Американската агенция за борба с наркотиците се включи в разследването за смъртта на Хейдън Панетиер

Американската агенция за борба с наркотиците (DEA) се включи в разследването на смъртта на актрисата Хейдън Панетиер, съобщава ABC News, позовавайки се на източници, запознати със случая. Водеща по разследването остава полицията в Грийнвил, Южна Каролина, а федералната агенция оказва съдействие.
36-годишната звезда от сериалите „Герои“ и „Нашвил“ беше открита в безсъзнание на 16 август в жилище в Грийнвил. При пристигането на спешните екипи Панетиер е била в сърдечен арест. Медиците са предприели реанимационни действия, но актрисата е била обявена за мъртва малко след това.
Властите засега не са обявили официална причина за смъртта. Аутопсията не е установила травми, които да са допринесли за фаталния изход, а полицията не подозира престъпление. Окончателното заключение ще бъде направено след приключването на допълнителните изследвания и токсикологичните тестове.
Според информацията на ABC News участието на DEA е част от разширяващото се разследване на обстоятелствата около смъртта на актрисата. Самото включване на федералната агенция обаче не доказва, че Панетиер е починала вследствие на употреба на наркотици или че е извършено престъпление. Към момента официалната причина и начинът на настъпване на смъртта остават неопределени.
Медии съобщиха, че при първоначалния сигнал до спешните служби е била спомената възможна свръхдоза. На мястото е било открито и средство, свързано с прилагането на налоксон – препарат, използван при предполагаемо предозиране с опиоиди. Тези обстоятелства обаче все още не представляват официално установена причина за смъртта.
Хейдън Панетиер започва актьорската си кариера още като дете, а международна популярност придобива с ролята на Клеър Бенет в сериала „Герои“. По-късно тя играе кънтри певицата Джулиет Барнс в „Нашвил“, за която получава две номинации за „Златен глобус“. Актрисата участва и във филмите от поредицата „Писък“.
През годините Панетиер открито говореше за проблемите си със зависимости и за трудностите, които е преживяла след ранното си навлизане в шоубизнеса. Тези обстоятелства също се разглеждат в публичните коментари около смъртта ѝ, но разследващите все още не са направили окончателни заключения.
Разследването продължава, като ключови за установяването на причината за смъртта ще бъдат резултатите от токсикологичните изследвания.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 по късно , но все пак се е задействала .
09:18 20.08.2026
2 Пич
Важното е да разберете, че Холивуд създава всички необходими условия за поквара на човешките същества, не само като наркомания, а и алкохолизъм, курварлъкиунищожение на семейството, рендерастия и лесбианство, както и педофилия!!! И превръща всичко това в пример за вас, който да следвате!!!
Коментиран от #3
09:24 20.08.2026
3 Когато
До коментар #2 от "Пич":Сте прав, прав сте!
09:36 20.08.2026
4 бушприт
09:40 20.08.2026
5 абе,
10:14 20.08.2026
6 Лопата Орешник
10:35 20.08.2026