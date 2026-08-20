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Американската агенция за борба с наркотиците се включи в разследването за смъртта на Хейдън Панетиер

Американската агенция за борба с наркотиците се включи в разследването за смъртта на Хейдън Панетиер

20 Август, 2026 09:14 873 6

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  • смърт-
  • разследване-
  • наркотици

Агенцията подпомага местната полиция, докато се чакат токсикологичните резултати

Американската агенция за борба с наркотиците се включи в разследването за смъртта на Хейдън Панетиер - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американската агенция за борба с наркотиците (DEA) се включи в разследването на смъртта на актрисата Хейдън Панетиер, съобщава ABC News, позовавайки се на източници, запознати със случая. Водеща по разследването остава полицията в Грийнвил, Южна Каролина, а федералната агенция оказва съдействие.

36-годишната звезда от сериалите „Герои“ и „Нашвил“ беше открита в безсъзнание на 16 август в жилище в Грийнвил. При пристигането на спешните екипи Панетиер е била в сърдечен арест. Медиците са предприели реанимационни действия, но актрисата е била обявена за мъртва малко след това.

Властите засега не са обявили официална причина за смъртта. Аутопсията не е установила травми, които да са допринесли за фаталния изход, а полицията не подозира престъпление. Окончателното заключение ще бъде направено след приключването на допълнителните изследвания и токсикологичните тестове.

Според информацията на ABC News участието на DEA е част от разширяващото се разследване на обстоятелствата около смъртта на актрисата. Самото включване на федералната агенция обаче не доказва, че Панетиер е починала вследствие на употреба на наркотици или че е извършено престъпление. Към момента официалната причина и начинът на настъпване на смъртта остават неопределени.

Медии съобщиха, че при първоначалния сигнал до спешните служби е била спомената възможна свръхдоза. На мястото е било открито и средство, свързано с прилагането на налоксон – препарат, използван при предполагаемо предозиране с опиоиди. Тези обстоятелства обаче все още не представляват официално установена причина за смъртта.

Хейдън Панетиер започва актьорската си кариера още като дете, а международна популярност придобива с ролята на Клеър Бенет в сериала „Герои“. По-късно тя играе кънтри певицата Джулиет Барнс в „Нашвил“, за която получава две номинации за „Златен глобус“. Актрисата участва и във филмите от поредицата „Писък“.

През годините Панетиер открито говореше за проблемите си със зависимости и за трудностите, които е преживяла след ранното си навлизане в шоубизнеса. Тези обстоятелства също се разглеждат в публичните коментари около смъртта ѝ, но разследващите все още не са направили окончателни заключения.

Разследването продължава, като ключови за установяването на причината за смъртта ще бъдат резултатите от токсикологичните изследвания.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 по късно , но все пак се е задействала .

    1 0 Отговор
    ако има силна полиция ще хващат повече от дрогата . все пак всеки наркоман сам носи отговорност . за смърта е виновна единствено тя . друсала се . умряла . дрогата убива .

    09:18 20.08.2026

  • 2 Пич

    6 0 Отговор
    Не е важно кой какво разследва!!!
    Важното е да разберете, че Холивуд създава всички необходими условия за поквара на човешките същества, не само като наркомания, а и алкохолизъм, курварлъкиунищожение на семейството, рендерастия и лесбианство, както и педофилия!!! И превръща всичко това в пример за вас, който да следвате!!!

    Коментиран от #3

    09:24 20.08.2026

  • 3 Когато

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Сте прав, прав сте!

    09:36 20.08.2026

  • 4 бушприт

    2 0 Отговор
    След мощния трус, Шакира дари 1,25 млн. долара за училища в Колумбия.

    09:40 20.08.2026

  • 5 абе,

    1 0 Отговор
    И тази агенция за борба с наркотиците само отчита дейност.Актрисата от дете е имала проблем с забранени субстанции а в деня на смъртта е била с гаджето си Брайън Хикерсън и брат му.Заедно са се друсали.Какво има да разследвт,просто се раздува случая от медии.Още един пропилян млад живот вследствие на наркотична зависимост.

    10:14 20.08.2026

  • 6 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    И тия там чакат анализи със седмици! Да могат хубаво да сглобят удобен сценарий! Влиза материал за изследване в лабораторията и след часове всичко е ясно! Кво точно чакат и кви анализи чакат ако някой може да ми обясни?

    10:35 20.08.2026