря ѝ впоследствие заживява с баща си.

След смъртта на Хейдън Пенетиер Владимир Кличко публикува емоционално послание, в което заяви, че ще се погрижи Кая да помни майка си, нейния талант и кариера. Боксьорът определи Пенетиер като важна част от живота си и подчерта, че ще говори за нея пред дъщеря им с уважение.

Любовната история на Хейдън Пенетиер и Владимир Кличко

Хейдън Пенетиер и Владимир Кличко започват връзката си през 2009 г. След раздяла и последващо събиране двамата се сгодяват през 2013 г., а през декември 2014 г. се ражда дъщеря им Кая.

Двойката окончателно се разделя през 2018 г. Кличко поема основните грижи за момичето, което живее с него в Европа. Въпреки края на романтичните им отношения двамата запазват връзката помежду си като родители. След смъртта на актрисата бившият боксьор заяви, че загубата ѝ е причинила на семейството „дълбок шок и скръб“.

50-годишният Владимир Кличко е олимпийски шампион от Атланта 1996 и една от най-значимите фигури в тежката категория през XXI век. По-големият му брат Виталий Кличко, също бивш световен шампион по бокс, е кмет на Киев.

Сега фокусът на Владимир Кличко е върху юридическата защита на Кая. В съдебните документи неговият екип подчертава, че искането за временен статут има конкретна цел: да му позволи да представлява интересите на непълнолетната си дъщеря и да запази имуществото, което тя наследява от майка си, докато съдът уреди окончателно управлението на наследството.