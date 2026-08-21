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„Одисея“ стана най-касовият филм с рейтинг R в историята

„Одисея“ стана най-касовият филм с рейтинг R в историята

21 Август, 2026 10:32 779 12

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Само преди седмица епосът стана и най-касовият филм на режисьора Кристофър Нолан

„Одисея“ стана най-касовият филм с рейтинг R в историята - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Епичният филм „Одисея“ на режисьора Кристофър Нолан постави нов исторически рекорд в световния боксофис. Продукцията с Мат Деймън в ролята на Одисей вече е най-касовият филм с рейтинг R за всички времена, след като приходите ѝ достигнаха около 1,352 млрд. долара в световен мащаб.

С този резултат „Одисея“ изпревари досегашния рекордьор „Дедпул и Върколака“ с Райън Рейнолдс и Хю Джакман, който през 2024 г. приключи киноразпространението си с около 1,338 млрд. долара. Преди него рекордът принадлежеше на „Жокера“ от 2019 г. с Хоакин Финикс. Данните са без корекция спрямо инфлацията.

Постижението е особено впечатляващо заради рейтинга R в САЩ, който ограничава достъпа на зрители под 17 години без родител или пълнолетен придружител. „Одисея“ получава категорията заради насилие и език, което традиционно намалява потенциалната аудитория на мащабните студийни продукции.

Филмът излезе по кината на 17 юли 2026 г. и само за малко повече от месец успя да достигне рекорда. Към момента „Одисея“ е събрала около 516 млн. долара в Северна Америка, а останалата част от приходите идва от международните пазари. Лентата е и вторият най-касов филм на 2026 г. до този момент, след „Спайдър-мен: Нов ден“.

Най-големият боксофис успех в кариерата на Кристофър Нолан

Още преди да подобри рекорда за филм с рейтинг R, „Одисея“ се превърна в най-касовата продукция в режисьорската кариера на Кристофър Нолан. Филмът премина границата от 1 млрд. долара за по-малко от месец и надмина резултатите на „Черният рицар: Възраждане“, „Опенхаймер“, „Черният рицар“ и „Генезис“.

Това е вторият пореден огромен успех за британско-американския режисьор след „Опенхаймер“, който през 2023 г. събра близо 1 млрд. долара и впоследствие спечели седем награди „Оскар“, включително за най-добър филм и режисура.

„Одисея“ е адаптация на древногръцката поема на Омир и проследява опасното десетгодишно пътуване на цар Одисей към Итака след края на Троянската война. В главната роля е американският актьор Мат Деймън, а мащабният актьорски състав включва още Ан Хатауей, Том Холанд, Зендая, Робърт Патинсън и Лупита Нионго.

Продукцията, чийто бюджет се оценява на около 250 млн. долара, е заснета в продължение на 91 снимачни дни на различни локации. Кристофър Нолан залага на максимално реални декори, морски сцени и физически ефекти, вместо да изгражда древния свят основно чрез компютърна графика.

„Одисея“ превърна IMAX в част от събитието

Един от ключовите фактори за успеха е и начинът, по който филмът беше представен като голямо кино събитие, създадено специално за голям екран. „Одисея“ е първият пълнометражен филм, заснет изцяло с IMAX филмови камери, технология, която Нолан развива и използва систематично в продължение на години.

Само през първия уикенд IMAX прожекциите донесоха около 52 млн. долара, или приблизително 20% от глобалния старт на филма. Търсенето на редките 70-милиметрови IMAX прожекции беше толкова високо, че на редица места билетите бяха разпродадени предварително.

Именно този подход отличава „Одисея“ от голяма част от съвременните блокбъстъри. Вместо позната супергеройска или дългогодишна кино поредица, Кристофър Нолан превърна античен литературен текст в глобален комерсиален феномен.

Успехът е важен и за Холивуд като цяло. Той показва, че филм с почти тричасово времетраене, рейтинг R и сюжет, базиран на произведение на повече от две хилядолетия, може да се конкурира с най-големите развлекателни франчайзи.

А рекордът все още не е окончателен. „Одисея“ продължава да се прожектира по света, което означава, че разликата спрямо „Дедпул и Върколака“ вероятно ще продължи да нараства.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Янко

    9 2 Отговор
    Филмът не струва

    10:39 21.08.2026

  • 3 Формулата на успеха

    14 1 Отговор
    Първо опростяваш класиката до степен да стане съедоподобна за масовия зрител, после включваш чернокожи гърци, китайски гърци и транссексуални, добавяш средновековни крепости и дворци, брони като от Батман, викингски кораби и раздухваш скандал в медиите. Цял свят вече е заинтригуван, що за шоу е това. И успехът е гарантиран.

    10:40 21.08.2026

  • 4 Хм.....

    10 1 Отговор
    Кой бял мъж ще тръгне да воюва зарадинегърканякаква?!
    От друга страна обаче, заради бели жени съм участвал в страховити сражения и побоища, и отново бих се сражавал, заради жената която обичам!

    10:46 21.08.2026

  • 5 Дзак

    2 1 Отговор
    Обичта е извън времето!

    10:49 21.08.2026

  • 6 Хаха

    10 1 Отговор
    Ще го пропусна, както пропуснах филма с чернокожата Снежанка.

    10:52 21.08.2026

  • 7 Владимир Сополин

    3 4 Отговор
    Не е ли руски не ли го хвалете.

    10:54 21.08.2026

  • 8 Георги Господинов

    0 8 Отговор
    Най хубавия филм който съм гледал.

    10:55 21.08.2026

  • 9 Реконтра

    3 1 Отговор
    ...и пак не става за нищо!

    10:58 21.08.2026

  • 10 Георги

    5 1 Отговор
    То преди 10 години цените на билетите бяха с пъти по ниски, нормално е да се съберат повече приходи. След още някоя година ще преминат и над 2 млд. без значение колко тъп е филма. Това не е критерий вече.

    11:00 21.08.2026

  • 11 непротестиращ

    5 0 Отговор
    В САЩ може да е касов, но тук в Европа се усеща като гавра, заради чернокожата Елена! Не, това не е расизъм, просто по нашите ширини, не е имало и няма чернокожи!

    11:07 21.08.2026

  • 12 то у нас няма касови филми . пуснаха

    0 0 Отговор
    мамник и не го оцениха високо . е имаше някакво признание към екипа, песента , играта на полицаите . двамата бяха целия филм . тук там лазар . не се научиха у нас да правят кино . ами сценария е за зрители между 22 и 42 . но милионерите и милиардерите са разбира се по големи . възраст 55-85 години . аудиторията е разнообразна . у нас стъклен дом беше леко дразнещ . затова и не го показаха в чужбина . Интересно .

    11:46 21.08.2026