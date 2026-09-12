Незабравим: Пол Уокър щеше да навърши 53 години днес

Американският актьор Пол Уокър, останал завинаги свързан с образа на Брайън О'Конър от поредицата „Бързи и яростни“, щеше да навърши 53 години днес, 12 септември 2026 г.

Пол Уокър е роден на 12 септември 1973 г. в Калифорния. Появява се пред камера още като дете, а през 90-те години постепенно изгражда актьорска кариера с участия в телевизията и киното.

Световната известност идва през 2001 г. с „Бързи и яростни“. В ролята на полицая под прикритие Брайън О'Конър Пол Уокър се превръща заедно с Вин Дизел в едно от лицата на франчайза, който впоследствие се разраства в глобален кинематографичен феномен.

Уокър участва в шест филма от поредицата. Последният е „Бързи и яростни 7“, завършен след смъртта му с помощта на неговите братя Коди и Кейлъб Уокър и визуални ефекти.

Актьорът загива на 30 ноември 2013 г. на 40-годишна възраст при автомобилна катастрофа в Калифорния. Трагедията се случва след благотворително събитие на организацията Reach Out WorldWide, която самият той основава.

Извън киното именно хуманитарната дейност е една от по-малко познатите страни на Пол Уокър. След опустошителното земетресение в Хаити през 2010 г. той организира екип от доброволци и заминава на място, за да помага. След завръщането си създава Reach Out WorldWide, или ROWW, организация за бърза реакция при природни бедствия.

Пол Уокър не се ограничава само до ролята на известен посланик на организацията. Според ROWW актьорът лично участва в мисии и финансира дейността ѝ преди смъртта си.

Тринадесет години след загубата му организацията продължава да работи. През 2026 г. Reach Out WorldWide участва в операции след наводнения, земетресения и торнада, а официалните ѝ данни отчитат десетки хиляди доброволчески часове от създаването ѝ насам.

Наследството му се поддържа и от дъщеря му Медоу Уокър чрез Paul Walker Foundation, чиято дейност е насочена към опазването на океаните и подкрепата на следващо поколение природозащитници.

За рождения ден на актьора през септември 2026 г. фондацията отново провежда инициативата „Celebrate Paul. Do Good.“, като приходите от специална благотворителна кампания подпомагат програми и стипендии за млади хора, работещи за защитата на океаните.

Така 12 септември остава не само дата, на която феновете на „Бързи и яростни“ си спомнят Пол Уокър като Брайън О'Конър, но и повод да бъде припомнена дейността, която актьорът развива далеч от камерите.